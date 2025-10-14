Áo ngực 'biến mất' của nữ ca sĩ Trung Quốc

Nội y không để lộ dây dưới lớp vải mỏng, bó sát của Ningning (aespa) trở thành chủ đề thảo luận trên mạng xã hội, cho thấy mối bận tâm của nữ giới về việc lựa chọn áo ngực.

Trên đường bay tới Fukuoka (Nhật Bản) trong tuần này, Ningning, thành viên người Trung Quốc của nhóm K-pop aespa thu hút sự quan tâm với chiếc áo thun dài tay bó sát. Đáng chú ý, dù diện áo ôm cơ thể, nữ thần tượng K-pop vẫn không để lộ dây, viền áo ngực bên trong.

Chi tiết nhỏ này khiến công chúng không khỏi thắc mắc. Nhiều người dùng mạng xã hội nhanh chóng đặt câu hỏi, xin thông tin về loại áo ngực mà Ningning sử dụng.

Hiện nay, thông tin về nội y của thành viên nhóm nhạc aespa vẫn chưa được tìm thấy. Tuy nhiên, một số phỏng đoán rằng cô mặc áo ngực của thương hiệu Skims do Kim Kardashian sáng lập.

Dự đoán này đến từ nguồn gốc set trang phục mặc ngoài của Ningning. Cả chiếc áo bó sát và quần cạp trễ đều là sản phẩm của nhãn hàng này. Hơn nữa, nội y của Skims thường được biết đến với mức độ ôm cơ thể ấn tượng, hạn chế lộ dây, viền dưới lớp vải mỏng.

Áo ngực không để lộ viền của Ningning thu hút sự quan tâm. Ảnh: StarNews, Raining.

Bên cạnh áo ngực, hình thể của Ningning trong outfit trên cũng thu hút sự quan tâm, chú ý. Nữ thần tượng khoe vóc dáng lý tưởng, thậm chí được nhận xét là “siêu thực” khi xuất hiện tại sân bay. Outfit tối giản nhưng tôn dáng giúp cô hoàn toàn ghi điểm.

Trước đó, trên mạng xã hội Việt Nam, một số tín đồ thời trang cũng đặt ra câu hỏi về loại áo ngực mà YouTuber Thạch Trang sử dụng khi xuất hiện trong một video. Cụ thể, cô diện chiếc áo không tay màu xanh bơ tương đối ôm, song không để lộ vết hằn hay dây nội y.

Nhiều tín đồ thời trang nữ tỏ ra băn khoăn, không rõ Thạch Trang diện áo được trang bị sẵn mút ngực hay sử dụng miếng dán. Sự quan tâm từ phía công chúng cho thấy việc để lộ dây hay viền áo ngực luôn là trăn trở lớn đối với nữ giới.

Trên thực tế, nhiều loại áo ngực được thiết kế cho các nhu cầu, hoàn cảnh ứng dụng khác nhau của người dùng, bao gồm nội y 2 dây, không dây, miếng dán hay băng dính. Thậm chí, một số mẫu áo không tay còn được trang bị sẵn lớp mút phía trong, giúp người mặc bớt đi nỗi lo lựa chọn nội y.

Những chiếc bra top thể thao, năng động cũng được ưa chuộng sau đại dịch Covid-19 khi các hoạt động thể chất, chăm sóc sức khỏe lên ngôi.

Mặc dù việc để lộ dây, viền áo ngực bị cho thiếu tinh tế, kém duyên ở một số trường hợp, trào lưu khoe dây nội y lại được lăng xê ở Tuần lễ thời trang Paris vừa qua.

Xuất hiện tại buổi trình diễn bộ sưu tập mới của nhà mốt Miu Miu, Kylie Jenner diện chiếc váy 2 dây chất liệu ren quyến rũ. Đáng chú ý, cô buông dây áo ngực xuống cánh tay, thu hút sự quan tâm nhờ chi tiết hờ hững này.

Trong cùng show thời trang, thần tượng K-pop Jang Won Young (IVE) cũng thả dây áo ngực qua vai, phần nào cho thấy nỗ lực từ phía nhà mốt Miu Miu trong việc lăng xê trào lưu này.

Với sự phổ biến hiện nay, việc khoe dây áo không chỉ đơn thuần là lựa chọn thời trang. Đó còn là tuyên ngôn về tính nữ trong bối cảnh thế giới đầy biến động. Tính nữ đó không chỉ mềm mại, mà còn cứng cỏi, sắc bén và kiên cường.

Tinh thần ấy đã xuất hiện rõ ràng trong show Miu Miu hồi tháng 3 vừa qua, nơi những người phụ nữ của Miuccia Prada diện áo ngực hình viên đạn lấp ló dưới lớp cardigan xám và áo khoác len. “Chúng ta cần sự nữ tính trong thời kỳ khó khăn hiện nay để nâng đỡ tinh thần”, Prada nói.

Áo ngực luôn là một phần thực tế trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ. Đặt trong bối cảnh trào lưu “người vợ truyền thống” (trad wife) và hình ảnh những ngôi sao nữ tự do, nóng bỏng cùng tồn tại, câu hỏi được đặt ra là: “Có nên giấu dây áo ngực đi không?”.