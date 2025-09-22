Đồng hồ Thụy Sĩ bằng đá granite bị chê đắt

|
Bên cạnh sự trở lại của Tissot với RockWatch, tuần qua khá yên ắng về số lượng đồng hồ ra mắt trên thị trường. Tuy vậy, vẫn có một số thương hiệu giới thiệu sản phẩm mang dấu ấn riêng. Vacheron Constantin kỷ niệm 270 năm bằng Tribute to The Quest of Time với automaton và mặt trăng cầu 3D. Sartory Billard ứng dụng kỹ nghệ raden Nhật Bản trong SB04-E Small Bang. Hay IWC bổ sung biến thể Moon Phase cho bộ sưu tập Portofino. Dưới đây, On Wrist giới thiệu 5 mẫu đồng hồ đáng chú ý được giới thiệu trong tuần. Ảnh minh họa: Time+Tide Watches.
|
Tissot vừa đưa trở lại RockWatch, mẫu đồng hồ từng ra mắt vào thập niên 1980, với một số thay đổi nhỏ nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản. Mặt số đơn giản chỉ gồm kim giờ và kim phút. Khác biệt dễ nhận thấy so với phiên bản cũ là bộ kim nếu thế hệ đầu tiên lấy cảm hứng từ cột mốc đường mòn Alps với kim giờ màu đỏ và kim phút màu vàng, thì bản mới đã được tinh chỉnh lại. Ảnh: Tissot.
|
Vỏ đồng hồ có đường kính 38 mm, được chế tác từ đá granite lấy ở núi Jungfrau (Thụy Sĩ). Thiết kế vỏ dạng “pebble” gợi nhắc trực tiếp đến nguồn gốc chất liệu. Đồng hồ có giá 995 GBP (khoảng 1.340 USD), số lượng giới hạn 999 chiếc. Theo SJX Watches, việc sử dụng đá mỏ từ quá trình khai thác đường hầm tại Jungfrau mang đến cho RockWatch một câu chuyện “xuất xứ” đặc biệt. Tuy vậy, mức giá được cho là khá cao nếu so với chức năng cơ bản của đồng hồ, chỉ hiển thị giờ và phút với bộ máy quartz. Ảnh: Fratello Watches.
|
Đánh dấu cột mốc 270 năm, Vacheron Constantin giới thiệu Tribute to The Quest of Time, mẫu đồng hồ lấy cảm hứng từ chiếc đồng hồ thiên văn khổng lồ kiêm cơ cấu tự động (automaton) vừa được hãng chế tác. Phiên bản mới bằng vàng trắng sử dụng bộ máy retrograde kép, đi kèm tiểu cảnh chuyển động tái hiện trên mặt số. Ảnh: Vacheron Constantin.
|
Nổi bật ở vị trí trung tâm là mặt trăng cầu 3D bằng titanium, được chạm khắc và đánh bóng thủ công. Mặt trăng được xử lý PVD hai tông vàng cho phần sáng và xanh lam đậm cho phần tối. Bao quanh chi tiết này là vòng hiển thị chu kỳ trăng theo ngày, cả hai cùng vận hành trên trục riêng biệt. Mẫu đồng hồ chỉ sản xuất giới hạn 20 chiếc, giá bán theo yêu cầu. Ảnh: Vacheron Constantin.
|
SB04-E Small Bang là cỗ máy mới của Sartory Billard, đồng hồ được ứng dụng raden, kỹ thuật truyền thống Nhật Bản hiếm gặp trong chế tác đồng hồ. Raden là nghệ thuật cắt lớp xà cừ thành từng lát mỏng, sau đó chèn vào lớp sơn mài còn ướt. Quá trình thủ công khiến mỗi mặt số trở thành một phiên bản duy nhất, với hoa văn phản chiếu nhiều sắc độ. Trên SB04-E, hiệu ứng tạo nên hình ảnh giống như một vụ nổ siêu tân tinh nhiều màu, tỏa sáng từ tâm mặt số. Bên trong đồng hồ là bộ máy tự động do La Joux-Perret sản xuất, có mức trữ cót 68 giờ. Đồng hồ từ thương hiệu độc lập được bán với giá 9.950 EUR (khoảng 11.600 USD). Ảnh: Time+Tide Watches.
|
Bổ sung biến thể mới cho bộ sưu tập Portofino, IWC giới thiệu Moon Phase, cỗ máy với điẻm nhấn là lịch tuần trăng đặt ở góc 12 giờ. Phiên bản này sử dụng vỏ vàng hồng 18K 5N, kích thước 40 mm, dày 11,1 mm. Mặt số mạ bạc được thiết kế tối giản, tập trung vào chi tiết mặt trăng hiển thị phía trên. Bên trong là bộ máy tự động calibre 35800, dao động ở tần số 4 Hz, cho mức trữ cót 50 giờ. Đồng hồ có giá bán 20.900 EUR (khoảng 24.500 USD). Ảnh: IWC.
|
Sau khi được Watches of Switzerland mua lại, Hodinkee giới thiệu mẫu limited edition đầu tiên Antarctic GMT. Thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc Antarctic GMT Ref. 87013 thập niên 1960, kết hợp tỷ lệ cổ điển với tính năng GMT hiện đại theo phong cách “compressor”. Mẫu đồng hồ sử dụng hệ thống hai núm vặn, núm ở góc 2 giờ điều chỉnh vòng 24 giờ bên trong, trong khi núm 4 giờ đảm nhiệm chỉnh kim GMT, ngày và giờ địa phương. Mặt số giữ phong cách tối giản với logo “Nivada Grenchen” đặt ở 12 giờ. Đồng hồ được sản xuất giới hạn, bán với giá 1.740 USD. Ảnh: Hodinkee.
On Wrist là series cập nhật thông tin hàng tuần về các mẫu đồng hồ mới nhất từ khắp nơi trên thế giới, đến từ các thương hiệu nổi tiếng và cả những cái tên mới nổi bật, từ đó phản ánh xu hướng chơi đồng hồ hiện nay.
Tái thương mại trong ngành thời trang
Cuốn Thế giới không rác thải của Ron Gonen mời gọi độc giả tham gia vào bảo vệ môi trường, vì một tương lai bền vững và thịnh vượng, đề cao giá trị lâu dài. Ở đó, tác giả chỉ ra rằng thuật ngữ tái chế hóa học đang chỉ một quy trình mới rất thú vị có thể phá vỡ sợi vải trở về các thành phần hóa học cơ bản, từ đó trở thành một nguồn tuần hoàn để tạo ra các sợi vải mới.