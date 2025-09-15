Có 1.200 USD, mua đồng hồ gì tuần này?

Tuần qua, nhiều thương hiệu lựa chọn màu sắc và chất liệu như cách làm mới các dòng đồng hồ phổ thông. Seiko giới thiệu mẫu Presage lấy cảm hứng từ cocktail Negroni, biểu tượng của văn hóa Italy, với mặt số đỏ và chi tiết vàng hồng gợi nhắc đến thức uống cổ điển. Trong khi đó, thương hiệu Anh quốc Farer bổ sung mẫu ba kim mới cho bộ sưu tập Three Hands, khai thác hiệu ứng thị giác từ quá trình xử lý nhiều lớp gồm dập vân, phủ sơn và hoàn thiện bằng sơn bóng. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 mẫu đồng hồ có giá dưới 1.200 USD được trình làng trong tuần thứ hai của tháng 9. Ảnh minh họa: Seiko.