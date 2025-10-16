Nhận lương 4 triệu đồng ở tuổi 30

Không còn thấy khả năng phát triển ở lĩnh vực cũ, một số người 28-30 tuổi ở TP.HCM "làm lại từ đầu" với nghề khác, sẵn sàng đối mặt với định kiến về tuổi tác và mức thu nhập thấp.

“Quyết định lớn nhất ở tuổi 30 của tôi là nghỉ việc, chuyển ngành, bắt đầu từ con số 0”, Nhật Hạ (phường Bến Thành, TP.HCM) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Từng đảm nhiệm vị trí chuyên viên marketing trong một tập đoàn lớn, Hạ phụ trách nhiều dự án lớn của công ty, quản lý một số nhân sự dưới quyền. Tuy nhiên, khi thực hiện một chiến dịch hồi năm ngoái, cô có cơ hội tiếp xúc với công việc phân tích hoạt động kinh doanh (BA), đưa ra giải pháp cho doanh nghiệp.

Từ đó, Nhật Hạ cảm thấy đặc biệt hứng thú, quyết định thử sức với lĩnh vực này ở vị trí thực tập sinh, chấp nhận “xóa sạch” gần 10 năm kinh nghiệm làm marketing trong hồ sơ. Cô thừa nhận đây là quyết định mạo hiểm, song xác định tinh thần “không bây giờ thì không bao giờ”.

“Tôi chấp nhận mức lương chỉ bằng 1/3 trước đây vì chưa có gia đình riêng, không gặp áp lực lớn về mặt tài chính, đồng thời tin tưởng vào tương lai phát triển ở lĩnh vực này”, Hạ bộc bạch.

Không chỉ Nhật Hạ, nhiều nhân sự cận kề tuổi 30 ở TP.HCM cũng táo bạo thay đổi ngành nghề, bắt đầu ở vị trí thực tập sinh. Dù phải đối mặt với rủi ro tài chính, định kiến về tuổi tác trên thị trường lao động, họ chấp nhận học lại từ đầu, cho biết sẵn sàng chuyển đổi, tin tưởng vào tương lai của công việc mới.

Một số nhân sự gần 30 tuổi quyết định đổi nghề sau nhiều năm theo đuổi một công việc. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Định kiến tuổi tác

“Tuổi chị hơi cao, chị có ngại đổi mới không?” là câu hỏi đầu tiên Thanh Trúc (28 tuổi, phường Tân Thuận, TP.HCM) nhận được trong buổi phỏng vấn vị trí thực tập sinh event coordinator (điều phối sự kiện) tại một công ty tổ chức hội nghị doanh nghiệp vào năm ngoái.

Trúc sinh năm 1997, thuộc Gen Z, nhóm được xem là năng động và thích nghi nhanh. Tuy vậy, ở tuổi 27, cô đã bị xem là “cao tuổi” khi xin thực tập. Trước đó, Trúc có 4 năm kinh nghiệm làm chuyên viên content marketing, thu nhập ổn định gần 20 triệu đồng/tháng. Cô tốt nghiệp muộn 2 năm, đến 24 tuổi mới ra trường và bắt đầu đi làm tại doanh nghiệp.

“4 năm đầu sự nghiệp giúp tôi hiểu sâu một ngành, nhưng cũng khiến tôi thấy mình chạm trần. Tôi muốn thử thách ở môi trường mới”, cô nói.

Dù đủ điều kiện ứng tuyển vị trí junior (nhân sự chính thức cấp thấp nhất), Trúc vẫn chọn làm thực tập sinh. “Tôi muốn học lại từ đầu, nắm quy trình tổ chức sự kiện thay vì chỉ làm phần ý tưởng”, cô giải thích.

Nhi Nguyễn từ bỏ công việc thiết kế đồ họa, bắt đầu lại ở lĩnh vực mới với vị trí show producer.

Việc chuyển sang vị trí thấp hơn, cùng mức hỗ trợ 4 triệu đồng/tháng, buộc cô phải thu hẹp chi tiêu, chuyển chỗ ở và tự nấu ăn mỗi ngày. Bên cạnh khó khăn tài chính, Trúc cũng lo ngại khoảng cách tuổi tác với đồng nghiệp trong công ty, phần lớn mới ra trường.

Tuy nhiên, cô chọn quan sát, học việc từ chi tiết nhỏ nhất. Mỗi ngày, Trúc đến sớm, ghi chú quy trình set up, ở lại sau giờ để hỏi thêm về chuyên môn.

6 tháng sau, trong một hội nghị khách hàng quy mô 800 người, Trúc được giao điều phối lịch trình khách mời. Cô hoàn thành đúng tiến độ và đề xuất thêm phần digital recap (báo cáo hiệu quả truyền thông số) sau sự kiện, giúp cải thiện truyền thông nội bộ. Sau dự án, cô được mời tham gia buổi thảo luận ý tưởng và chính thức được đề bạt vị trí junior.

