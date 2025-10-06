Đồng hồ 148.500 USD bị nghi 'thổi giá'

|
Tuần qua, các thương hiệu đồng hồ cao cấp đồng loạt ra mắt nhiều thiết kế ấn tượng. Dù gây tranh cãi, phiên bản hợp tác cùng tay đua F1 Pierre Gasly của H. Moser & Cie cũng tạo dấu ấn mới giữa thương hiệu và giới đua xe. Bên cạnh đó, Audemars Piguet trình làng Royal Oak RD#5 với độ mỏng chỉ 8,1 mm dù tích hợp cùng lúc cơ chế chronograph và tourbillon, trong khi Jiro Katayama giới thiệu chiếc Ōtsuka Lōtec phức tạp nhất từng chế tác. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 7 cỗ máy gây chú ý trong tuần đầu tháng 10. Ảnh minh họa: Monochrome Watches.
|
Hợp tác cùng tay đua Công thức 1 người Pháp Pierre Gasly, H. Moser & Cie ra mắt mẫu Streamliner Tourbillon Pierre Gasly. Cả hai phiên bản đều sử dụng vỏ Streamliner bằng vàng đỏ 5N, đi kèm mặt số nâu chocolate fume đặc trưng. Mẫu dây cao su được sản xuất giới hạn 100 chiếc, trong khi bản dây kim loại chỉ có 10 chiếc và được gắn viên ruby ở góc 10 giờ, tượng trưng cho số hiệu thi đấu của Gasly. Bên trong là bộ máy HMC 805 tự động với tourbillon bay 1 phút góc 6 giờ, trang bị dây tóc đôi nhằm giảm sai lệch vị trí và duy trì mức trữ cót 3 ngày. Ảnh: H. Moser & Cie.
|
Giá bán lần lượt là 98.500 USD cho bản dây cao su và 148.500 USD cho bản dây kim loại. Tuy vậy, trên các diễn đàn đồng hồ, không ít ý kiến cho rằng đây là “phiên bản được định giá kiểu F1”, đắt đỏ vì gắn với tên tuổi Gasly hơn là vì có đột phá kỹ thuật, khi cơ chế tourbillon HMC 805 vốn đã quen thuộc trong danh mục của Moser. Ảnh minh họa: Monochrome Watches.
|
Hublot vừa mở rộng dòng Spirit of Big Bang Tourbillon 5-Day Power Reserve với 5 phiên bản mới, đánh dấu sự trở lại của thiết kế vỏ tonneau đặc trưng. Bên cạnh hai chất liệu quen thuộc là gốm trắng và carbon, thương hiệu Thụy Sĩ bổ sung thêm 4 lựa chọn gốm màu đỏ, đen, vàng và xanh da trời. Mặt số được bố trí lệch phải để nhường chỗ cho chỉ báo năng lượng góc 8 giờ và bộ tourbillon góc 6 giờ, bao quanh bởi hệ thống cầu nối mảnh giúp lộ toàn bộ cấu trúc cơ học. Hublot cho biết chỉ 100 chiếc được sản xuất, trong đó có một phiên bản làm từ sapphire đen. Mức giá khởi điểm từ 104.000 USD. Ảnh: Hublot.
|
Kỷ niệm 150 năm thành lập, Audemars Piguet giới thiệu mẫu Royal Oak “Jumbo” Extra-Thin Selfwinding Flying Tourbillon Chronograph RD#5, đồng hồ kết hợp đồng hồ bấm giờ flyback và tourbillon bay trong vỏ 39 mm đặc trưng. Thay vì cơ chế kéo núm chỉnh giờ truyền thống, RD#5 sử dụng nút bấm đồng trục với núm vặn để chuyển đổi giữa hai chế độ: lên dây cót và chỉnh giờ. Ngoài ra, các nút bấm chronograph được tinh chỉnh để phản hồi nhanh và nhạy, yêu cầu lực nhấn ít hơn tới 25 lần so với thông thường. Đồng hồ có giá 260.000 CHF (khoảng 326.000 USD). Ảnh: Monochrome Watches.
Ōtsuka Lōtec No. 9 là mẫu phức tạp và đắt giá nhất từng được giới thiệu bởi thương hiệu trẻ đến từ Nhật Bản. Dưới bàn tay của nhà chế tác Jiro Katayama, bộ máy SSGT tự phát triển (dựa một phần trên nền Unitas) tích hợp cùng lúc cơ chế giờ nhảy, phút hồi ngược, tourbillon và điểm chuông. Cách hiển thị thời gian sử dụng hai đĩa trong suốt chồng lên nhau, được chiếu sáng từ phía sau bằng hai khối dạ quang để có thể dễ dàng đọc trong mọi điều kiện. Giống các mẫu trước của Katayama, Ōtsuka Lōtec No. 9 chỉ phân phối độc quyền tại Nhật Bản, với giá khoảng 110.000 USD. Ảnh: Ōtsuka.
|
Montblanc giới thiệu mẫu Star Legacy Suspended Exo Tourbillon Château de Versailles như một lời tri ân dành cho vũ hội hóa trang huyền thoại “Le Secret du Bal des Ifs” tại Pháp. Lấy cảm hứng từ sự xa hoa của Cung điện Versailles, mặt số đồng hồ tái hiện hình ảnh Phòng Gương qua kỹ thuật thủ công truyền thống: khảm, khắc tay và tráng men champlevé. Nền mặt số bằng vàng trắng 18K phủ sơn mài đen, điểm xuyết các lá vàng phản chiếu ánh sáng tương tự hiệu ứng của những chùm đèn trong đại sảnh. Đồng hồ chưa công bố giá bán. Ảnh: Montblanc.
|
A. Lange & Söhne bổ sung hai phiên bản mới cho dòng Saxonia Thin với mặt số onyx đen bóng kích thước 40 mm. Chất liệu onyx được đặt trên nền bạc nguyên khối, tạo bề mặt sâu và phản chiếu ánh sáng như chất lỏng, trở thành điểm nhấn thẩm mỹ chính của thiết kế. Trên nền tối, kim và cọc số bằng vàng phủ rhodium được mài sắc, thể hiện tinh thần “tối giản là vẻ đẹp” đặc trưng của thương hiệu Đức. Mỗi phiên bản giới hạn 200 chiếc, giá 45.000 euro (khoảng 52.800 USD). Ảnh: A. Lange & Söhne.
|
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, MB&F tổ chức chương trình tặng miễn phí 20 chiếc đồng hồ đặc biệt cho cộng đồng thay vì bốc thăm mua như thường lệ. 10 chiếc LM101 Longhorn 20th Anniversary với vỏ thép 40 mm, mặt số phủ rhodium và dòng khắc “Fortune Favours the Bold” sẽ được trao tận tay người thắng tại Geneva. Song song đó, 10 chiếc M.A.D.1S 20th Anniversary, trang bị máy La Joux-Perret G101, hiển thị giờ bằng số La Mã, phối màu bạc-đen-xanh và dây da nâu, sẽ được rút thăm trong danh sách người từng đăng ký M.A.D.Editions. Ảnh: Monochrome Watches.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
