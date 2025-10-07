Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Hết Rosé tới Jennie mặc 'đồ ngủ'

  • Thứ ba, 7/10/2025 10:03 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Cả Jennie và Rosé đều diện trang phục theo mốt đồ ngủ khi tham dự Tuần lễ thời trang Paris Xuân/Hè 2026, cho thấy mong muốn lăng xê xu hướng này của các nhà mốt danh tiếng.

Jennie diện set trang phục như đồ ngủ tại show Chanel. Ảnh: @jennierubyjane.

Xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập Xuân/Hè 2026 của nhà mốt Chanel, đại sứ thương hiệu Jennie (BlackPink) diện outfit trông như đồ ngủ, nhanh chóng gây bàn tán, tranh cãi với sự lựa chọn này.

Nữ thần tượng K-pop kết hợp áo dây màu xanh dương với chân váy đồng bộ. Cô dường như không mặc áo ngực trong tạo hình này. Khoảng hở ở bụng dưới phần nào trở thành điểm nhấn của set trang phục.

Trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris, Jennie cũng khoe phần bụng dưới khi dạo phố. Cụ thể, cô phối áo ba lỗ với quần jeans ống rộng cạp trễ, tạo ra khoảng hở lớn ở giữa, hướng sự chú ý vào bộ phận cơ thể này.

Về outfit màu xanh dương tham dự show thời trang của Chanel, Jennie tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều tín đồ thời trang nhận định bộ đồ đặc biệt giống đồ ngủ, không phù hợp với hàng ghế đầu buổi trình diễn bộ sưu tập mới.

Jennie, Rose, BlackPink, do ngu, vay ngu anh 1Jennie, Rose, BlackPink, do ngu, vay ngu anh 2

Jennie và Rosé (BlackPink) đồng loạt nhận về những luồng ý kiến trái chiều khi theo mốt đồ ngủ. Ảnh: @jennierubyjane, @roses_are_rosie.

Những khoảng hở hay khuôn ngực có thể thả rông của Jennie càng khiến tổng thể thêm phần xuề xoà. Outfit bị nhận xét là thiếu đi sự chỉn chu cần thiết, chưa cho thấy khả năng phối đồ, tinh thần thời trang của Jennie.

Trong khi đó, một số ý kiến lại khẳng định sự lựa chọn trang phục này phù hợp với tinh thần tự do, phóng khoáng của người mặc, đồng thời tôn vinh những thiết kế có tính ứng dụng cao của nhà mốt.

Trước đó, Rosé (BlackPink) cũng xuất hiện ở buổi trình diễn của nhà mốt Saint Laurent với thiết kế như đồ ngủ. Cô mặc bộ đồ liền thân chất liệu lụa màu xanh pastel, bổ sung đường diềm ren hồng. Outfit này cũng bị đánh giá là xuề xoà, dìm người mặc.

Tại show thời trang này, “công chúa Samsung” Annie Moon cũng lựa chọn một chiếc váy ngủ chất liệu lụa, bổ sung đường diềm ren, hưởng ứng mốt đồ ngủ được lăng xê nhiệt tình trong mùa này.

Với loạt lựa chọn trang phục cho các đại sứ thương hiệu, khách mời tại Tuần lễ thời trang Paris, các nhà mốt cho thấy mong muốn lăng xê những item dễ mặc, có tính ứng dụng cao, nhằm mục đích nâng cao doanh số, không chỉ tập trung vào trình diễn hay thu hút sự chú ý.

Mốt đồ ngủ có lẽ cũng nằm trong số đó. Xu hướng mặc đồ ngủ xuống phố, dự tiệc vốn phổ biến sau đại dịch Covid-19, khi khách hàng dần quen thuộc với trang phục thoải mái, tự do, thể hiện tinh thần giải phóng cơ thể.

Năm ngoái, khi tham dự show thời trang của Gucci, “bạn thân thương hiệu” Hồ Ngọc Hà cũng chọn chiếc váy ngủ quyến rũ. Đây có thể trở thành trào lưu dài hạn trong lĩnh vực thời trang, mang về doanh số cho nhãn hàng.

Khoảnh khắc tai tiếng của 'váy khỏa thân'

Nối tiếp Bianca Censori, đến lượt Heidi Klum gây sốc khi diện trang phục xuyên thấu, gần như khỏa thân khi xuất hiện trước công chúng, nối dài tranh cãi trong năm nay.

4 giờ trước

'Công chúa Samsung' gợi cảm

Annie Moon gây chú ý với loạt tạo hình vừa sexy vừa cá tính tại các tuần lễ thời trang quốc tế, phần nào cho thấy mong muốn dấn thân vào lĩnh vực này.

16 giờ trước

Kylie Jenner khéo khoe nâng ngực

Trong suốt thời gian ở Paris (Pháp) để tham dự tuần lễ thời trang, Kylie Jenner diện loạt trang phục hướng sự chú ý vào khuôn ngực lớn, không ngại khoe vòng một đã "nâng cấp".

27:1647 hôm qua

Mỗi bộ quần áo mang đến một thông điệp riêng

Cuốn sách Bạn đỡ ngu ngơ rồi đấy là sự chiêm nghiệm của tác giả David McRaney về thế giới quan của con người thông qua các câu chuyện tâm lý học hành vi rất gần gũi. Theo ông, cùng với các loại vũ khí và công cụ, quần áo đã được phát triển như một trong những loại hình nghệ thuật đầu tiên, và cũng là một trong những biểu hiện bằng vật chất đầu tiên từ thế thế giới nội tâm phong phú của con người.

Truong Vinh Hien yeu con gai HLV pickleball hinh anh

Trương Vinh Hiển yêu con gái HLV pickleball

14 giờ trước 20:49 6/10/2025

0

Sophia Huỳnh Trần, bạn gái của Trương Vinh Hiển, cũng sở hữu sự nghiệp thể thao nổi bật, dành được nhiều danh hiệu trong thời gian thi đấu pickleball.

Linh Vũ

Jennie Rosé BlackPink đồ ngủ váy ngủ thời trang tuần lễ thời trang Chanel Saint Laurent YSL

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý