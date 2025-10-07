Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc tai tiếng của 'váy khỏa thân'

  • Thứ ba, 7/10/2025 06:21 (GMT+7)
Nối tiếp Bianca Censori, đến lượt Heidi Klum gây sốc khi diện trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân khi xuất hiện trước công chúng, nối dài tranh cãi trong năm nay.

Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris, Heidi Klum gây chú ý với trang phục xuyên thấu táo bạo. Siêu mẫu tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt VETEMENTS, diện chiếc váy ren màu trắng trong suốt, để lộ phần lớn da thịt, hướng sự chú ý vào đường cong cơ thể quyến rũ ở tuổi 52.

Đáng chú ý, Heidi Klum hoàn toàn thả rông, chỉ mặc duy nhất nội y tam giác màu trắng. Mặc dù cô sử dụng mái tóc vàng hoe nhằm che chắn vòng một, song vẫn để lộ ngực trần lấp ló. Ban đầu, siêu mẫu này khoác chiếc áo măng tô dáng rộng màu xám ra phía ngoài, sau đó cởi bỏ áo khoác trên thảm đỏ.

Sự táo bạo của tạo hình này không chỉ đến từ chiếc váy xuyên thấu, mà còn nằm ở hàm răng bọc kim loại, thể hiện sự nổi loạn, phá cách. Nhìn chung, outfit gần như khỏa thân này tạo ra một khoảnh khắc đáng nhớ trong lĩnh vực thời trang, tiếp tục được bàn tán trên mạng xã hội.

Heidi Klum, Bianca Censori, vay khoa than anh 1Heidi Klum, Bianca Censori, vay khoa than anh 2

Chiếc váy gần như khỏa thân của Heidi Klum gây tranh cãi lớn. Ảnh: SpashNews, Blesk.

Trong khi một số đánh giá chiếc váy tương đối phản cảm, hở hang, gây sốc, nhiều tín đồ thời trang lại dành lời khen ngợi cho thiết kế này, cho rằng mẫu đầm phù hợp với xu hướng xuyên thấu thịnh hành trên thảm đỏ năm nay.

Trong mùa mốt Xuân/Hè 2026, Heidi Klum cũng liên tục diện trang phục chất liệu ren trong suốt, cho thấy sự yêu thích đặc biệt với xu hướng trên.

Đây không phải khoảnh khắc gây sốc đầu tiên của váy áo xuyên thấu trong năm nay. Đầu năm, Bianca Censori mặc một chiếc váy ngắn, mỏng, trong suốt, không nội y, sánh đôi cùng chồng rapper Ye tại lễ trao giải Grammy.

Giống với Heidi Klum, ban đầu vợ Ye cũng mặc áo khoác phía ngoài, rồi quay lưng về phía các nhiếp ảnh gia, cởi bỏ chiếc áo lông vũ, để lộ váy ngắn không tay, chất liệu lưới trong suốt, phô diễn gần như toàn bộ da thịt.

Trong một bài đăng đã bị xoá trên trang cá nhân của Ye, anh cho biết trang phục của vợ mình được thiết kế riêng. Tuy nhiên, bộ đồ không thể hiện sự tinh xảo, khéo léo trong nghệ thuật xếp nếp, may đo. Chiếc váy xuyên thấu được đánh giá là phô và trống rỗng. Giới mộ điệu đặt ra câu hỏi rằng thiết kế này là một phần của thời trang hay chỉ nhằm khoe da thịt.

Cộng đồng mạng cũng thể hiện sự thắc mắc về vai trò của West đối với mẫu váy này. “Anh ấy có tham gia thiết kế?” hay “West có bắt vợ mặc đồ hở hang không?” là những câu hỏi được để lại trên mạng xã hội.

Heidi Klum, Bianca Censori, vay khoa than anh 3

Chiếc váy mặc như không của vợ Kanye West không thể hiện sự tinh xảo của hàng thiết kế riêng. Ảnh: Reuters.

Một số suy đoán rằng Censori có thể đã vi phạm luật cấm ăn mặc khiếm nhã của California (Mỹ). Quy định này cấm người dân phơi bày cơ thể trần trụi hoặc bộ phận nhạy cảm trước mặt người khác, gây ra cảm giác khó chịu hoặc bị xúc phạm.

Mặc dù Censori đã tạo ra một khoảnh khắc đáng chú ý trong lịch sử hình thành và phát triển của váy khỏa thân, cô đã biến sự nửa kín nửa hở quyến rũ thành một màn phô trương quá đà.

Cả khoảnh khắc của Heidi Klum và Bianca Censori đều không chỉ là một phần của thời trang xuyên thấu, mà còn thuộc về văn hoá cởi đồ tại Hollywood. Có thể thấy, xu hướng váy áo khỏa thân là một trong những chủ đề tranh cãi lớn năm nay, dự kiến tiếp tục thu hút sự quan tâm trong thời gian tới.

Trào lưu này chứng minh sức hút, được các ngôi sao, tín đồ thời trang nhiệt tình hưởng ứng, bất chấp lệnh cấm trang phục trong suốt tại Liên hoan phim Venice hay những luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Linh Vũ

Heidi Klum Bianca Censori váy khỏa thân thời trang tuần lễ thời trang xuyên thấu trong suốt naked

