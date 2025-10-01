Gu túi hiệu hàng nghìn USD của bạn gái tin đồn HIEUTHUHAI

Chiếc Mini Gucci Horsebit 1955 có giá 2.484 USD , hiếm khi xuất hiện trong các bộ ảnh của hot girl. Thân túi làm bằng vải canvas kết hợp viền da nâu, nổi bật với chi tiết khóa Horsebit - biểu tượng quen thuộc từ những mẫu túi Gucci Horsebit ra mắt từ năm 1955. Đây là một trong những dòng túi heritage của Gucci, mang phong cách cổ điển, được ưa chuộng bởi những ai thích phong cách thanh lịch và hoài niệm.