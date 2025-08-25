'Cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam' bị chỉ trích khi nhậm chức giám đốc

Thay vì nhận về sự ngưỡng mộ, Nguyễn Quang Đạt lại bị nhận xét là "phông bạt" khi khoe công việc trên MXH. Những thông tin liên quan đến vị trí mới của anh cũng gây phẫn nộ.

Tuần qua, “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam” Nguyễn Quang Đạt (sinh năm 1991) trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cụ thể, phía dưới các bài đăng gọi Quang Đạt là “giám đốc hãng hàng không vốn điều lệ 2.600 tỷ đồng ”, nhiều bình luận chỉ trích xuất hiện.

Cộng đồng mạng dự đoán rằng đây là chiêu trò truyền thông với mục đích đánh bóng tên tuổi của cơ trưởng 34 tuổi. Thay vì nhận về sự ngưỡng mộ, Quang Đạt bị đánh giá là “phông bạt”, “làm màu”,... Trên thực tế, sự xuất hiện phổ biến của thông tin trên chưa được xác định là tự nhiên hay có tác động.

Nguyễn Quang Đạt nhận về nhiều luồng ý kiến trái chiều trong thời gian qua. Ảnh: @iwantit_dat_way.

Theo thông tin trên website Hãng hàng không Vietravel (Vietravel Airlines), Nguyễn Quang Đạt được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Ban Khai thác bay kiêm Đoàn trưởng Đoàn bay vào ngày 18/4. Hoạt động bổ nhiệm nằm trong kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cấp cao và cấp trung tại chỗ của hãng trong năm nay.

Như vậy, thông tin trên không sai, song nhận về ý kiến trái chiều do mang tính chất đánh bóng tên tuổi, o bế cho cá nhân. Đây không phải lần đầu Quang Đạt bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Trước đó, cơ trưởng này từng bị nhận xét là có thái độ trịch thượng với cấp dưới. Ngoài ra, cộng đồng mạng cũng chỉ trích thái độ thiếu khiêm tốn, hành động khoe khoang công việc của anh. Đến nay, Quang Đạt hoàn toàn im lặng trước các thông tin tiêu cực về mình.

Anh được biết đến với biệt danh “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam”, là tác giả sách, sở hữu chuyện tình thu hút sự quan tâm với influencer Lê Hà Trúc (sinh năm 1996). Ồn ào của Quang Đạt đến sau loạt lùm xùm từ phía vợ anh.

Từ đầu tháng 7, Hà Trúc trở thành tâm điểm bàn tán trên các phương tiện truyền thông. Sự việc bắt đầu từ một bài đăng trên nền tảng Threads, bàn về thái độ, cách ứng xử của Hà Trúc với người theo dõi.

Hình ảnh hoàn hảo quá mức của cô trên mạng xã hội bị cho là phi thực tế. Những nhận xét như “gồng”, “làm màu”,... được cộng đồng mạng dành cho vợ của “cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam” Nguyễn Quang Đạt.

Lê Hà Trúc còn bị cho là thường xuyên đáp trả, có thái độ bất lịch sự trước những lời nhận xét, góp ý từ phía khán giả. Cô nhiều lần xóa bình luận, chặn, thậm chí tranh cãi với người theo dõi. Ngoài ra, một số ý kiến còn chỉ trích thái độ làm việc của Hà Trúc với nhãn hàng.

Lời xin lỗi vào ngày 16/7 của cô không nhận được sự đồng tình, cảm thông, thậm chí góp phần khiến số lượng người theo dõi tiếp tục giảm. Sau một tháng từ khi đăng tải bài viết xin lỗi, Hà Trúc hoàn toàn giữ im lặng trên mạng xã hội.