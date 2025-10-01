Gu túi hiệu hàng nghìn USD của bạn gái tin đồn HIEUTHUHAI

|
Đứng đầu danh sách này là chiếc Mini Lady Dior màu be caramel với giá 6.875 USD. Túi được làm từ vải cotton, toàn bộ bề mặt đính hạt cườm thủ công tạo thành họa tiết Cannage đặc trưng của Dior. Sản phẩm còn điểm xuyết các charm logo kim loại mạ vàng nhạt. Dòng Lady Dior vốn gắn liền với hình ảnh Công nương Diana, được xem là một trong những thiết kế biểu tượng vượt thời gian của Dior, phù hợp cho cả sự kiện trang trọng lẫn đời thường.
Một mẫu túi từ Chanel mà Mỹ Hàn thường xuyên sử dụng là Mini Classic Handbag Lambskin & Gold-Tone Metal màu đen. Túi làm từ da cừu, kết hợp chi tiết kim loại mạ vàng, giá bán lẻ hiện trên website là 5.400 USD. Thiết kế thuộc dòng Classic Flap, mẫu “must-have” trong giới sưu tập túi, nổi tiếng với khả năng giữ giá tốt, được xem là khoản đầu tư thời trang lâu dài.
Chiếc Mini Gucci Horsebit 1955 có giá 2.484 USD, hiếm khi xuất hiện trong các bộ ảnh của hot girl. Thân túi làm bằng vải canvas kết hợp viền da nâu, nổi bật với chi tiết khóa Horsebit - biểu tượng quen thuộc từ những mẫu túi Gucci Horsebit ra mắt từ năm 1955. Đây là một trong những dòng túi heritage của Gucci, mang phong cách cổ điển, được ưa chuộng bởi những ai thích phong cách thanh lịch và hoài niệm.
Mẫu Women's Hourglass Handbag XS in Black từ Balenciaga được làm từ da bê dập vân cá sấu, có giá 2.850 USD. Thiết kế “Hourglass” đặc trưng với phần đáy cong, bên trong lót da Lambskin Nappa và điểm nhấn là logo chữ B kim loại mạ vàng cổ. Đây là một trong những thiết kế signature hiện đại nhất của Balenciaga, gắn liền với giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia, thường được lựa chọn để tạo điểm nhấn cho phong cách cá tính.
Đến từ thương hiệu Miu Miu, chiếc Wander Matelassé Nappa Leather Hobo Bag màu hồng pastel giá 2.900 USD được chế tác từ da mềm, xử lý theo kỹ thuật Matelassé (chần bông dạng gấp nếp đặc trưng). Túi có tay cầm cong tròn, chi tiết kim loại mạ vàng và logo Miu Miu dập nổi. Đây là mẫu túi đã tạo nên “cơn sốt” trong giới trẻ toàn cầu gần đây nhờ thiết kế mềm mại, nữ tính, phù hợp phong cách Y2K.
Chiếc White Quilted Goatskin Vertical Chic Pearls Flap từ Chanel có giá 3.999 USD. Túi được làm từ da dê với họa tiết chần bông Matelassé, khóa xoay turn-lock và dây đeo gắn chuỗi ngọc trai cùng khoen kim loại mạ vàng. Đây là một phiên bản đặc biệt của dòng Flap Bag, vừa sang trọng vừa mang vẻ nữ tính.
Tái thương mại trong ngành thời trang
Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.