Có 1.200 USD, mua đồng hồ gì tuần này?

Tuần qua, nhiều thương hiệu lựa chọn màu sắc và chất liệu như cách làm mới các dòng đồng hồ phổ thông. Seiko giới thiệu mẫu Presage lấy cảm hứng từ cocktail Negroni, biểu tượng của văn hóa Italy, với mặt số đỏ và chi tiết vàng hồng gợi nhắc đến thức uống cổ điển. Trong khi đó, thương hiệu Anh quốc Farer bổ sung mẫu ba kim mới cho bộ sưu tập Three Hands, khai thác hiệu ứng thị giác từ quá trình xử lý nhiều lớp gồm dập vân, phủ sơn và hoàn thiện bằng sơn bóng. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 mẫu đồng hồ có giá dưới 1.200 USD được trình làng trong tuần thứ hai của tháng 9. Ảnh minh họa: Seiko.
Bộ sưu tập Three Hands là một trong những dòng sản phẩm đầu tiên của Farer. Lần này, bộ sưu tập trở lại với 3 mẫu kích thước 36 mm, tập trung vào sự biến hóa màu sắc và bề mặt. Các mặt số được dập hoa văn, phủ sơn phun, sau đó thêm lớp sơn bóng trong suốt. Khi hoàn thiện, chữ và cọc số mới được in và gắn lên. Cách xử lý nhiều lớp này giúp thương hiệu đồng hồ Anh quốc duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc dựa trên màu sắc, đồng thời mở rộng thêm lựa chọn cho người dùng. Ảnh: Farer, Oracle Time.
Bên trong Series III là bộ máy La Joux-Perret G101, calibre tự động Thụy Sĩ thường dùng trong phân khúc trung cấp. Bộ máy hoạt động ở tần số 28.800 vph (4 Hz), có mức trữ cót 68 tiếng và được tinh chỉnh ở 4 vị trí. Rotor được khắc logo Farer, hoàn thiện theo tiêu chuẩn soignée. 3 mẫu thuộc Three Hands Series III có giá bán 1.150 USD. Ảnh: Oracle Time.
Seiko vừa bổ sung một phiên bản mới cho dòng Presage Cocktail Time, lấy cảm hứng từ loại cocktail Italy Negroni. Mặt số đỏ đậm gợi hình ảnh đồ uống, trong khi vỏ và cọc số màu vàng hồng liên tưởng đến lát cam trang trí. Mẫu đồng hồ được sản xuất giới hạn 1.000 chiếc cho thị trường châu Úc, đi kèm dây da nâu và khóa gập cùng tông màu vàng hồng. Phần nắp lưng trong suốt cho phép quan sát bộ máy cơ khí Calibre 4R35, đồng thời khắc số seri và dòng chữ “Limited Edition”. Cỗ máy có giá bán 950 AUD (khoảng 650 USD). Ảnh: Seiko.
Sau hai lần hợp tác với đồng hồ đeo tay phiên bản giới hạn, George Bamford và Romaric André (seconde/seconde/) tiếp tục bắt tay trong một dự án mới, chiếc đồng hồ để bàn đầu tiên mang tên Bad Form. Mẫu đồng hồ có đường kính 80 mm, mặt số xanh lam với hình ảnh “two-fingered salute”, cử chỉ vốn được xem là biểu tượng của sự chống đối. Đây cũng là chi tiết từng xuất hiện trong dòng “Bad Form” trước đó, nay được chuyển từ đồng hồ đeo tay sang một vật dụng để bàn. Cỗ máy được sản xuất giới hạn 50 chiếc, giá bán 916,67 GBP (khoảng 1.200 USD). Ảnh: Bamford.
Hamilton vừa công bố loạt bổ sung tháng 9/2025 cho bộ sưu tập Khaki với tổng cộng 9 mẫu mới. Nổi bật trong số đó là 2 phiên bản Chronograph cơ khí 40 mm với mặt số xanh ánh xạ, đi kèm dây da nâu hoặc vòng tay thép lưới. Bên cạnh đó, thương hiệu giới thiệu 2 mẫu 3 kim cơ khí với mặt số vân trứng cùng 4 mẫu Khaki Field mới. Trong nhóm này có Pilot Pioneer 43 mm bằng đồng, Pilot Pioneer 38 mm thép không gỉ, cùng Khaki Field Power Reserve 40 mm. Các mẫu mới thuộc dòng Khaki có giá khởi điểm từ 950 CHF (khoảng 1.200 USD). Ảnh: @fratellowatches/IG.
Thương hiệu HTD có trụ sở tại Florence (Italy) vừa công bố mẫu Aquatìc MkII, đồng hồ lặn 200 m với thiết kế mỏng gọn, đường kính 39,4 mm và dày 11,5 mm. Vỏ đồng hồ mang dáng dấp đặc trưng của hãng, với phần thân phẳng và kéo dài. Cỗ máy có hai tuỳ chọn mặt số Bicchierini và SpaceBoy, đều cùng giá 796,72 euro (khoảng 940 USD). Bicchierini sử dụng bố cục quen thuộc của đồng hồ lặn, gồm tam giác ngược tại vị trí 12 giờ, cọc baton ở 3, 6 và 9 giờ, cùng các chấm tròn cho vị trí còn lại. Kim giờ và phút dạng bút chì đánh bóng, kim giây mũi tên. Trong khi đó, SpaceBoy mang phong cách cổ điển hơn với chữ số âm nằm trong các khung tam giác. Ảnh: HTD.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
