Lâu đài trong MV Taylor Swift nợ 63,5 triệu USD, xin phá sản

Lâu đài Oheka, biểu tượng lịch sử tại Huntington (New York, Mỹ), từng được dùng trong bối cảnh trong MV Blank Space của Taylor Swift, vừa nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 tại Tòa án Phá sản Mỹ khu vực Đông New York vào ngày 31/7. Theo trang Long Island Business News (LIBN), động thái này xuất phát từ Gary Melius (80 tuổi, Mỹ), chủ sở hữu lâu đài, nhằm ngăn chặn một cuộc bán đấu giá tịch thu tài sản dự kiến diễn ra vào ngày 7/8. Taconic Capital, công ty đã mua khoản vay thế chấp bị vỡ nợ của lâu đài vào năm 2023 với giá khoảng 25 triệu USD, là bên cho vay đứng sau kế hoạch tịch thu.
Trước đó, Melius đã không thể thanh toán khoản vay thế chấp thương mại trị giá 28 triệu USD từ một thập kỷ trước. Tuy nhiên, nhờ đơn xin phá sản, cuộc bán đấu giá đã bị hủy bỏ, cho Melius cơ hội tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển các căn hộ cao cấp trên khu đất. Theo hồ sơ ban đầu, Kahn Property Owner LLC, đơn vị sở hữu lâu đài, đang nợ các chủ nợ tổng cộng hơn 63,5 triệu USD. Trong khi đó, tài khoản ngân hàng của họ chỉ còn vỏn vẹn 57,27 USD và không có tiền mặt dự trữ.
Oheka Castle từng xuất hiện nổi bật trong MV Blank Space của Taylor Swift, với những cảnh lãng mạn và kịch tính như cưỡi ngựa qua khu vườn, picnic trong khuôn viên do kiến trúc sư Olmstead thiết kế, hay cảnh Swift đập phá xe thể thao trước sân. Một số cảnh nội thất, như phòng ăn sang trọng, được quay tại Winfield Hall, còn gọi là dinh thự Woolworth, ở gần đó.
Tổng giá trị tài sản của Oheka ước tính hơn 92 triệu USD, bao gồm khách sạn và khu đất rộng khoảng 8,9 ha. Gary Melius, người mua lại lâu đài vào năm 1984 khi nó chỉ là một công trình bỏ hoang, đã dành tâm huyết để trùng tu và cải tạo. “Tôi đã dồn máu, mồ hôi và nước mắt để khôi phục và nâng cấp nơi này. Đây là công việc cả đời tôi”, ông chia sẻ trong hồ sơ phá sản. Melius cũng nhấn mạnh vai trò cộng đồng của lâu đài, nơi đây đã tổ chức các sự kiện như săn trứng Phục sinh, các buổi chiếu phim, họp cộng đồng, các giải golf từ thiện nhằm gây quỹ.
Việc nộp đơn xin phá sản theo Chương 11 cho phép Oheka Castle tiếp tục hoạt động trong khi tái cơ cấu tài chính và nợ. “Tất cả các đám cưới đã đặt lịch vẫn sẽ diễn ra. Mọi người không cần lo lắng”, Melius trấn an với tờ Newsday.
Oheka Castle không chỉ nổi tiếng qua MV của Taylor Swift mà còn xuất hiện trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình như Citizen Kane (1941), Gossip Girl (The CW), Project Runway, Succession (HBO), và từng là nơi tổ chức đám cưới của 2 ngôi sao giải trí Kevin và Danielle Jonas vào năm 2009. Hiện tại, giá phòng tại đây dao động 495-1.295 USD/đêm.
Được xây dựng vào những năm 1920 bởi nhà tài phiệt kiêm từ thiện Otto Hermann Kahn, lâu đài Oheka rộng khoảng 1 ha với 127 phòng từng là nơi nghỉ dưỡng mùa hè của ông. Sau khi Kahn qua đời năm 1934, bất động sản này đã đổi chủ nhiều lần và bị bỏ hoang trong nhiều năm trước khi Melius mua lại. Với khoản đầu tư 40 triệu USD để trùng tu, lâu đài hiện là Di tích Lịch sử Quốc gia và thành viên của Hiệp hội Khách sạn Lịch sử Mỹ.
Luật sư Joseph Maniscalco (Mỹ), đại diện của Melius, cho biết chủ sở hữu sẽ tiếp tục vận hành lâu đài trong khi hoàn thiện kế hoạch phát triển các căn hộ cao cấp trong nhiều năm tới. “Chúng tôi sẽ làm việc với tất cả các bên liên quan và tòa án để vượt qua giai đoạn phá sản theo Chương 11 một cách thành công”, ông khẳng định. Hiện tại, tương lai của Oheka Castle vẫn chưa rõ ràng, nhưng cả Melius và Taconic Capital dường như đều mong muốn dự án căn hộ cao cấp được thực hiện.
