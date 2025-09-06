Biệt thự phong cách Tây Ban Nha khiến Brad Pitt chi 12 triệu USD

Căn biệt thự sở hữu 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, phòng chiếu phim cùng nhiều tiện ích giải trí. Ngay khi bước vào, sảnh lớn với trần gỗ cao dẫn đến phòng khách ấm cúng, nổi bật với lò sưởi bằng đá và cửa kính khung thép mở ra khu vườn sau. Khu vực sinh hoạt khác cũng gây ấn tượng bởi trần kim loại chạm nổi và đèn trang trí cầu kỳ, trong khi phòng làm việc được ốp kệ sách gỗ. Phòng ăn kết nối liền mạch với bếp hiện đại, trang bị tủ màu đen sang trọng cùng các thiết bị Wolf và Miele cao cấp. Ảnh: Tyler Hogan.