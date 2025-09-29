Ngọc Trinh theo mốt không quần đón tuổi mới

|
#1. Thảo Quỳnh - 9/10 điểm: Thảo Quỳnh ghi điểm với tạo hình vừa ma mị vừa quyến rũ, kết hợp giữa xưa cũ và hiện đại. Cụ thể, cô xây dựng tạo hình giống nhân vật trong truyện, phim kiếm hiệp. Thảo Quỳnh bán khỏa thân, khoác lên mình chiếc váy trắng, mang chất liệu voan xếp lớp phồng rộng, thể hiện sự giao thoa giữa vẻ đẹp cổ trang huyền bí và sức sống trẻ trung của xu hướng Y2K. Với thiết kế này, người mặc khoe toàn bộ tấm lưng trần gợi cảm, đường cong cơ thể nóng bỏng. Dải vải voan che mắt giúp tổng thể thêm phần bí ẩn, gợi liên tưởng đến những nữ nhân trong tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung. Ảnh: @matrdelaine.
#2. Ngọc Trinh - 8/10 điểm: Ngọc Trinh tung bộ ảnh mừng sinh nhật ấn tượng, xây dựng hình ảnh Barbie tóc vàng. Cô diện set trang phục liền thân màu hồng pastel, theo đuổi mối không quần, gợi liên tưởng đến tạo hình của Sabrina Carpenter gần đây. Bộ bodysuit vừa đáng yêu, ngọt ngào vừa quyến rũ, gợi cảm, giúp người mặc khoe đường cong cơ thể và lợi thế chân dài. Đôi chân vốn là biểu tượng địa vị trong thời trang những năm gần đây. Ngọc Trinh bổ sung vớ ren trắng cao quá đầu gối, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể tạo hình đón tuổi mới. Ảnh: @ngoctrinh89.
#3. Thanh Thanh Huyền - 7,5/10 điểm: Thanh Thanh Huyền gây ấn tượng với chiếc váy body cắt xẻ khi đặt chân đến Cannes. Những đường cắt tinh tế, khéo léo tôn vinh tấm lưng trần, hõm lưng, một phần vòng ba, giúp người mặc phô diễn đường cong cơ thể lý tưởng. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.
Chi tiết vặn dây thừng ngang vai gia tăng điểm nhấn cho tổng thể. Đáng chú ý, hoạ tiết hoa lá gia tăng sự lãng mạn, phù hợp với bối cảnh chụp hình nên thơ. Thanh Thanh Huyền búi gọn mái tóc, sử dụng trang sức vàng theo phong cách quý cô nước Pháp, hoàn toàn ghi điểm với tạo hình trên. Ảnh: @mcthanhthanhhuyen.
#4. Mina Phạm - 6/10 điểm: Mina Phạm, bà xã của đại gia Minh Nhựa, mắc lỗi tham chi tiết, rườm rà. Cô diện chiếc váy màu xanh lá, chất liệu voan, bao gồm các chi tiết xếp lớp, phần cape kéo dài. Sự chồng lấn chi tiết, cùng với cách sắp xếp lộn xộn, thiếu tinh tế, khiến tổng thể trở nên tương đối rối mắt. Chất vải mỏng để lộ lớp lót màu nude không ăn nhập phía bên trong, càng gia tăng mức độ lộn xộn, kém thống nhất. Đôi giày cao gót platform màu trắng lạc quẻ cũng lấp ló sau lớp váy trong suốt, khiến outfit trở nên thừa chi tiết, thiếu điểm nhấn. Nhìn chung, Mina Phạm khó ghi điểm khi theo đuổi mốt xuyên thấu thịnh hành năm nay. Ảnh: @rose_pham_mina.
#5. Ngọc Thanh Tâm - 5/10 điểm: Ngọc Thanh Tâm mất điểm với outfit có phần kém sang. Cô phối sơ mi kẻ caro, cổ thủy thủ dáng ngắn với quần jeans ôm. Đáng chú ý, chiếc áo dáng ngắn dường như không vừa vặn với người mặc, tạo ra khoảng hở kém duyên, không đem đến hiệu ứng thẩm mỹ như mong muốn. Ngoài ra, kiểu tóc tết hai bên và chiếc mũ lưỡi trai chất liệu denim bổ sung hoạ tiết ruy băng của Ngọc Thanh Tâm cũng khiến tổng thể trở nên sến, không đem lại tinh thần trẻ trung, năng động, phù hợp với thời trang đường phố như dụng ý của người mặc. Ảnh: @ngocthanhtam_n.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng
