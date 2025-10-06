Đồng hồ 148.500 USD bị nghi 'thổi giá'

Hợp tác cùng tay đua Công thức 1 người Pháp Pierre Gasly, H. Moser & Cie ra mắt mẫu Streamliner Tourbillon Pierre Gasly. Cả hai phiên bản đều sử dụng vỏ Streamliner bằng vàng đỏ 5N, đi kèm mặt số nâu chocolate fume đặc trưng. Mẫu dây cao su được sản xuất giới hạn 100 chiếc, trong khi bản dây kim loại chỉ có 10 chiếc và được gắn viên ruby ở góc 10 giờ, tượng trưng cho số hiệu thi đấu của Gasly. Bên trong là bộ máy HMC 805 tự động với tourbillon bay 1 phút góc 6 giờ, trang bị dây tóc đôi nhằm giảm sai lệch vị trí và duy trì mức trữ cót 3 ngày. Ảnh: H. Moser & Cie.