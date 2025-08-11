Lâu đài trong MV Taylor Swift nợ 63,5 triệu USD, xin phá sản

Tổng giá trị tài sản của Oheka ước tính hơn 92 triệu USD , bao gồm khách sạn và khu đất rộng khoảng 8,9 ha. Gary Melius, người mua lại lâu đài vào năm 1984 khi nó chỉ là một công trình bỏ hoang, đã dành tâm huyết để trùng tu và cải tạo. “Tôi đã dồn máu, mồ hôi và nước mắt để khôi phục và nâng cấp nơi này. Đây là công việc cả đời tôi”, ông chia sẻ trong hồ sơ phá sản. Melius cũng nhấn mạnh vai trò cộng đồng của lâu đài, nơi đây đã tổ chức các sự kiện như săn trứng Phục sinh, các buổi chiếu phim, họp cộng đồng, các giải golf từ thiện nhằm gây quỹ.