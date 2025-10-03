Lisa (BlackPink) mặc xuyên thấu

|
Tại Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026, Lisa (BlackPink) gây chú ý khi đồng hành cùng nhà mốt Louis Vuitton. Trong buổi tiệc tối, đại sứ thương hiệu diện trang phục theo mốt xuyên thấu, hưởng ứng trào lưu đặc biệt thịnh hành trên thảm đỏ năm nay. Lisa diện váy lưới, tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở quyến rũ. Với thiết kế này, cô phô diễn toàn bộ nội y đen phía bên trong, song không bị chê phản cảm. Nữ ca sĩ nhận về nhiều lời khen với màn xuất hiện trên. Ảnh: @lalalalisa_m.
|
Theo mốt xuyên thấu, Lisa lựa chọn giày cao gót đen mũi nhọn, trang sức vàng và mẫu túi lăng xê di sản trunk của Louis Vuitton. Hình ảnh của giọng ca Rockstar nhận về hơn 2 triệu lượt thích sau nửa ngày đăng tải, chứng minh sự thích thú của công chúng đối với lựa chọn trang phục lần này từ phía Lisa. Trước đó, cô liên tục bị chỉ trích vì ăn mặc hở hang, hưởng ứng xu hướng không quần một cách kém duyên, tập trung vào mục đích phô diễn hình thể. Ảnh: @lalalalisa_m.
|
Xuyên thấu được xem là một trong những xu hướng thống trị thời trang năm nay. Trong một sự kiện giữa tháng 9, Dakota Johnson, nữ diễn viên nổi tiếng từ phim 50 Sắc Thái, gây chú ý với chiếc váy xuyên thấu táo bạo. Cụ thể, cô diện chiếc đầm trong suốt, mỏng tang, để lộ phần lớn da thịt của thương hiệu Gucci. Mẫu váy được đánh giá là “mặc như không mặc”, phơi bày toàn bộ nội y đồng màu bên trong. Với thiết kế táo bạo, Dakota khoe khéo đường cong cơ thể nóng bỏng. Ảnh: Lexie Moreland.
|
Đây không phải lần đầu Dakota Johnson thu hút sự quan tâm với váy áo xuyên thấu trong năm nay. Cô là một trong những tín đồ thời trang đặc biệt nhiệt tình hưởng ứng trào lưu này. Hồi tháng 6, sau khi chia tay bạn trai 8 năm Chris Martin, nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ trên đường phố New York (Mỹ) với chiếc váy đen trong suốt quyến rũ. Ảnh: Backgrid.
|
Cụ thể, ngôi sao phim 50 Sắc Thái diện bodysuit đen giá 775 USD và chân váy tulle midi xuyên thấu giá 707 USD của thương Nensi Dojaka. Nữ diễn viên xách theo chiếc túi Jackie 1961 có giá thành 2.950 USD của nhà mốt Gucci, hoàn thiện set trang phục xuống phố táo bạo. Với thiết kế này, cô tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở, thu hút ánh nhìn người đối diện. Dakota Johnson đeo kính râm, khéo léo che nửa khuôn mặt, nở nụ cười tươi trước ống kính máy ảnh. Ảnh: Backgrid.
|
Năm nay, ban tổ chức Liên hoan phim Cannes đưa ra quy định cấm khỏa thân, khiến giới mộ điệu không khỏi bàn tán. Điều này đồng nghĩa với việc những chiếc váy xuyên thấu không có cơ hội xuất hiện tại sự kiện điện ảnh danh giá trên. Đây là thông tin đáng chú ý trong bối cảnh các thiết kế nude trở thành tâm điểm của mùa mốt đầu năm nay. Tuy nhiên, bất chấp quy định của Cannes, nhiều minh tinh vẫn chọn váy trong suốt khi sải bước trên thảm đỏ. Ảnh: Just Jared, @stellamaxwell.
|
Loạt mỹ nhân như Dakota Johnson, Stella Maxwell, Julia Garner, Imogen Poots hay Charli XCX đồng loạt diện những chiếc váy chất liệu voan trong suốt, lưới hoặc ren, khoe đường cong cơ thể quyến rũ trong khuôn khổ sự kiện. Sự lựa chọn trang phục từ phía loạt minh tinh cho thấy sức sống mạnh mẽ của trào lưu xuyên thấu, bất chấp lệnh cấm và những luồng ý kiến trái chiều xung quanh. Ảnh: Rodarte, @charli_xcx.
|
Đầu năm nay, một khoảnh khắc gây sốc của váy áo xuyên thấu diễn ra, gây tranh cãi lớn. Bianca Censori mặc một chiếc váy ngắn, mỏng, trong suốt, không nội y, sánh đôi cùng chồng rapper Ye tại lễ trao giải Grammy. Trong một bài đăng đã bị xoá trên trang cá nhân của Ye, anh cho biết trang phục của vợ mình được thiết kế riêng. Tuy nhiên, bộ đồ không thể hiện sự tinh xảo, khéo léo trong nghệ thuật xếp nếp, may đo. Chiếc váy xuyên thấu được đánh giá là phô và trống rỗng. Giới mộ điệu đặt ra câu hỏi rằng thiết kế này là một phần của thời trang hay chỉ nhằm khoe da thịt. Ảnh: Reuters.
