Không phải ai có tiền cũng mua được đồng hồ Thụy Sĩ này

|
Tuần này, thị trường đồng hồ chứng kiến loạt ra mắt đáng chú ý từ nhiều thương hiệu. Bên cạnh ID Genève, Tudor lần đầu bổ sung lịch tuần trăng vào bộ sưu tập 1926, mở rộng ngôn ngữ thiết kế vốn quen thuộc của hãng. Bên cạnh đó, Fears và Studio Underd0g tiếp tục bắt tay với mẫu đồng hồ thứ hai, lấy cảm hứng từ một loại cocktail kinh điển tại hội chợ WindUp ở New York (Mỹ). Trong phân khúc giá rẻ, Mr Jones trình làng Monster Melter 3000 với thiết kế đậm không khí Halloween. Dưới đây, On Wrist giới thiệu các cỗ máy ấn tượng trong tuần cuối tháng 9. Ảnh minh họa: ID Genève.
ID Genève vừa ra mắt mẫu Circular C United Nations SDG, đánh dấu lần đầu tiên một thương hiệu đồng hồ liên kết chính thức với Liên Hợp Quốc. Bộ sưu tập chỉ gồm 17 chiếc, mỗi chiếc gắn liền với một trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Người mua phải chứng minh cam kết của mình đối với mục tiêu tương ứng mới có thể sở hữu. Đồng hồ được chế tác từ vật liệu HealTech™ regenerative carbon của CompPair, loại carbon có khả năng “tự hồi phục”, nhằm kéo dài tuổi thọ sản phẩm và giảm thiểu rác thải. Điểm nhấn nằm ở mặt lưng trong suốt với vòng màu cầu vồng, biểu trưng cho toàn bộ 17 mục tiêu. Đồng hồ có giá 10.500 USD. Ảnh: ID Genève, Time+Tide Watches.
Nhân dịp kỷ niệm 5 năm thành lập, thương hiệu Canana Vieren giới thiệu bộ sưu tập “One-Of-One V Collection” gồm 5 phiên bản độc bản. Mỗi mẫu là sự hợp tác với một nghệ sĩ quốc tế, cùng đặt dấu ấn sáng tạo trên thiết kế OG Automatic Matte White, cỗ máy đầu tiên của thương hiệu. Điểm nhận diện quen thuộc của Vieren, vòng rehaut vàng 18K, tiếp tục xuất hiện trong toàn bộ bộ sưu tập. Cả 5 mẫu đều vận hành bằng bộ máy ETA 2671, loại movement tự động kích thước nhỏ, dự trữ năng lượng 44 giờ với tần số dao động 28.800 nhịp/giờ. Dù có thông số tương đồng với ETA 2824 phổ biến hơn, lựa chọn này khó tránh khỏi cảm giác “lép vế” nếu so với mức giá 9.000 USD mà thương hiệu đưa ra, theo Time+Tide Watches. Ảnh: Vieren.
Tudor vừa bổ sung biến thể mới cho dòng 1926 với tính năng lịch tuần trăng, lần đầu tiên xuất hiện trong danh mục của thương hiệu. Mẫu 1926 Luna có vỏ thép không gỉ 39 mm, hoàn thiện bóng toàn bộ, kết hợp dây đeo 7 mắt xen kẽ đánh xước và đánh bóng. Dưới mặt kính sapphire cong, người dùng có thể theo dõi chu kỳ mặt trăng trong 30 ngày, với cửa sổ moonphase đặt tại vị trí 6 giờ. Đồng hồ đồng thời hiển thị lịch ngày ở góc 3 giờ. 3 lựa chọn mặt số gồm đen, xanh lam và champagne, đều hoàn thiện hiệu ứng chải tia. Các cọc số dạng vạch kết hợp chữ số Ả Rập tại các góc 2, 4, 8, 10 và 12 giờ. Trên nền đen, chi tiết hiển thị phủ vàng; trên nền xanh lam dùng bạc; còn với nền champagne là màu đen. Cỗ máy có giá 2.400 CHF (khoảng 3.000 USD). Ảnh: Tudor.
|
Hai thương hiệu độc lập của Anh, Studio Underd0g và Fears, tiếp tục hợp tác sau mẫu Gimlet ra mắt vào tháng 3 với phiên bản cocktail mới mang tên Manhattan. Vỏ cushion 38 mm, dày 12 mm, dài lug-to-lug 43,5 mm, lấy từ thiết kế Brunswick của Fears, với dáng vuông bo tròn và càng ngắn gọn. Bộ vỏ Brunswick cổ điển bao quanh mặt số nhiều lớp SERIES02 của Studio Underd0g, tạo nên tổng thể vừa tinh nghịch vừa gợi nhớ sự ấm áp của cocktail Manhattan. Đồng hồ giới hạn chỉ 300 chiếc, giá bán 1.300 USD. Ảnh: Hodinkee.
|
Tuần qua, Frederique Constant tiếp tục mở rộng dòng Moneta với hai phiên bản mới, có vỏ 37 mm, dày 7,65 mm, tỷ lệ gọn gàng của một dress watch. Trên mặt số đồng hồ, cọc số vát sắc nét được gắn nổi, kết hợp kim dauphine đánh bóng thủ công. Vòng bezel đồng xu (“moneta” trong tiếng Latin và Italy đều có nghĩa là “đồng xu”) nằm dưới lớp kính sapphire, trở thành chi tiết nhận diện của dòng sản phẩm. Moonphase xuất hiện ở góc 6 giờ, vận hành bởi bộ máy quartz FC-206, được che bởi nắp đáy thép kín ngay cả ở phiên bản mạ vàng. Thời lượng pin công bố là 60 tháng, cho phép người dùng gần như không phải can thiệp trong vòng 5 năm. Giá bán: 1.495 USD. Ảnh: Time+Tide Watches.
Đón đầu mùa Halloween, thương hiệu độc lập Anh Mr Jones giới thiệu mẫu Monster Melter 3000. Thiết kế do nghệ sĩ Anh Onorio D’Epiro thực hiện, được coi như một tác phẩm pop art đeo tay hơn là chiếc đồng hồ đơn thuần. Mặt số mô tả cảnh phi hành gia chiến đấu với quái vật không gian nhiều xúc tu, gợi nhớ những khuôn mẫu từ điện ảnh khoa học viễn tưởng cổ điển. Hiệu ứng màu neon, mực huỳnh quang và phun sơn ánh nhũ khiến hình ảnh trở nên sống động, thay đổi cảm giác chuyển động khi tiếp xúc với các nguồn sáng khác nhau. Sau khi phát hành giới hạn năm ngoái, Monster Melter 3000 nay đã được đưa vào bộ sưu tập thường trực theo yêu cầu của các tín đồ. Đồng hồ có giá từ 235 USD. Ảnh: Mr Jones.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
Tái thương mại trong ngành thời trang
Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.