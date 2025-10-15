Bị chê già khi đi xin việc ở tuổi 29

Nam chuyên viên truyền thông ở TP.HCM sinh năm 1996 cảm thấy bất công khi nhận thái độ phán xét về tuổi tác trong một buổi phỏng vấn. Anh bị nhận xét quá tuổi với vị trí tuyển dụng.

Nhân sự cận kề tuổi 30 bất ngờ khi bị chê "già". Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Tôi là V.T.T. (29 tuổi, TP.HCM), vừa trải qua cú sốc tuyển dụng. Tôi bị chê “già” khi tham gia phỏng vấn cho công việc trong lĩnh vực truyền thông - marketing. Trước đó, tôi chưa từng lo ngại về độ tuổi của mình trên thị trường lao động.

Tự ái và tủi thân

Tháng này, tôi ứng tuyển vào vị trí chuyên viên truyền thông cho một công ty khởi nghiệp. Sau vòng CV, bộ phận nhân sự gọi điện cho tôi, hẹn phỏng vấn.

Ở những phút đầu, cuộc trao đổi diễn ra tương đối suôn sẻ. Tuy nhiên, cục diện thay đổi nhanh chóng sau khi nhà tuyển dụng đặt câu hỏi về tuổi tác.

V.T.T. tủi thân, tự ái sau khi nhận phản ứng của nhà tuyển dụng về vấn đề tuổi tác.

Không đắn đo, lưỡng lự, tôi lập tức trả lời: “Tôi 29 tuổi”. Phản ứng sau đó của HR khiến tôi không khỏi bất ngờ, ngỡ ngàng.

“Chúng tôi cần người trẻ trung, cập nhật xu hướng nhanh. Ở tầm tuổi này, bạn chắc ổn định rồi nhỉ?”, người này hỏi.

Trong một khoảnh khắc, tôi không biết nên im lặng hay trả lời. Buổi phỏng vấn kết thúc chóng vánh, dự báo một kết quả xấu.

Về nhà, tôi nghĩ mãi về lời nhận xét từ phía nhà tuyển dụng. Những cảm giác như hụt hẫng, tự ái, tủi thân và bất công dồn dập ập đến. Thời gian làm việc và kinh nghiệm trong ngành vốn khiến tôi tự hào, nay lại trở thành điểm trừ trong mắt nhà tuyển dụng.

Tôi cảm thấy mọi nỗ lực, kiến thức, bài học mà bản thân tích lũy bấy lâu nhanh chóng bị gạt sang một bên chỉ vì số tuổi 29. Đúng như dự đoán, chỉ sau vài tiếng sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, tôi nhận được email thông báo kết quả từ phía startup trên.

Nội dung bao gồm lời cảm ơn và xin lỗi. Họ cho biết rất ấn tượng với hồ sơ của tôi, nhưng chọn hướng đi khác phù hợp hơn. Đây là một kết quả có thể dự đoán trước, song không khỏi khiến tôi thất vọng.

29 không phải là hết

Trước khi ứng tuyển cho vị trí chuyên viên ở startup trên, tôi đã có nhiều năm làm việc ở bộ phận truyền thông của một công ty cà phê lớn tại Việt Nam, đồng thời có danh tiếng trên thế giới.

Ở doanh nghiệp cũ, tôi nhận được mức lương cứng 20 triệu đồng, chưa bao gồm thưởng năm và hoa hồng dự án. Theo tôi, kinh nghiệm ở vị trí này, cộng với sự chín chắn trong nghề nghiệp, vốn là ưu điểm lớn.

Sau khoảng 7 năm làm việc, những nhân sự ở tuổi 29-30 như tôi không còn bỡ ngỡ với công việc, bắt đầu hiểu rõ cách vận hành của tổ chức, có kỹ năng xử lý vấn đề thực tế và biết điều tiết cảm xúc nơi công sở.

Kinh nghiệm trong công việc là lợi thế của nhân sự ở tuổi 29 như V.T.T.

Hơn nữa, ở tuổi này, tôi nhận thấy bản thân có tư duy ổn định, không còn bay bổng như hồi 22 tuổi mới chập chững ra trường. Nhân sự ở tuổi này có khả năng nhìn xa, hoạch định con đường sự nghiệp rõ ràng và chịu trách nhiệm đến cùng với công việc.

Vì thế, tôi nghĩ rằng người lao động ở tuổi 29, nếu biết trau dồi, cố gắng cập nhật, phát triển bản thân, vẫn có thể tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, tổ chức, không thể đưa vào danh sách “nghỉ hưu non”.

Tuy nhiên, mối quan ngại của một số doanh nghiệp cũng có cơ sở. Những nhân sự trong độ tuổi này, nếu không chủ động học hỏi, sẽ dễ dàng thụt lùi so với giới trẻ. Đặc biệt, sự nhanh nhạy, linh hoạt, khả năng thay đổi và thích nghi đặc biệt cần thiết trong bối cảnh biến động hiện nay.

Bên cạnh đó, những nhân sự có kinh nghiệm cũng yêu cầu mức thu nhập cao hơn. Chính ở đây, cung và cầu giữa người lao động và đơn vị tuyển dụng trở nên chênh lệch.

Trong tình huống này, vấn đề không nằm ở năng lực của nhân sự. Sự nghi ngờ năng lực của bản thân là điều không cần thiết.

Sau cuộc phỏng vấn này và một số lần phỏng vấn ở những doanh nghiệp khác, hiện tại, tôi nhận các dự án freelance, đồng thời lên kế hoạch đi du lịch trong năm nay, chưa có ý định gắn bó với tổ chức, doanh nghiệp nào. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian cần thiết để tái tạo năng lượng sau nhiều năm cống hiến, làm việc liên tục.

Về tương lai dài hạn, tôi dự định kinh doanh dịch vụ ăn uống - giải trí, không muốn mãi làm công ăn lương. Có lẽ, đây cũng là cột mốc để tôi thử sức ở vị trí khác, bắt đầu làm chủ như kỳ vọng của nhiều nhà tuyển dụng đối với nhân sự cận kề tuổi 30.

Song, tôi vẫn sẽ nhận các dự án khác để giữ “lửa nghề”. Đây là phương án nhằm đảm bảo kỹ năng, kiến thức của tôi với lĩnh vực truyền thông không bị mai một theo thời gian, đồng thời phần nào bổ trợ cho công việc kinh doanh.