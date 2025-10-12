Vợ Jeff Bezos ngày càng táo bạo

Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau đám cưới của Lauren Sánchez là ở sự kiện Caring for Women Dinner do Kering Foundation tổ chức. Tại đây, cô diện chiếc váy cúp ngực trước trắng - sau đen của nhà mốt Schiaparelli. Thiết kế được nhận xét là o ép vòng một của người mặc, hướng sự chú ý vào bộ phận cơ thể này. Vợ Jeff Bezos bổ sung vòng cổ kim cương để lấp đầy khoảng trống trước ngực. Tại sự kiện này, cô ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng Georgina Rodríguez - hôn thê của Cristiano Ronaldo.