#3. Xoài Non - 7/10 điểm: Xoài Non theo mốt không quần, khoe màu tóc mới trong bộ hình thời trang tuần qua. Cụ thể, cô diện bodysuit màu trắng tối giản, hoàn toàn loại bỏ quần dài. Cô mở khuy cổ, để lộ một phần nội y ren đồng màu phía trong, gia tăng điểm nhấn cho tổng thể đơn giản. Người mặc bổ sung vớ trắng cao cổ, góp phần kéo dài đôi chân, hướng sự chú ý vào bộ phận cơ thể này. Đôi chân cũng được xem là biểu tượng địa vị trong lĩnh vực thời trang những năm gần đây. Với outfit trắng, mái tóc thiên hồng của Xoài Non càng thêm phần nổi bật. Ảnh: @chanchan.0411.