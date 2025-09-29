Ngọc Trinh theo mốt không quần đón tuổi mới

#1. Thảo Quỳnh - 9/10 điểm: Thảo Quỳnh ghi điểm với tạo hình vừa ma mị vừa quyến rũ, kết hợp giữa xưa cũ và hiện đại. Cụ thể, cô xây dựng tạo hình giống nhân vật trong truyện, phim kiếm hiệp. Thảo Quỳnh bán khỏa thân, khoác lên mình chiếc váy trắng, mang chất liệu voan xếp lớp phồng rộng, thể hiện sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ trang huyền bí và sức sống trẻ trung của xu hướng Y2K. Với thiết kế này, người mặc khoe toàn bộ tấm lưng trần gợi cảm, đường cong cơ thể nóng bỏng. Dải vải voan che mắt giúp tổng thể thêm phần bí ẩn, gợi liên tưởng đến những nữ nhân trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Ảnh: @matrdelaine.