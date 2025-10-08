'Cô bé đẹp nhất thế giới' sau 18 năm

|
Thylane Blondeau (sinh năm 2001), người từng được mệnh danh là “cô bé đẹp nhất thế giới” khi mới 6 tuổi, thu hút ống kính truyền thông khi xuất hiện tại show Miu Miu trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026. Người mẫu Pháp tạo dáng trước ống kính bên ngoài Palais d’Iena trong bộ suit dạ nâu, phối cùng áo dệt kim cổ chữ V màu kem và giày cao gót mũi nhọn ton-sur-ton. Gen Z để tóc nâu dài uốn nhẹ, trang điểm tự nhiên và đeo kính mắt, toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng.
Danh hiệu “cô bé đẹp nhất thế giới” từng giúp Thylane trở thành hiện tượng thời trang toàn cầu, nhưng cũng kéo theo nhiều định kiến. Khi nhiều bạn bè đồng trang lứa vẫn còn mải chơi đồ hàng hay xem Sesame Street, Thylane đã sải bước trên sàn catwalk lúc 4 tuổi. Cơ hội này đến sau khi cô được một đại diện của nhà thiết kế Jean Paul Gaultier phát hiện. 3 năm sau, cô được truyền thông quốc tế gọi là “cô bé đẹp nhất thế giới”, mở ra con đường sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp.
Năm 10 tuổi, Thylane trở thành người mẫu nhỏ tuổi nhất từng xuất hiện trên tạp chí Vogue Paris. Từ đó đến nay, cô hợp tác với nhiều thương hiệu lớn như Miu Miu, Dolce & Gabbana, L’Oréal Paris, Versace, Ralph Lauren và Hugo Boss.
Sau gần 2 thập kỷ hoạt động trong ngành thời trang, “cô bé đẹp nhất thế giới” năm nào nay đã trưởng thành, xây dựng sự nghiệp riêng trong lĩnh vực thời trang. Thylane hiện sở hữu 6,8 triệu người theo dõi trên trang cá nhân Instagram, chứng minh sức hút vượt thời gian. Trên mạng xã hội, cô chia sẻ hình ảnh, clip về công việc người mẫu, cuộc sống hàng ngày. Nữ người mẫu 24 tuổi thường xuyên chụp hình quảng cáo, dự tiệc, đi du lịch hay tham dự concert. Cuộc sống của cô luôn thu hút sự quan tâm.
Vì sở hữu ngoại hình nổi bật, Thylane gần đây phải lên tiếng đáp trả những nghi ngờ cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ. Trên trang cá nhân, người mẫu bày tỏ sự mệt mỏi khi liên tục bị hỏi về việc “đụng chạm dao kéo” để duy trì vẻ ngoài. “Tôi biết thế hệ này có xu hướng làm mọi thứ rất sớm, nhưng tôi chưa từng đụng chạm gì cả. Hãy nhìn ảnh tôi hồi nhỏ, chẳng có gì thay đổi. Mọi người thích so sánh, thêu dệt, nhưng việc tôi trang điểm hay dùng chì kẻ môi không có nghĩa là tôi phẫu thuật. Đến lúc chúng ta nên dừng lại rồi”, cô viết.
Dù được ca ngợi về ngoại hình từ nhỏ, Thylane khẳng định cô không quá để tâm đến điều đó. “Mọi người thường nói: ‘Em là cô bé đẹp nhất thế giới’, còn tôi thì chỉ nghĩ: ‘Không, tôi chỉ muốn chơi iPad thôi’. Ngay cả bây giờ, khi nghe người khác nói ‘Em là cô gái đẹp nhất’, tôi vẫn thấy mình chỉ là một con người bình thường, một cô gái trẻ”, cô chia sẻ với Telegraph năm 2018.
Song song với công việc người mẫu, Thylane cũng là nhà sáng lập và giám đốc sáng tạo của thương hiệu làm đẹp và chăm sóc tóc Enalyht. Ngoài ra, cô còn điều hành nhãn thời trang riêng mang tên Heaven May Clothing, cho thấy tham vọng lớn trong lĩnh vực kinh doanh.
Tuy nhiên, hành trình của Thylane không hoàn toàn suôn sẻ. Cuối năm 2021, cô tiết lộ từng phải trải qua nhiều ca phẫu thuật vì biến chứng của u nang buồng trứng. Người mẫu chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội sau khi một khối u “phát nổ trong bụng”. “Từ trải nghiệm này, tôi học được rằng khi cơ thể đau, đừng bỏ qua. Hãy đi khám nhiều bác sĩ cho đến khi tìm ra nguyên nhân và điều trị dứt điểm. Mọi cơn đau, dù nhỏ, cũng có thể ẩn chứa vấn đề nghiêm trọng hơn”, cô viết.
