Váy 'khỏa thân' phủ sóng show nội y lớn nhất hành tinh

Show nội y lớn nhất hành tinh Victoria’s Secret Fashion Show chính thức diễn ra vào ngày 15/10 (giờ địa phương) trong sự mong đợi của giới mộ điệu toàn cầu. Bên cạnh sàn diễn, thảm hồng của chương trình cũng thu hút sự quan tâm. Năm nay, chương trình chứng kiến sự lên ngôi của mốt xuyên thấu. Những chiếc váy “khỏa thân” thống trị nhiều sự kiện, lễ trao giải trong năm nay, cho thấy sự táo bạo của các ngôi sao, tín đồ thời trang trên toàn thế giới. Ảnh: @christinakirkman.
Ca sĩ Madison Beer diện thiết kế xuyên thấu, cắt xẻ màu đen khi sải bước trên thảm hồng. Thiết kế táo bạo bao gồm những phần vải trong suốt được kết nối với nhau, để lộ nội y đen phía trong. Chi tiết xẻ cao giúp người mặc phô diễn toàn bộ đôi chân và một phần vòng ba. Chiếc váy “mặc như không” của Madison Beer tôn vinh toàn bộ lợi thế hình thể đồng hồ cát lý tưởng. Ảnh: Victoria’s Secret.
Một chiếc váy xuyên thấu khác tại show nội y này đến từ ngôi sao truyền hình thực tế Hannah Godwin. Cô khoác chiếc váy tím trong suốt dạng cổ yếm lên người, thu hút sự chú ý nhờ những khoảng nửa kín nửa hở. Diện váy “khỏa thân”, cô khéo léo bổ sung tấm khăn lông đồng màu, đồng thời dùng tay che chắn vòng một lấp ló, tránh tạo ra những khoảnh khắc hớ hênh trước công chúng. Ảnh: Victoria’s Secret.
Diễn viên hài Hannah Berner cũng xuất hiện tại Victoria’s Secret Fashion Show với chiếc váy 2 dây xuyên thấu in họa tiết hoa hồng. Thiết kế này để lộ nội y tam giác dưới lớp vải mỏng. Chất liệu vải trong suốt tạo ra những khoảng nửa kín nửa hở trên cơ thể. Cô bổ sung kính mắt đen cá tính, thực hiện kiểu tóc thẳng, gia tăng sự cá tính cho tổng thể tạo hình. Ảnh: Victoria’s Secret.
Christina Kirkman là mỹ nhân tiếp theo lăng xê mốt xuyên thấu trên thảm hồng Victoria’s Secret Fashion Show. Cô diện duy nhất nội y tam giác đen, khoác chiếc váy tua rua dạng lưới đánh cá lấp lánh ra phía ngoài. Nữ diễn viên hài hoàn thiện set trang phục bằng đôi giày cao gót đồng màu, theo đuổi phong cách Showgirl được Taylor Swift lăng xê thông qua sản phẩm âm nhạc mới. Ảnh: @christinakirkman.
Năm nay, những chiếc váy “khỏa thân” đã tạo ra nhiều khoảnh khắc gây sốc trong lĩnh vực thời trang. Một trong những thiết kế tai tiếng gần đây thuộc về siêu mẫu Heidi Klum. Xuất hiện tại Tuần lễ thời trang Paris, Heidi Klum gây chú ý với trang phục xuyên thấu táo bạo. Siêu mẫu tham dự buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt VETEMENTS, diện chiếc váy ren màu trắng trong suốt, để lộ phần lớn da thịt, hướng sự chú ý vào đường cong cơ thể quyến rũ ở tuổi 52. Ảnh: SpashNews.
Đáng chú ý, Heidi Klum hoàn toàn thả rông, chỉ mặc duy nhất nội y tam giác màu trắng. Mặc dù cô sử dụng mái tóc vàng hoe nhằm che chắn vòng một, song vẫn để lộ ngực trần lấp ló. Trong khi một số đánh giá chiếc váy tương đối phản cảm, hở hang, gây sốc, nhiều tín đồ thời trang lại dành lời khen ngợi cho thiết kế này, cho rằng mẫu đầm phù hợp với xu hướng xuyên thấu thịnh hành trên thảm đỏ năm nay. Ảnh: Blesk.
Đầu năm, Bianca Censori cũng mặc một chiếc váy ngắn, mỏng, trong suốt, không nội y, sánh đôi cùng chồng rapper Ye tại lễ trao giải Grammy. Giống với Heidi Klum, ban đầu vợ Ye cũng mặc áo khoác phía ngoài, rồi quay lưng về phía các nhiếp ảnh gia, cởi bỏ chiếc áo lông vũ, để lộ váy ngắn không tay, chất liệu lưới trong suốt, phô diễn gần như toàn bộ da thịt. Chiếc váy xuyên thấu được đánh giá là phô và trống rỗng. Giới mộ điệu đặt ra câu hỏi rằng thiết kế này là một phần của thời trang hay chỉ nhằm khoe da thịt. Ảnh: Reuters.
Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm
Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.