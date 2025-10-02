Màn xuất hiện của đại sứ thương hiệu Jisoo (BlackPink) tại show thời trang Dior khiến công chúng thất vọng. Giới mộ điệu đặt câu hỏi về lựa chọn trang phục cho ngôi sao của nhãn hàng.

Jisoo gây thất vọng khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026.

Tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt Dior, đại sứ thương hiệu Jisoo (BlackPink) gây thất vọng vì trang phục “giống bồi bàn”. Tạo hình của cô tại Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) khiến công chúng thất vọng.

Nỗi thất vọng có lẽ bắt nguồn từ sự khác biệt giữa trang phục fitting (thử đồ) và outfit thực tế của Jisoo tại sự kiện. Cụ thể, theo hình ảnh về buổi thử đồ được Dior đăng tải trên mạng xã hội, đại sứ thương hiệu diện một chiếc váy cúp ngực bồng xòe màu xanh lá.

Trong tạo hình tại buổi fitting, Jisoo búi gọn tóc phía sau, khoe xương quai xanh quyến rũ, thanh mảnh. Tạo hình này được nhận xét là đặc biệt phù hợp, tôn vinh vẻ đẹp mong manh của thần tượng K-pop.

Trang phục khác biệt của Jisoo tại sự kiện chính và buổi thử đồ trước đó gây thắc mắc. Ảnh: @sooyaaa__, Dior.

Tuy nhiên, đến sự kiện chính, Jisoo lại xuất hiện với set trang phục khác hoàn toàn. Cô diện sơ mi trắng, khoác ghile xám - đen bên ngoài, hoàn thiện bộ đồ với chiếc chân váy bí ngô thịnh hành. Đáng chú ý, chiếc nơ cổ càng khiến outfit giống với đồng phục của nhân viên phục vụ bàn ở nhà hàng hay lễ tân khách sạn.

Quyết định trang phục cho đại sứ thương hiệu của Dior nhanh chóng bị chỉ trích, gây khó hiểu. Phần lớn cho rằng set trang phục dìm vẻ đẹp khuôn mặt và vóc dáng của Jisoo. Danh xưng “tiểu thư Dior” của cô khó duy trì sau màn xuất hiện này.

Song, một số ý kiến lại cho rằng đây là ý đồ của nhà mốt. Trang phục trên người các thần tượng K-pop thường được công chúng bắt chước, mua theo. Vì thế, thương hiệu quyết định lựa chọn những thiết kế có tính ứng dụng cao cho các ngôi sao Hàn Quốc, gia tăng nhu cầu mua sắm thực tế.

Các thiết kế độc đáo, ấn tượng hơn có thể giúp Jisoo trở nên nổi bật, song không tạo ra hiệu quả về doanh thu cho nhãn hàng. Đây không phải lần đầu các nhà mốt danh giá áp dụng chiến thuật quảng bá này.

Rosé (bên trái) và Lisa lần lượt ghi điểm trong Tuần lễ thời trang Paris. Ảnh: YSL, @lalalalisa_m/IG.

Cũng trong mùa mốt Xuân/Hè 2026, Rosé có mặt trên hàng ghế đầu show thời trang của thương hiệu Saint Laurent với mốt đồ ngủ. Cô diện set đồ ngủ lụa màu xanh pastel, bổ sung đường diềm chất liệu ren màu hồng phấn.

Thiết kế này cũng được đánh giá là có tính ứng dụng cao, đồng thời phù hợp với xu hướng diện váy ngủ ra đường, tham dự tiệc tối trong những năm gần đây.

Trong khi đó, Lisa cũng xuất hiện tại buổi trình diễn của nhà mốt Louis Vuitton với bộ đồ đơn giản, dễ lan tỏa, khác với phong cách táo bạo, gây tranh cãi thường ngày của cô. Giọng ca Rockstar diện set trang phục đan len, bao gồm bra top, áo xẻ chữ V và short, gây ấn tượng nhờ phương pháp phối màu hài hòa.

Mặc dù hình ảnh của Lisa gắn liền với mốt không quần, thương hiệu không để nữ thần tượng diện nội y tam giác hoặc short quá ngắn. Sự lựa chọn an toàn, có khả năng tạo doanh số luôn được nhà mốt ưu tiên.