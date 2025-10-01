Năm của mốt vén váy, không quần

Mốt mặc quần tất cất quần dài và hành động vén váy trên sân thể thao thu hút sự chú ý, tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều, đồng thời thống trị lĩnh vực thời trang năm nay.

Hành động vén váy gây tranh cãi trên MXH. Ảnh: @emkimsayhi.

Thời trang năm nay chứng kiến sự lên ngôi của những xu hướng khoe chân táo bạo. Vén váy trên sân thể thao hay không quần trên sàn diễn, đường phố trở thành những trào lưu thống trị.

Thay vì khoe phần thân trên, ngôi sao, người có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang dần chuyển sang phô diễn đôi chân dài, thon gọn, thể hiện sự quyến rũ theo cách khác.

Theo Valerie Steele, Giám đốc Bảo tàng tại Học viện Công nghệ Thời trang (FIT), đôi chân có thể trở thành biểu tượng địa vị mới. Nhà sử học thời trang James Laver cũng từng nhận định rằng bộ phận gợi cảm thay đổi theo thời đại, khi thì là khe ngực, khi là lưng trần, lúc lại là đôi chân.

Không quần

Trên thực tế, mốt không quần bắt đầu được chú ý từ sàn diễn Thu/Đông 2023 của nhà mốt Miu Miu. Tuy nhiên, đến năm nay, xu hướng này mới thực sự lan tỏa trên phạm vi toàn cầu.

Sức ảnh hưởng lớn này phần nào đến từ thảm đỏ Met Gala 2025. Ca sĩ Sabrina Carpenter và Lisa là 2 trong nhiều người nổi tiếng theo đuổi mốt không quần tại sự kiện thời trang danh giá này. Trong khi Carpenter chọn bodysuit màu nâu espresso phối đuôi áo tuxedo, Lisa lại gây chú ý với set trang phục liền thân cắt cao của nhà mốt Louis Vuitton.

Bà xã của Giám đốc sáng tạo Pharrell Williams và Hailey Bieber cũng nhiệt tình hưởng ứng xu hướng mặc quần tất cất quần dài tại đây.

Nhiều ngôi sao, tín đồ thời trang hưởng ứng mốt không quần. Ảnh: Met Gala, @thieubaotrang.

Valerie Steele nhận định rằng những bộ cánh này “không quá gây sốc”. Thay vào đó, đây là cách đơn giản để kết hợp chủ đề “may đo tinh xảo” của Met Gala với mong muốn ăn diện của người mặc.

Tuy nhiên, xu hướng trên vẫn nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Steele cho rằng những chỉ trích nhắm vào kiểu ăn mặc này phần nào phản ánh bối cảnh văn hoá, xã hội.

Sau khi thống trị Met Gala, mốt không quần dần lan tỏa đến đường phố, trở thành trào lưu lan tỏa trên mạng xã hội, chứng minh sức hút kéo dài.

Tại Việt Nam, chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm nhiệt tình hưởng ứng xu hướng này. Cả hai thường xuyên diện quần tam giác, bổ sung vớ da chân, khoe khéo đôi chân dài lý tưởng.

Ngoài ra, những tín đồ thời trang khác như Thanh Thanh Huyền hay Linh Trương cũng khéo léo phô diễn bộ phận cơ thể trên, đưa xu hướng tưởng khó áp dụng vào đời sống hàng ngày.

Vén váy

Tháng 9, hình ảnh một tay vợt nữ tại Việt Nam ra sân pickleball với phần váy vén cao nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi.

Trong khi một số chỉ trích thói quen này, cho rằng cô gái có mục đích khoe da thịt trên sân, nhiều người lại bênh vực hành động trên, khẳng định đây là quyền tự do của người chơi. Hơn nữa, pickleball cũng là môn thể thao gắn liền với lối sống, chưa có quy định cụ thể về trang phục của vận động viên chuyên nghiệp và người chơi nghiệp dư.

Trên thực tế, tay vợt nữ này không phải người chơi pickleball duy nhất bị chỉ trích vì hành động vén váy. Trước đó, ca sĩ Hiền Hồ cũng từng phải lên tiếng giải thích vì thói quen tương tự.

Phần váy vén cao được thấy nhiều trên sân pickleball trong nước và trên thế giới. Ảnh: @emkimsayhi, @itsparristodd.

Trên mạng xã hội, một bộ phận công chúng nhận định rằng phần váy vén cao giúp người mặc khoe khéo đôi chân rắn chắc, khỏe khoắn nhờ luyện tập, đồng thời nhấn mạnh cá tính, dấu ấn phong cách riêng.

Aimee Victoria Long, huấn luyện viên cá nhân của dàn diễn viên phim Bridgerton, cho rằng việc khoe chân săn chắc là biểu hiện của sức mạnh phái nữ. “Khái niệm ‘ngày tập chân’ chỉ dành cho đàn ông đã lỗi thời. Chúng ta đang chuyển dịch từ tiêu chuẩn ‘càng gầy càng đẹp’ sang hình ảnh khỏe khoắn, chủ động và có đường nét rõ ràng đối với nữ giới”, huấn luyện viên này nói.

Hành động vén váy không chỉ thuộc về dân thể thao nghiệp dư, mà còn được thực hiện bởi các VĐV chuyên nghiệp. VĐV Catherine Parenteau (Mỹ) thường xuyên xuất hiện hiện với hình ảnh vén váy trên sân pickleball. Cụ thể, cô cố định một phần tà váy vào quần bảo hộ phía trong.

Hình ảnh này được đánh giá là vừa thể hiện tinh thần thể thao, vừa truyền tải thông điệp thời trang, chuẩn mực thẩm mỹ mới.