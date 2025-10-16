Váy 'khỏa thân' phủ sóng show nội y lớn nhất hành tinh

Show nội y lớn nhất hành tinh Victoria’s Secret Fashion Show chính thức diễn ra vào ngày 15/10 (giờ địa phương) trong sự mong đợi của giới mộ điệu toàn cầu. Bên cạnh sàn diễn, thảm hồng của chương trình cũng thu hút sự quan tâm. Năm nay, chương trình chứng kiến sự lên ngôi của mốt xuyên thấu. Những chiếc váy “khỏa thân” thống trị nhiều sự kiện, lễ trao giải trong năm nay, cho thấy sự táo bạo của các ngôi sao, tín đồ thời trang trên toàn thế giới. Ảnh: @christinakirkman.