Biệt thự phong cách Tây Ban Nha khiến Brad Pitt chi 12 triệu USD

  • Thứ bảy, 6/9/2025 18:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Brad Pitt vừa chi 12 triệu USD để sở hữu biệt thự phong cách Tây Ban Nha tại Hollywood Hills, nổi bật với hệ thống an ninh hiện đại và tầm nhìn tuyệt đẹp.

Brad Pitt vừa bổ sung thêm một bất động sản đắt giá vào bộ sưu tập nhà đất của mình với thương vụ 12 triệu USD. Ngôi biệt thự rộng hơn 770 m2 nằm trong khu Outpost Estates, một trong những cộng đồng khép kín sang trọng bậc nhất Hollywood Hills (California, Mỹ) Outpost Estates vốn là nơi quy tụ nhiều ngôi sao hạng A, trong đó có Orlando Bloom và Ben Affleck. Ảnh: Tyler Hogan.

Theo Page Six, lý do quan trọng khiến ngôi sao Fight Club quyết định “xuống tiền” chính là hệ thống an ninh nâng cấp, đặc biệt sau vụ trộm tại biệt thự Los Feliz của anh hồi mùa hè. Căn nhà trước đó thuộc sở hữu của Dave Keuning, tay guitar nhóm The Killers, và vợ Emilie, nhà thiết kế nội thất. Theo Wall Street Journal, gia đình Keuning rao bán biệt thự hồi tháng 6 với giá gần 14 triệu USD, sau khi mua lại từ Joel Simkhai, nhà sáng lập ứng dụng hẹn hò Grindr, vào năm 2021 với giá khoảng 9,6 triệu USD. Ảnh: @keuning/IG, 4CRNS, WCP / BACKGRID.

Ẩn mình sau cánh rổng riêng tư, biệt thự tường trắng, mái ngói đất nung của Brad Pitt mở ra tầm nhìn toàn cảnh từ trung tâm Los Angeles đến vịnh Santa Monica. Biệt thự được xây từ năm 1989, mới được cải tạo với thiết kế mang đậm dấu ấn Tây Ban Nha với trần gỗ cao, cửa vòm thanh lịch, phòng khách thoáng đãng mở ra khung cảnh thành phố và biển qua cửa kính kiểu Pháp. Ảnh: Tyler Hogan.

Căn biệt thự sở hữu 6 phòng ngủ, 8 phòng tắm, phòng chiếu phim cùng nhiều tiện ích giải trí. Ngay khi bước vào, sảnh lớn với trần gỗ cao dẫn đến phòng khách ấm cúng, nổi bật với lò sưởi bằng đá và cửa kính khung thép mở ra khu vườn sau. Khu vực sinh hoạt khác cũng gây ấn tượng bởi trần kim loại chạm nổi và đèn trang trí cầu kỳ, trong khi phòng làm việc được ốp kệ sách gỗ. Phòng ăn kết nối liền mạch với bếp hiện đại, trang bị tủ màu đen sang trọng cùng các thiết bị Wolf và Miele cao cấp. Ảnh: Tyler Hogan.

Tầng trên là nơi đặt phòng ngủ chính, được thiết kế như “chốn nghỉ dưỡng” với đèn chùm thủy tinh Murano, lò sưởi, ban công rộng bao quanh và phòng tắm lát đá cẩm thạch, có bồn ngâm, buồng tắm kính và hai bồn rửa đôi. Ảnh: Tyler Hogan.

Biệt thự còn có phòng chiếu phim với trần vòm, trong khi khuôn viên ngoài trời bao gồm hồ bơi dáng tự do, bồn spa tràn viền, khu nướng BBQ, góc lửa trại, hai gara và một studio riêng biệt trên sườn đồi với phòng thu âm. Ảnh: Tyler Hogan.

Theo Robb Report, Đây không phải lần đầu Brad Pitt sở hữu nhà ở Hollywood Hills. Đầu năm 2023, tải tử 62 tuổi bán khu compound có giá 33 triệu USD tại Los Feliz (California) cho Aileen Getty, sau đó mua lại từ chính nữ thừa kế dầu mỏ này căn nhà hiện đại giữa thế kỷ, biệt danh “Steel House”, với giá 5,5 triệu USD. Gần đây, nam diễn viên Ocean’s Eleven F1 đã chi 40 triệu USD cho dinh thự D.L. James nổi tiếng tại Carmel Highlands (California), được cho là nơi ở chính của anh. Ảnh: Christian Bruna/Reuters.

Như Phương

