Người mẫu lai hai dòng máu gây chú ý ở tuổi 20

Mùa mốt Xuân/Hè 2026 đã chính thức khép lại, nhưng cái tên Angelina Kendall (sinh năm 2005) vẫn liên tục được nhắc đến. Theo Vogue Anh, người mẫu 20 tuổi này được xem là “siêu mẫu tiềm năng”, khi góp mặt trên sàn diễn của Hermès, Isabel Marant, Rabanne và Stella McCartney trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris sau khi trình diễn cho Dolce & Gabbana và Max Mara ở Milan.
Cô cũng vừa tham dự BoF 500 Gala, sự kiện quy tụ nhiều ngôi sao tại Paris, trong chiếc váy xuyên thấu in họa tiết hoa lãng mạn. Kendall khép lại chuyến đi Pháp bằng buổi chụp ảnh trang phục cưới cho Vogue Pháp, thu hút sự quan tâm của giới mộ điệu.
Theo chia sẻ của Kendall, cô sinh ra tại Sydney (Australia), có mẹ người Brazil làm y tá nha khoa và cha người New Zealand sở hữu công ty xây dựng riêng. Cha mẹ cô đã ly hôn, Vogue Australia đưa tin. Kendall lớn lên tại Narrabeen và Wagga Wagga (Australia), đồng thời dành một phần tuổi thơ ở quê mẹ Rio de Janeiro. Đó cũng là nơi cô học tiếng Bồ Đào Nha. “Tôi luôn sống trong môi trường năng động, cởi mở”, Kendall chia sẻ với Vogue Australia.
Đáng chú ý, cô từng ước mơ trở thành bác sĩ. Cơ duyên đến với nghề mẫu của Kendall tương đối tình cờ. Trong thời gian đại dịch Covid-19, người đại diện Simone Hellicar phát hiện cô trên Instagram và lập tức liên hệ, dù khi đó tài khoản của Kendall được cài đặt ở chế độ riêng tư. Ban đầu, Kendall nghi ngờ, cho rằng đây là chiêu trò lừa đảo, nhưng sau đó dần xây dựng niềm tin và ký hợp đồng với công ty người mẫu The Scouted.
Sau buổi gặp gỡ thành công với giám đốc casting Piergiorgio Del Moro, Kendall nhanh chóng được mời trình diễn cho nhiều thương hiệu lớn. Từ Khaite, Burberry, Louis Vuitton, Chanel đến Loewe, các nhà mốt đều muốn cô xuất hiện trên sàn catwalk. Hiện nay, Kendall là một trong những gương mặt được săn đón nhất tuần lễ thời trang.
Cô hiện sở hữu hơn 50.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân Instagram. Tại đây, cô chia sẻ hình ảnh, video liên quan đến công việc và đời sống cá nhân. Trong các bộ hình thời trang, ảnh bìa tạp chí, cô không ngại diện trang phục xuyên thấu, khỏa thân hoặc bán nude. Hình ảnh táo bạo của Kendall thu hút sự quan tâm. Người mẫu sinh năm 2005 cũng để lộ ngực trần khi sải bước trên sàn diễn của nhiều thương hiệu.
Theo Harper’s Bazaar, Kendall được gọi là “tiểu Gisele”. Biệt danh này được lấy cảm hứng từ siêu mẫu người Brazil Gisele Bündchen. Cả 2 được cho là sở hữu vẻ ngoài và thần thái tương đồng. Khi Kendall ra mắt, huyền thoại người mẫu Bethann Hardison đã nhận định cô là tài năng nổi bật của sàn diễn, có khả năng tiến xa trong lĩnh vực này, theo Vogue Australia.
Chemena Kamali, Giám đốc sáng tạo của Chloé, cũng chia sẻ rằng “sức sống rạng rỡ” của Kendall hoàn toàn phù hợp với tinh thần thương hiệu. Người mẫu trẻ từng trình diễn cho nhà mốt Pháp trong Tuần lễ thời trang Paris năm ngoái, để lại ấn tượng tốt cho nhãn hàng. Nhà thiết kế Stella McCartney cũng dành lời khen ngợi cho cô: “Cô ấy thật sự tỏa sáng, có khiếu hài hước và rất tràn đầy năng lượng. Một cô gái thật sự sống động”. Tương lai của Kendall trong lĩnh vực thời trang được đánh giá là tương đối sáng lạn.
Bên cạnh sàn diễn, Kendall cũng thường xuyên thực hiện các chuyến du lịch biển. Cô từng chia sẻ về sở thích lướt sóng với truyền thông. Trong các chuyến nghỉ dưỡng, cô thoải mái diện bikini, tắm biển, tạo ra những khoảnh khắc vui vẻ, đáng nhớ bên cạnh bạn bè và những người thân yêu. Ngoài ra, Kendall cũng liên tục thực hiện các chuyến cắm trại, tận hưởng tuổi 20.
