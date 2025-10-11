Thấy gì khi Jang Won Young lộ dây áo ngực?

Xu hướng “nội y lộ thiên” trở lại mạnh mẽ, phản ánh tuyên ngôn táo bạo về tính nữ trong thời trang. Những sợi dây áo ngực lộ ra ngoài thể hiện nhiều thông điệp đáng chú ý.

Jang Won Young khoe dây áo ngực sexy. Ảnh: @for_everyoung10.

Xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhà mốt Miu Miu trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, Kylie Jenner diện chiếc váy 2 dây chất liệu ren quyến rũ. Đáng chú ý, cô buông dây áo ngực xuống cánh tay, thu hút sự quan tâm nhờ chi tiết hờ hững này.

Trong cùng show thời trang, thần tượng K-pop Jang Won Young (IVE) cũng thả dây áo ngực qua vai, phần nào cho thấy nỗ lực từ phía nhà mốt Miu Miu trong việc lăng xê trào lưu này.

Theo The New York Times, sự xuất hiện của dây áo ngực không phải xu hướng mới trong lĩnh vực thời trang. Chi tiết này từng là một phần của văn hóa đại chúng trong giai đoạn thập niên 1990. Khi các trào lưu của giai đoạn này trở lại, những sợi dây áo ngực cũng không phải ngoại lệ.

Cùng với sự phổ biến của những chiếc bra top thể thao, phong trào tôn vinh cơ thể và sự cởi mở sau đại dịch Covid-19 cũng khiến nội y trở nên phổ biến, xuất hiện thường xuyên trên sàn diễn và đường phố. Đây là thực tế khó tin vì việc để lộ áo ngực từng bị cho là hành động gây sốc.

Kylie Jenner và Jang Won Young (IVE) đồng loạt buông dây áo ngực hờ hững tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt Miu Miu, cho thấy nỗ lực lăng xê xu hướng này từ phía thương hiệu. Ảnh: @kyliejenner, @for_everyoung10.

Năm 1990, Jean Paul Gaultier biến corset thành trang phục mặc ngoài, còn Madonna đưa mẫu áo ngực hình viên đạn đi khắp thế giới. Từ đó, hình ảnh nội y bước ra ánh sáng, xuất hiện trong bộ sưu tập của Gianni Versace, Karl Lagerfeld (Chanel) và cả trang phục đường phố.

“Đến năm 1997, các ngôi sao và tín đồ thời trang đều để lộ dây áo ngực”, nhà nghiên cứu nội y Cora Harrington cho biết. Xu hướng này xuất hiện song song với thời kỳ thịnh hành của slip dress (váy lụa mỏng).

Gwen Stefani khiến bra đen dưới lớp áo ba lỗ trắng trở nên sành điệu. Carrie Bradshaw trong Sex and the City biến bra đối màu thành dấu ấn phong cách. Fiona Apple, Jennifer Aniston, cả trên phim lẫn thảm đỏ, đều theo đuổi trào lưu trên.

Hiện nay, Sydney Sweeney hay Scarlett Johansson cũng thường xuyên xuất hiện với phong cách tương tự, trong bối cảnh các hãng nội y chủ động thiết kế áo ngực dễ phơi bày.

Theo Harrington, giống như việc các thương hiệu túi xách tung ra nhiều loại dây khác nhau, các hãng nội y cũng đa dạng hoá dây áo ngực, từ ren, kim loại, trong suốt, đến kiểu dáng thanh mảnh, coi đó như một món phụ kiện thời trang.

Với sự phổ biến hiện nay, việc khoe dây áo không chỉ đơn thuần là lựa chọn thời trang. Đó còn là biểu hiện của tuyên ngôn nữ tính trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tính nữ đó không chỉ mềm mại, mà còn cứng cỏi, sắc bén và kiên cường.

Tinh thần ấy đã xuất hiện rõ ràng trong show Miu Miu hồi tháng 3 vừa qua, nơi những người phụ nữ của Miuccia Prada diện áo ngực hình viên đạn lấp ló dưới lớp cardigan xám và áo khoác len. “Chúng ta cần sự nữ tính trong thời kỳ khó khăn hiện nay để nâng đỡ tinh thần”, Prada nói.

Câu nói này càng trở nên mạnh mẽ khi gắn với hình ảnh áo ngực nhọn hoắt. Thiết kế này thể hiện ranh giới mong manh giữa vũ khí và nội y, cho thấy sự sắc bén của tính nữ trong đời sống.

Áo ngực luôn là một phần thực tế trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Đặt trong bối cảnh trào lưu “người vợ truyền thống” (trad wife) và hình ảnh những ngôi sao nữ tự do, nóng bỏng cùng tồn tại, câu hỏi được đặt ra là: “Có nên giấu dây áo ngực đi không?”.