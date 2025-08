Người mẫu Pháp hồi sinh biệt thự cổ bên hồ Maggiore

Ngôi nhà là sự giao thoa của hai nền văn hóa. Phòng khách nổi bật với bàn trà Rio của Charlotte Perriand và đèn Butterfly do Tobia Scarpa thiết kế. Phòng tập thể thao được trang bị bởi Technogym, còn phòng thay đồ của Gabrielle có sự xuất hiện của ghế LC1 do Charlotte Perriand và Le Corbusier thiết kế, với dây lưng sau lưng ghế gợi hình ảnh áo corset. Ngay lối vào, sàn đá cẩm thạch trắng đen, lấy cảm hứng từ phong cách của Caterina de’ Medici, tạo ấn tượng mạnh mẽ. Một bàn trà của Sfrido Estate, làm từ đá cẩm thạch tái chế từng dùng cho Bảo tàng Metropolitan (New York, Mỹ), cũng là điểm nhấn trong nhà.