Đồng hồ Thụy Sĩ bằng đá granite bị chê đắt

Tissot vừa đưa trở lại RockWatch, mẫu đồng hồ từng ra mắt vào thập niên 1980, với một số thay đổi nhỏ nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản. Mặt số đơn giản chỉ gồm kim giờ và kim phút. Khác biệt dễ nhận thấy so với phiên bản cũ là bộ kim nếu thế hệ đầu tiên lấy cảm hứng từ cột mốc đường mòn Alps với kim giờ màu đỏ và kim phút màu vàng, thì bản mới đã được tinh chỉnh lại. Ảnh: Tissot.