Vợ Jeff Bezos ngày càng táo bạo

|
Sau đám cưới xa hoa với tỷ phú Jeff Bezos hồi tháng 6, Lauren Sánchez tiếp tục hoạt động sôi nổi trên mạng xã hội, xuất hiện tại nhiều sự kiện công khai. Gần đây, cô tham dự Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026, gây chú ý tại nhiều buổi trình diễn. Sánchez xuất hiện trên hàng ghế khách mời các show Balenciaga và Chanel. Trong khuôn khổ tuần lễ thời trang, vợ tỷ phú cũng diện thêm thiết kế cổ điển của thương hiệu Vivienne Westwood.
|
Tại buổi trình diễn bộ sưu tập mới của Balenciaga, Sánchez diện duy nhất chiếc áo khoác lông dáng rộng theo kiểu lệch vai, khoe vòng một lấp ló nóng bỏng. Với mẫu áo khoác lông, cô theo mốt mob wife (vợ của trùm mafia) thịnh hành từ năm ngoái. Chiếc thắt lưng góp phần chiết eo, tôn vinh hình thể đồng hồ cát của người mặc. Vợ Jeff Bezos bổ sung boots da cao cổ và ruy băng đính trên tóc, hoàn thiện tạo hình vừa gợi cảm vừa cá tính tại show thời trang.
|
Khi xuất hiện tại buổi trình diễn của nhà mốt Chanel, Sánchez lại xây dựng tạo hình quyến rũ, cổ điển. Cụ thể, vợ tỷ phú chọn một thiết kế nằm trong bộ sưu tập Xuân 1995 của nhà mốt. Chiếc váy dáng cổ yếm đính bông hoa trà đặc trưng ở chính giữa, bổ sung chi tiết xẻ cao, giúp người mặc khoe đôi chân. Thiết kế trắng - đen nằm trong kho lưu trữ của thương hiệu, có cơ hội “sống lại” trên người Lauren Sánchez. Cô thực hiện kiểu tóc xoăn sóng lớn, phù hợp với tinh thần cổ điển của outfit này.
|
Ngoài ra, trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, bà xã của Jeff Bezos cũng diện một chiếc đầm cúp ngực màu đỏ rực, tôn vinh vòng một đầy đặn. Chiếc váy đơn giản bổ sung chi tiết nhăn, xếp lớp tinh tế, trở nên nổi bật dưới ánh đèn vàng. Sánchez xỏ chân vào đôi sandal cao gót đồng màu, chất liệu nhung, gia tăng sự quý phái, sang trọng cho tổng thể. Nhìn chung, trong suốt mùa mốt Xuân/Hè 2026, cô nhiệt tình lăng xê các thiết kế khoe khéo vòng một, tiếp tục xây dựng hình tượng nóng bỏng.
|
Lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau đám cưới của Lauren Sánchez là ở sự kiện Caring for Women Dinner do Kering Foundation tổ chức. Tại đây, cô diện chiếc váy cúp ngực trước trắng - sau đen của nhà mốt Schiaparelli. Thiết kế được nhận xét là o ép vòng một của người mặc, hướng sự chú ý vào bộ phận cơ thể này. Vợ Jeff Bezos bổ sung vòng cổ kim cương để lấp đầy khoảng trống trước ngực. Tại sự kiện này, cô ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cùng Georgina Rodríguez - hôn thê của Cristiano Ronaldo.
|
Tối 27/6 (giờ địa phương), Jeff Bezos và Lauren Sánchez chính thức cử hành hôn lễ. Sánchez đã đăng lên Instagram bức ảnh cô rạng rỡ trong bộ váy trắng, đứng cạnh chồng tỷ phú mặc tuxedo lịch lãm. Luca Zaia, chủ tịch chính quyền địa phương Venice (Italy), cho biết đám cưới và các chi tiết liên quan dự kiến tốn khoảng 40-48 triệu euro (47-56 triệu USD).
|
Dàn khách mời đình đám gồm Bill Gates, Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom, Tom Brady, Nữ hoàng Jordan, Oprah Winfrey, Kris Jenner, Kim và Khloe Kardashian, Ivanka Trump cùng chồng Jared Kushner và nhà thiết kế Domenico Dolce của Dolce & Gabbana, với tổng cộng 200-250 khách. Bất chấp sự phản đối của nhóm biểu tình, một số chính trị gia, chủ khách sạn và người dân Venice lại ủng hộ đám cưới, cho rằng sự kiện kiểu này mang lại nhiều lợi ích cho kinh tế địa phương hơn là đám đông khách du lịch ngắn ngày vốn thường “quá tải” thành phố.
|
Sau đám cưới, Lauren Sánchez bất ngờ xóa toàn bộ bài đăng trên trang cá nhân Instagram, chỉ để lại 2 tấm hình cưới, làm dấy lên nghi vấn lùi về phía sau chồng. Tuy nhiên, trên thực tế, cô vẫn hoạt động sôi nổi, liên tục xuất hiện trước công chúng sau tiệc cưới xa hoa.
Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm
Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.