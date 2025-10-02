Áo lộ nội y của Ninh Dương Lan Ngọc là mốt

Chiếc áo khiến diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc bị hiểu lầm mặc nội y ra ngoài là xu hướng thời trang trên thế giới, được một số người nổi tiếng lăng xê.

Đầu tháng 10, một chiếc áo của Ninh Dương Lan Ngọc trở thành tâm điểm tranh luận của các tín đồ thời trang. Cụ thể, khi tham gia một chương trình, cô diện chiếc croptop cắt xẻ táo bạo, lạ mắt.

Chi tiết cắt xẻ xuất hiện phía trước ngực, tạo thành hình ảnh như nội y. Nhìn từ xa, Ninh Dương Lan Ngọc dễ bị hiểu lầm là mặc áo ngực ra ngoài trang phục thường ngày.

Chiếc áo lạ mắt của Ninh Dương Lan Ngọc gây chú ý. Ảnh: Takane no Hana.

Lập tức, nhiều luồng ý kiến xuất hiện xung quanh mẫu áo độc đáo này. Trong khi nhiều người chỉ trích rằng thiết kế tương đối kém duyên, không phù hợp, một bộ phận lại nhận thấy đây là item có nét phá cách, sáng tạo riêng.

Khi xuất hiện trong chương trình, Lan Ngọc kết hợp mẫu áo gây tranh cãi với chân váy xếp ly trắng dáng ngắn, thể hiện tinh thần trẻ trung, năng động. Với những món đồ tối giản, chi tiết cắt xẻ táo bạo trở thành điểm nhấn.

“Lan Ngọc luôn mắc phải lỗi về trang phục, biết bao nhiêu lần rồi”, “Thiết kế vô duyên quá”, "Bộ đồ không phù hợp"... là những bình luận xoay quanh trang phục của Ninh Dương Lan Ngọc.

Trên thực tế, việc khoe nội y phía ngoài trang phục bình thường không phải trào lưu mới trên thế giới, song luôn gây tranh luận mỗi lần xuất hiện ở nơi công cộng.

Hồi tháng 6, Khloé Kardashian, em gái của Kim Kardashian, cũng khiến cộng đồng thời trang tranh cãi khi diện một chiếc quần độc đáo. Mẫu quần jeans của cô có những phân mảng lạ mắt, gợi liên tưởng đến nội y dây của nữ giới. Phần vải denim xanh được bố trí ở vùng nhạy cảm, tạo hình như nội y, trở thành yếu tố bị chỉ trích.

Nhiều tín đồ thời trang bày tỏ quan ngại về thiết kế trên. Họ cho rằng chiếc quần tương đối phản cảm, gây khó hiểu và kén người mặc. “Mục đích của nhà thiết kế là gì vậy? Gây hiểu lầm à?”, một người dùng để lại bình luận.

Khloé Kardashian và Julia Fox đồng loạt lăng xê những món nội ngoài trang phục bình thường. Ảnh: @khloekardashian, Page Six.

Đây là một sản phẩm được trình làng trên sàn diễn năm 2021 của thương hiệu Mugler. Thiết kế được trình diễn bởi Bella Hadid và Irina Shayk. Chiếc quần mang dấu ấn đặc trưng của nhà mốt, bao gồm chất liệu denim bó sát.

Sau đó, các tín đồ thời trang còn bắt gặp Shayk diện mẫu quần trắng - đen tương tự trên đường phố New York (Mỹ). Mặc dù nhiều quan điểm trái chiều về thiết kế này xuất hiện trên mạng xã hội, các tín đồ thời trang đều cho thấy sự yêu thích đối với món đồ, nhiệt tình lăng xê trong những năm gần đây.

Xu hướng khoe nội y phía ngoài trang phục bình thường cũng được Julia Fox nhiệt tình hưởng ứng. Được biết đến với phong cách ăn mặc táo bạo, cô từng xuất hiện với bộ trang phục phô diễn nội y một cách độc đáo.

Cụ thể, Fox diện outfit đen kín đáo từ đầu đến chân. Chi tiết đáng chú ý nằm ở chiếc quần lót hồng chất liệu satin, bổ sung đường viền ren, được đính ở phía trước chân váy đen. Với bộ đồ này, Julia Fox thành công hướng sự chú ý vào món nội y, thể hiện thông điệp thời trang táo bạo, độc đáo.