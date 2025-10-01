Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Gu túi hiệu hàng nghìn USD của bạn gái tin đồn HIEUTHUHAI

  • Thứ tư, 1/10/2025 14:38 (GMT+7)
  • 57 phút trước

Ngoài loạt ảnh check-in tại các địa điểm sang chảnh, Tăng Mỹ Hàn còn sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ đến từ nhiều thương hiệu xa xỉ.

BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 1BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 2

Đứng đầu danh sách này là chiếc Mini Lady Dior màu be caramel với giá 6.875 USD. Túi được làm từ vải cotton, toàn bộ bề mặt đính hạt cườm thủ công tạo thành họa tiết Cannage đặc trưng của Dior. Sản phẩm còn điểm xuyết các charm logo kim loại mạ vàng nhạt. Dòng Lady Dior vốn gắn liền với hình ảnh Công nương Diana, được xem là một trong những thiết kế biểu tượng vượt thời gian của Dior, phù hợp cho cả sự kiện trang trọng lẫn đời thường.
BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 3BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 4

Một mẫu túi từ Chanel mà Mỹ Hàn thường xuyên sử dụng là Mini Classic Handbag Lambskin & Gold-Tone Metal màu đen. Túi làm từ da cừu, kết hợp chi tiết kim loại mạ vàng, giá bán lẻ hiện trên website là 5.400 USD. Thiết kế thuộc dòng Classic Flap, mẫu “must-have” trong giới sưu tập túi, nổi tiếng với khả năng giữ giá tốt, được xem là khoản đầu tư thời trang lâu dài.
BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 5BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 6

Chiếc Mini Gucci Horsebit 1955 có giá 2.484 USD, hiếm khi xuất hiện trong các bộ ảnh của hot girl. Thân túi làm bằng vải canvas kết hợp viền da nâu, nổi bật với chi tiết khóa Horsebit - biểu tượng quen thuộc từ những mẫu túi Gucci Horsebit ra mắt từ năm 1955. Đây là một trong những dòng túi heritage của Gucci, mang phong cách cổ điển, được ưa chuộng bởi những ai thích phong cách thanh lịch và hoài niệm.
BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 7BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 8

Mẫu Women's Hourglass Handbag XS in Black từ Balenciaga được làm từ da bê dập vân cá sấu, có giá 2.850 USD. Thiết kế “Hourglass” đặc trưng với phần đáy cong, bên trong lót da Lambskin Nappa và điểm nhấn là logo chữ B kim loại mạ vàng cổ. Đây là một trong những thiết kế signature hiện đại nhất của Balenciaga, gắn liền với giám đốc sáng tạo Demna Gvasalia, thường được lựa chọn để tạo điểm nhấn cho phong cách cá tính.
BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 9BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 10

Đến từ thương hiệu Miu Miu, chiếc Wander Matelassé Nappa Leather Hobo Bag màu hồng pastel giá 2.900 USD được chế tác từ da mềm, xử lý theo kỹ thuật Matelassé (chần bông dạng gấp nếp đặc trưng). Túi có tay cầm cong tròn, chi tiết kim loại mạ vàng và logo Miu Miu dập nổi. Đây là mẫu túi đã tạo nên “cơn sốt” trong giới trẻ toàn cầu gần đây nhờ thiết kế mềm mại, nữ tính, phù hợp phong cách Y2K.
BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 11BST tui hieu My Han, nguoi yeu HIEUTHUHAI, gia tui Miu Miu, gia tui Chanel, Lady Dior Mini, Gucci Horsebit 1955, Balenciaga Hourglass, Miu Miu Wander, phong cach My Han, phu kien hang hieu, thuong hieu tui xach, Dior tui anh 12

Chiếc White Quilted Goatskin Vertical Chic Pearls Flap từ Chanel có giá 3.999 USD. Túi được làm từ da dê với họa tiết chần bông Matelassé, khóa xoay turn-lock và dây đeo gắn chuỗi ngọc trai cùng khoen kim loại mạ vàng. Đây là một phiên bản đặc biệt của dòng Flap Bag, vừa sang trọng vừa mang vẻ nữ tính.

Tâm Đan

BST túi hiệu Mỹ Hàn người yêu HIEUTHUHAI giá túi Miu Miu giá túi Chanel Lady Dior Mini Gucci Horsebit 1955 Balenciaga Hourglass Miu Miu Wander phong cách Mỹ Hàn phụ kiện hàng hiệu thương hiệu túi xách Dior túi Tăng Mỹ Hàn HIEUTHUHAI túi hiệu túi xa xỉ thời trang hàng hiệu giá túi hiệu

