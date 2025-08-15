Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thiên thần Victoria's Secret rao bán biệt thự 16 triệu USD

  Thứ sáu, 15/8/2025 07:36 (GMT+7)
  • 6 giờ trước

Siêu mẫu Adriana Lima cùng chồng rao bán biệt thự tại Brentwood (Los Angeles) với thiết kế sang trọng dành cho giới thượng lưu, để tập trung công việc ở New York và châu Âu.

Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 1

Năm 2022, Adriana Lima, siêu mẫu kỳ cựu của Victoria’s Secret cùng chồng là nhà sản xuất phim Andre Lemmers III, mua căn biệt thự tại Brentwood với giá 12,35 triệu USD. Ngôi nhà nằm ở khu Brentwood (bang California, Mỹ), được trang bị hệ thống an ninh hiện đại với camera AI, hàng rào tia laser bao quanh, nội thất đặt riêng, đèn chùm cổ điển. Cả hai cho biết đã chi 100.000 USD để cải tạo rạp phim tại gia. Hiện tại, vợ chồng Adriana Lima có ý định chuyển về New York do công việc, tránh mất thời gian di chuyển giữa hai bờ nước Mỹ, theo The Wall Street Journal.
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 2

Theo Paul Salazar, chuyên viên đến từ công ty môi giới bất động sản Compass (có trụ sở tại New York, Mỹ), ngôi nhà nằm trên một khu đất rộng khoảng 0,34 mẫu Anh (gần 1.375 m2), gồm biệt thự chính có 5 phòng ngủ và 1 phòng ngủ ở nhà khách, với tổng diện tích gần 7.400 foot vuông (gần 690 m2).
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 3

Salazar cho biết, Lima và Lemmers sẵn sàng bán căn nhà đã được trang bị nội thất, đồng thời, ông cho rằng người mua nhà cao cấp thường sẵn sàng trả thêm để không phải mất công chọn lựa đồ đạc.
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 4

Cặp đôi đã hợp tác với nhà thiết kế Anthony Barsoumian để đầu tư vào nội thất, nhằm nâng tầm đẳng cấp căn nhà và dễ tiếp cận hơn với khách hàng hạng sang.
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 5

Phòng khách được bày biện đơn giản với sofa liền, 2 kệ tủ lớn và một khu rượu vang được tách biệt bằng cửa kính.
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 6

Phòng bếp có lò nướng đôi, bếp nấu được tích hợp vào mặt bàn đá. Có 2 gian bếp: một dành cho đầu bếp chuyên nghiệp với bếp tám lò, và một bếp gia đình với cửa sổ nhìn ra sân sau. Salazar nhận xét căn nhà được thiết kế lý tưởng cho việc tổ chức tiệc tùng, với điểm nhấn là những chiếc đèn kiểu đường phố Paris cổ điển.
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 7

Cặp đôi đã lắp rèm cửa thiết kế riêng và thực hiện nhiều nâng cấp khác để hoàn thiện căn nhà.
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 8

Không gian sang trọng của 1 trong 5 căn phòng ngủ tại nhà chính.
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 9

Ngôi nhà chính rộng khoảng 6.500 feet vuông (khoảng 660 m2), và nhà khách rộng khoảng 865 feet vuông (khoảng 865 m2).
Biet thu Adriana Lima, nha 16 trieu USD, Adriana Lima Brentwood, rao ban biet thu, sieu mau Victoria Secret, noi that sang trong anh 10

Không gian ngôi nhà rộng rãi, bao quanh với hồ bơi bên ngoài.

Tâm Đan

