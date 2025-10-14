Người mẫu lai hai dòng máu gây chú ý ở tuổi 20

Đáng chú ý, cô từng ước mơ trở thành bác sĩ. Cơ duyên đến với nghề mẫu của Kendall tương đối tình cờ. Trong thời gian đại dịch Covid-19, người đại diện Simone Hellicar phát hiện cô trên Instagram và lập tức liên hệ, dù khi đó tài khoản của Kendall được cài đặt ở chế độ riêng tư. Ban đầu, Kendall nghi ngờ, cho rằng đây là chiêu trò lừa đảo, nhưng sau đó dần xây dựng niềm tin và ký hợp đồng với công ty người mẫu The Scouted.