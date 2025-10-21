Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Dùng laptop cá nhân làm việc có phải là bóc lột

  • Thứ ba, 21/10/2025 09:42 (GMT+7)
Tranh luận quanh việc công ty yêu cầu dùng thiết bị cá nhân làm việc gây chú ý khi nhiều người đặt vấn đề về quyền lợi lao động, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm doanh nghiệp.

Nhiều người cho rằng công ty không cung cấp thiết bị làm việc là "red flag". Ảnh minh họa: Darina Belonogova/Pexels.

Gần đây, một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội với nội dung “công ty yêu cầu dùng laptop, điện thoại cá nhân để làm việc là bóc lột” đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận người lao động cho rằng việc cung cấp thiết bị là trách nhiệm cơ bản của doanh nghiệp. Ngược lại, cũng có ý kiến nhận định nếu điều này đã được thống nhất trong quá trình tuyển dụng thì không nên phàn nàn.

Nhiều người cho rằng công ty không cấp thiết bị làm việc là dấu hiệu thiếu chuyên nghiệp, đặc biệt với các vị trí yêu cầu bảo mật cao. Tuy nhiên, một số ý kiến khác nhận định khi điều kiện này đã được trao đổi từ đầu, ứng viên có thể cân nhắc hoặc từ chối để tránh rơi vào tình huống không mong muốn. Ngoài ra, cũng có quan điểm cho rằng việc dùng thiết bị cá nhân giúp linh hoạt trong những tình huống khẩn cấp, đặc biệt khi cần xử lý công việc ngoài văn phòng.

Sau những tranh luận về việc “có hay không công ty nên cấp thiết bị”, nhiều người trong ngành lên tiếng chia sẻ từ góc nhìn thực tế công việc. Với các lĩnh vực đòi hỏi tính chuyên môn cao, thiết bị không chỉ là công cụ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất và chất lượng đầu ra.

Nguyễn Anh Quân, lập trình viên Front-end, cho rằng thiết bị phù hợp là yếu tố quan trọng để hoàn thành công việc. “Mình bán sức lao động và kỹ năng, chứ không bán công cụ”, anh chia sẻ.

Anh cho biết với đặc thù công việc yêu cầu máy cấu hình cao, việc tự trang bị là một chi phí lớn. Theo Anh Quân, nếu doanh nghiệp không thể cung cấp thiết bị, ít nhất cũng nên có chính sách hỗ trợ khấu hao hoặc đảm bảo bảo mật thông tin cho nhân viên.

dung laptop ca nhan, boc lot lao dong, quyen loi nhan vien, trach nhiem cong ty, thiet bi ca nhan, lam viec bang laptop anh 1

Các trang tin tuyển dụng thường nêu rõ chính sách hỗ trợ thiết bị làm việc dành cho nhân viên.

Anh Quân nhận định thị trường công nghệ thông tin hiện nay thay đổi nhanh, mối quan hệ giữa ứng viên và nhà tuyển dụng đã cân bằng hơn trước. Các công ty muốn giữ chân nhân tài không thể chỉ nói bằng lời, mà phải thể hiện bằng chính sách.

Ở góc độ nghề sáng tạo, Hoàng Phương, chuyên viên marketing, cho rằng thiết bị làm việc là yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng sản phẩm.

“Ngoài việc thuê ngoài cho các TVC, team marketing vẫn phải tự quay dựng video cho sản phẩm. Nếu máy móc không đủ mạnh, chất lượng chắc chắn bị ảnh hưởng”, cô nói.

Hoàng Phương chia sẻ thêm rằng nhiều nhân viên trong nghề vẫn sẵn sàng dùng ống kính hay thiết bị cá nhân để nâng cao hiệu quả công việc, nhưng đó là tinh thần tự nguyện, không phải nghĩa vụ.

“Thiết bị là công cụ tạo ra giá trị cho doanh nghiệp. Việc đầu tư là trách nhiệm của công ty, chứ không thể là gánh nặng của nhân viên”, cô nói.

Từ góc độ nhân sự, Christine, chuyên viên C&B, nhận định đây là câu chuyện không mới nhưng phản ánh rõ xu hướng của thị trường lao động hiện nay.

“Việc yêu cầu nhân viên tự có laptop thường xuất hiện ở các startup, nơi chi phí ban đầu còn hạn chế. Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là về bảo mật dữ liệu, đặc biệt với các bộ phận như kinh doanh hay báo cáo số liệu”, cô chia sẻ.

Chị cho biết nhiều doanh nghiệp hiện xem việc cung cấp thiết bị không chỉ là phúc lợi, mà còn là cách đảm bảo cân bằng, giúp nhân viên tách biệt giữa công việc và cuộc sống cá nhân, đồng thời thuận lợi hơn trong vận hành hệ thống nội bộ.

Cô nhấn mạnh: “Thực ra, các bài tuyển dụng hiện nay thường ghi rõ việc có cung cấp thiết bị hay không. Ứng viên hoàn toàn có thể cân nhắc khi apply, hoặc chủ động hỏi thêm về quyền lợi cụ thể để tránh cảm giác hụt hẫng ngay từ ngày đầu nhận việc”.

Từ chiếc laptop tưởng chừng đơn giản, câu chuyện mở ra nhiều góc nhìn về văn hóa doanh nghiệp và giá trị lao động hiện đại. Một thiết bị không định nghĩa được sự “bóc lột” hay “linh hoạt”, nhưng cách doanh nghiệp và người lao động cùng nhìn nhận về nó mới là thước đo cho sự văn minh của môi trường làm việc hiện nay.

