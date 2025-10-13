|
#1. Harry Nista - 8/10 điểm: Harry Nista tiếp tục ghi điểm khi tham dự Tuần lễ thời trang Milan Xuân/Hè 2026. Trên đường phố Milan (Italy), anh diện trang phục của thương hiệu HUI, gây ấn tượng nhờ cách phối đồ độc đáo. Cụ thể, thiết kế cao cổ, xẻ tà màu xanh navy vốn là một mẫu váy body được người mẫu nữ diện trên sàn diễn. Tuy nhiên, Harry Nista thể hiện sự sáng tạo bằng cách phối thiết kế này với chiếc quần đỏ đô ống suông, bổ sung áo khoác trong suốt, tay lỡ, thể hiện sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại. Bộ đồ thể hiện tinh thần Á Đông trên đường phố châu Âu, giúp người mặc để lại ấn tượng đối với các tín đồ thời trang quốc tế. Ảnh: @harry.nista.
|
#2. Lim Feng - 8/10 điểm: Lim Feng thu hút sự chú ý với bộ hình thời trang kết hợp giữa techwear và futuristic, thể hiện dấu ấn phong cách cá nhân của người mặt. Tinh thần tương lai và màu sắc công nghệ được thể hiện ở set bikini độc đáo. Bộ đồ bơi kết hợp giữa màu hồng Barbie và xanh dương, bổ sung các chi tiết nổi bật như đinh tán hay vòng tròn nhựa. Cô cũng đội thêm chiếc mũ che kín mặt đồng chất liệu, màu sắc với áo ngực. Diện bikini, người mặc cũng khéo khoe đường cong cơ thể nóng bỏng. Tạo hình vừa sexy vừa cá tính giúp Lim Feng ghi điểm. Ảnh: @limfeng__.
|
#3. Xoài Non - 7/10 điểm: Xoài Non theo mốt không quần, khoe màu tóc mới trong bộ hình thời trang tuần qua. Cụ thể, cô diện bodysuit màu trắng tối giản, hoàn toàn loại bỏ quần dài. Cô mở khuy cổ, để lộ một phần nội y ren đồng màu phía trong, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể đơn giản. Người mặc bổ sung vớ trắng cao cổ, góp phần kéo dài đôi chân, hướng sự chú ý vào bộ phận cơ thể này. Đôi chân cũng được xem là biểu tượng địa vị trong lĩnh vực thời trang những năm gần đây. Với outfit trắng, mái tóc thiên hồng của Xoài Non càng thêm phần nổi bật. Ảnh: @chanchan.0411.
|
#4. Doãn Hải My - 6/10 điểm: Doãn Hải My tiếp tục mắc lỗi chọn đồ già, sến và dìm dáng. Cụ thể, vợ cầu thủ Đoàn Văn Hậu diện chiếc váy lụa tay lỡ, dáng rộng. Thiết kế này được đánh giá là tương đối kén dáng, tạo nếp gấp thùng thình ở vòng 2 khi người mặc ngồi xuống. Sự kết hợp giữa nền vải hồng pastel và họa tiết hoa cũng khiến tổng thể trở nên sến, vô tình cộng thêm tuổi cho người mặc. Chi tiết hoa vốn đứng ở ranh giới giữa sến và lãng mạn. Dù sở hữu khuôn mặt ấn tượng, vóc dáng lý tưởng, nàng WAG vẫn khó chinh phục thiết kế này, tiếp tục mất điểm. Ảnh: @_doanhaimy.
|
#5. Emma Nhất Khanh - 5/10 điểm: Emma Nhất Khanh gây tiếc nuối vì không chú ý đến chi tiết khi lựa chọn trang phục, phối phụ kiện. Cô diện chiếc váy dáng peplum màu đen, chất liệu nhung, đính bông hoa hồng đỏ phía trước ngực. Đáng tiếc, tín đồ thời trang này xỏ chân vào đôi giày cao gót mũi nhọn đính chi tiết ruy băng lấp lánh, cho thấy sự thiếu liên kết với trang phục. Emma Nhất Khanh xách thêm chiếc túi in họa tiết quả cherry, càng nhấn mạnh sự rời rạc của tổng thể. Các chi tiết nhỏ này khiến outfit đơn sắc trở nên rối mắt, rườm rà. Ảnh: @feifeikhanh.
Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng
Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm
Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.