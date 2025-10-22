Kế toán Big 4 thành DJ: 'Kiếm lương cả đời trong một đêm diễn'

Từ nhân viên kế toán tại công ty hàng đầu ở Anh, John Summit (1994) rẽ hướng thành DJ, biến đam mê thành đế chế âm nhạc, trở thành nhà sản xuất âm nhạc triệu phú năm 31 tuổi.

Quyết định rẽ hướng khỏi công việc văn phòng biến Summit thành DJ kiêm nhà sản xuất âm nhạc triệu phú, đồng thời sở hữu hãng thu âm của riêng mình. Ảnh: @johnsummit/IG.

John Summit (31 tuổi, Anh), tên thật là John Walter Schuster, từng làm kế toán tại Ernst & Young, một trong 4 hãng kiểm toán lớn nhất thế giới, với mức lương 65.000 USD /năm.

Dù công việc ổn định, anh quyết định rời văn phòng sau những ngày làm việc kéo dài từ 9h đến 21h vì cảm thấy bế tắc và muốn theo đuổi âm nhạc, theo Fortune.

Nhân viên Big 4 vẫn bỏ nghề

Ngay từ thời đại học, Summit đã sáng tác nhạc trong ký túc xá và tầng hầm nhà mình, tạo nền tảng kiến thức vững chắc cho sự nghiệp sau này. Sau khi rời Ernst & Young, anh thử làm ở một công ty khác nhưng nhanh chóng nhận ra không thể cân bằng giữa công việc và âm nhạc, nên quyết định tập trung hoàn toàn vào sản xuất nhạc.

Trong thời kỳ Covid-19, lượng người nghe trực tuyến của Summit tăng mạnh, đưa anh trở thành gương mặt được chờ đợi khi các sân khấu mở cửa trở lại. Nhờ phản hồi tích cực, anh tổ chức buổi diễn đầu tiên hậu đại dịch, thu hút hàng trăm khán giả.

Năm 2020, bản hit Deep End lan truyền trên TikTok, giúp tên tuổi Summit được biết đến rộng rãi. “Tôi kiếm được bằng cả đời làm kế toán chỉ trong một buổi diễn”, anh nói.

Sau khi ký hợp đồng xuất bản âm nhạc trị giá 6 con số, Summit mới có đủ nguồn lực để đầu tư cho đam mê, điều từng xa vời khi anh còn phải chật vật xoay xở tiền thuê nhà trong những ngày đầu theo đuổi âm nhạc.

Năm 2022 John Summit đã có bước ngoặt lớn trong sự nghiệp nhờ màn trình diễn bùng nổ tại Lollapalooza, một trong những lễ hội lớn nhất toàn cầu, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ khán giả quê nhà Chicago. Ngay sau đó, anh ký hợp đồng trị giá hàng triệu USD với hộp đêm LIV, thuộc tập đoàn khách sạn và khu nghỉ dưỡng Fontainebleau Las Vegas, với thù lao 7 con số cho 20 buổi biểu diễn trong 3 năm.

Lễ hội Austin City Limits 2025 đầu tháng 10 vừa qua quy tụ gần 800.000 người, khiến Summit cảm thán đây là show diễn đông khán giả nhất anh từng biểu diễn. Ảnh: @johnsummit/IG.

“Khoảnh khắc ấy khiến tôi cảm thấy mình không chỉ là DJ nữa, mà như một vận động viên thể thao chuyên nghiệp vừa ký hợp đồng hàng triệu USD”, Summit nói.

Từ những sân khấu chỉ vài trăm người, Summit nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm. Show đông nhất của anh đạt khoảng 800.000 khán giả tại lễ hội Austin City Limits 2025 (Mỹ).

Trong quãng thời gian lưu diễn toàn cầu, Summit đã thành lập hãng thu âm riêng mang tên Experts Only cho riêng mình. Anh chủ động ký hợp đồng và quảng bá cho những nghệ sĩ tài năng mới, mang đến cơ hội lan tỏa âm nhạc của họ ra công chúng.

“Nếu ai đó gửi cho tôi một bản nhạc, tôi sẽ thử chơi trong set diễn của mình. Nếu khán giả phản ứng tốt, tôi sẽ ký phát hành. Việc đó có thể giúp họ tạo cú hích quảng bá, thậm chí mở ra xu hướng mới trong giới”, Summit nói.

Experts Only hiện có hơn 10 nhân sự chính phụ trách marketing, phát thanh, quản lý, cùng hàng trăm nhân viên sự kiện cho mỗi lễ hội. Summit định hướng thương hiệu như một cộng đồng người hâm mộ lớn, tương tự các fandom thể thao. Khi được mời mang chuỗi Experts Only sang Nhật Bản, anh cho biết mục tiêu là xây dựng một thương hiệu có thể tự vận hành ngay cả khi anh không trực tiếp biểu diễn, giống cách Jeff Bezos rời vai trò CEO nhưng Amazon vẫn vận hành.

Chưa hết duyên với văn phòng

Dù đã rời đời công sở, Summit vẫn duy trì lịch làm việc như một dân văn phòng, tham gia đầy đủ các cuộc họp công ty, đặt ranh giới rõ giữa công việc và đời sống cá nhân, ngừng làm việc sau 17h và nghỉ hoàn toàn vào Chủ nhật.

“Tôi không để ai liên lạc sau 17h, trừ việc khẩn cấp. Dù đã thoát khỏi nghề kế toán, tôi có vẻ không thể rời thế giới kinh doanh”, anh nói.

Summit lập hẳn câu lạc bộ thể thao trong công ty để thúc đẩy việc tập luyện, giữ sức bền để tiếp tục tổ chức các show âm nhạc lớn. Ảnh: @johnsummit/IG.

Trước đây, John Summit từng biểu diễn tới 250 show mỗi năm, tức 4-5 buổi/tuần, nhưng giờ anh đã giảm xuống chỉ chọn 2 show lớn để diễn mỗi tuần để tập trung phát triển công ty. Song song đó, anh cũng đầu tư mạnh vào hoạt động truyền thông xã hội, phối hợp cùng đội ngũ để đăng tải nội dung mỗi ngày nhằm duy trì tương tác với người hâm mộ.

Dù xây dựng được thương hiệu cá nhân, Summit cho biết anh là người hướng nội, không thích phát biểu trước đám đông nhưng vẫn có thể biểu diễn trước 50.000 khán giả.

“Phần lớn DJ là người hướng nội, mê công nghệ. Chúng tôi thường nhìn chằm chằm vào máy tính, nên để truyền năng lượng lên sân khấu, tôi buộc phải tạo ra ‘phiên bản khác’ của mình”, anh nói. Trước mỗi buổi biểu diễn, Summit thường chống đẩy liên tục để giảm căng thẳng, ví nó như việc khởi động trước một trận đấu lớn.

Chia sẻ với Fortune, Summit thừa nhận từng không nghĩ sẽ trở thành DJ, nhưng chính con đường ngoài khuôn mẫu đã định hình anh. Hiện, dù đã đạt mức thu nhập triệu USD từ nghề DJ, Summit khẳng định âm nhạc vẫn là đam mê, không chỉ là công việc.

“Tôi có thể nghỉ hưu ngay bây giờ nếu muốn, nhưng thành thật mà nói, tôi vẫn sẽ chơi nhạc kể cả khi chỉ kiếm được 65.000 USD mỗi năm”, anh nói.