Hết Rosé tới Jennie mặc 'đồ ngủ'

Cả Jennie và Rosé đều diện trang phục theo mốt đồ ngủ khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026, cho thấy mong muốn lăng xê xu hướng này của các nhà mốt danh tiếng.

Jennie diện set trang phục như đồ ngủ tại show Chanel. Ảnh: @jennierubyjane.

Xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt Chanel, đại sứ thương hiệu Jennie (BlackPink) diện outfit trông như đồ ngủ, nhanh chóng gây bàn tán, tranh cãi với sự lựa chọn này.

Nữ thần tượng K-pop kết hợp áo dây màu xanh dương với chân váy đồng bộ. Cô dường như không mặc áo ngực trong tạo hình này. Khoảng hở ở bụng dưới phần nào trở thành điểm nhấn của set trang phục.

Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, Jennie cũng khoe phần bụng dưới khi dạo phố. Cụ thể, cô phối áo ba lỗ với quần jeans ống rộng cạp trễ, tạo ra khoảng hở lớn ở giữa, hướng sự chú ý vào bộ phận cơ thể này.

Về outfit màu xanh dương tham dự show thời trang của Chanel, Jennie tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều tín đồ thời trang nhận định bộ đồ đặc biệt giống đồ ngủ, không phù hợp với hàng ghế đầu buổi trình diễn bộ sưu tập mới.

Jennie và Rosé (BlackPink) đồng loạt nhận về những luồng ý kiến trái chiều khi theo mốt đồ ngủ. Ảnh: @jennierubyjane, @roses_are_rosie.

Những khoảng hở hay khuôn ngực có thể thả rông của Jennie càng khiến tổng thể thêm phần xuề xoà. Outfit bị nhận xét là thiếu đi sự chỉn chu cần thiết, chưa cho thấy khả năng phối đồ, tinh thần thời trang của Jennie.

Trong khi đó, một số ý kiến lại khẳng định sự lựa chọn trang phục này phù hợp với tinh thần tự do, phóng khoáng của người mặc, đồng thời tôn vinh những thiết kế có tính ứng dụng cao của nhà mốt.

Trước đó, Rosé (BlackPink) cũng xuất hiện ở buổi trình diễn của nhà mốt Saint Laurent với thiết kế như đồ ngủ. Cô mặc bộ đồ liền thân chất liệu lụa màu xanh pastel, bổ sung đường diềm ren hồng. Outfit này cũng bị đánh giá là xuề xoà, dìm người mặc.

Tại show thời trang này, “công chúa Samsung” Annie Moon cũng lựa chọn một chiếc váy ngủ chất liệu lụa, bổ sung đường diềm ren, hưởng ứng mốt đồ ngủ được lăng xê nhiệt tình trong mùa này.

Với loạt lựa chọn trang phục cho các đại sứ thương hiệu, khách mời tại Tuần lễ thời trang Paris, các nhà mốt cho thấy mong muốn lăng xê những item dễ mặc, có tính ứng dụng cao, nhằm mục đích nâng cao doanh số, không chỉ tập trung vào trình diễn hay thu hút sự chú ý.

Mốt đồ ngủ có lẽ cũng nằm trong số đó. Xu hướng mặc đồ ngủ xuống phố, dự tiệc vốn phổ biến sau đại dịch Covid-19, khi khách hàng dần quen thuộc với trang phục thoải mái, tự do, thể hiện tinh thần giải phóng cơ thể.

Năm ngoái, khi tham dự show thời trang của Gucci, “bạn thân thương hiệu” Hồ Ngọc Hà cũng chọn chiếc váy ngủ quyến rũ. Đây có thể trở thành trào lưu dài hạn trong lĩnh vực thời trang, mang về doanh số cho nhãn hàng.