“Bắt đầu lại không đáng sợ bằng việc đứng mãi ở nơi mình không còn thấy hứng thú”, Trúc nói.

Tương tự, sau 5 năm gắn bó với công việc thiết kế đồ họa, Nhi Nguyễn (28 tuổi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM) cũng quyết định rẽ hướng khi một người bạn trong công ty sản xuất chương trình mời cô thử sức ở vị trí show producer.

Ở vị trí này, nhân sự có trách nhiệm phụ trách điều phối và tổ chức các chương trình biểu diễn. Trước khi nộp hồ sơ, Nhi trao đổi với gia đình về kế hoạch chuyển ngành.

“Tôi có khoản tiết kiệm riêng, nhưng vẫn phải tính đến trường hợp không trụ được hết thời gian thực tập với mức hỗ trợ thấp. Nếu không phù hợp, tôi sẽ mất thêm 1-2 tháng tìm việc mới. Có sự hỗ trợ từ gia đình, tôi yên tâm hơn”, cô chia sẻ.

Ban đầu, bố mẹ phản đối vì cho rằng ở tuổi gần 30, con gái nên chọn sự ổn định. Sau nhiều buổi trao đổi, Nhi thuyết phục rằng việc thay đổi nghề nghiệp không phải bốc đồng mà là hướng đi dài hạn, phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.

'Gừng càng già càng cay'

Dù chuyển ngành, Nhi Nguyễn vẫn có thể vận dụng kinh nghiệm từ công việc cũ vào lĩnh vực mới, khẳng định 5 năm làm nghề trước đó không phí phạm. Trong buổi phỏng vấn, Nhi trình bày cách ứng dụng kỹ năng thiết kế vào sản xuất chương trình, như xây dựng bố cục sân khấu, phân lớp ánh sáng đến kể chuyện bằng hình ảnh.

Bên cạnh đó, kỹ năng mềm và mạng lưới quan hệ nghề nghiệp tích lũy trong nửa thập kỷ cũng giúp cô ghi điểm trước nhà tuyển dụng. Bộ phận nhân sự và quản lý cấp trung đánh giá cao cách tiếp cận này, quyết định cho cô thử việc toàn thời gian 2 tháng với mức lương 85% thay vì nhận vào vị trí thực tập sinh.

Thời gian đầu, Nhi vừa làm vừa học, tự tìm hiểu quy trình sản xuất và làm quen với nhịp độ công việc mới. Đến tháng 7, cô chính thức được giữ lại với vị trí show producer.

“Tôi từng nghĩ rẽ hướng ở tuổi 28 là quá muộn. Nhưng chỉ cần mình còn muốn học thì chẳng có gì gọi là muộn”, Nhi nói.

Nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm tin tưởng vào khả năng bắt nhịp với công việc mới. Ảnh minh hoạ: Phương Lâm.

Đồng tình với Nhi Nguyễn, Nhật Hạ cũng cho biết hoàn toàn có thể sử dụng kỹ năng mềm từ nhiều năm đi làm vào công việc mới, nhanh chóng bắt nhịp, không để bản thân bỡ ngỡ lâu. Cụ thể, Hạ sử dụng mạng lưới mối quan hệ của bản thân để học hỏi, nâng cao trình độ bản thân, xin lời khuyên, tư vấn về lĩnh vực mới.

Cô cũng quen thuộc với quá trình làm việc nhóm, kết hợp cùng đồng nghiệp, báo cáo lãnh đạo. Nhìn chung, dù ở vị trí thực tập sinh, Hạ không chập chững như nhân sự mới ra trường, “chân ướt chân ráo” bước vào thị trường lao động.

“Dù ở vị trí nào, việc khó nhất là làm việc với con người. Đây là lợi thế của những nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm như tôi. ‘Gừng càng già càng cay’”, Hạ nói.

Ngoài ra, khả năng ứng phó với tình huống phát sinh, xử lý vấn đề thực tế cũng được cô ứng dụng thành thạo vào lĩnh vực mới. Với những lợi thế nhất định, nhân sự 30 tuổi tự tin vào khả năng thích nghi, hy vọng có thể phát triển nhanh, bắt kịp đồng nghiệp, thậm chí nhanh chóng thăng tiến.

Theo Nhật Hạ, từ phía doanh nghiệp, các công ty đều ưu tiên tuyển dụng người lao động có thái độ cầu tiến, khả năng học hỏi tốt, sẵn sàng đào tạo và huấn luyện về chuyên môn. Khi chấp nhận thử sức ở vị trí thực tập sinh, cô cũng không yêu cầu cao về lương thưởng, vì thế trở thành lựa chọn tốt cho công ty.