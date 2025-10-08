'Cô bé đẹp nhất thế giới' sau 18 năm

Vì sở hữu ngoại hình nổi bật, Thylane gần đây phải lên tiếng đáp trả những nghi ngờ cho rằng cô phẫu thuật thẩm mỹ. Trên trang cá nhân, người mẫu bày tỏ sự mệt mỏi khi liên tục bị hỏi về việc “đụng chạm dao kéo” để duy trì vẻ ngoài. “Tôi biết thế hệ này có xu hướng làm mọi thứ rất sớm, nhưng tôi chưa từng đụng chạm gì cả. Hãy nhìn ảnh tôi hồi nhỏ, chẳng có gì thay đổi. Mọi người thích so sánh, thêu dệt, nhưng việc tôi trang điểm hay dùng chì kẻ môi không có nghĩa là tôi phẫu thuật. Đến lúc chúng ta nên dừng lại rồi”, cô viết.