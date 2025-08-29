Streamer 25 tuổi gây chú ý với bất động sản hơn 25 triệu USD

|
Adin Ross (25 tuổi), streamer gây nhiều tranh cãi trên nền tảng Twitch và Kick, vừa thiết lập kỷ lục bất động sản tại Davie (Nam Florida, Mỹ) khi chi 25,5 triệu USD để sở hữu một dinh thự rộng khoảng 4 ha. Thương vụ diễn ra vào giữa tháng 6, phá vỡ mức kỷ lục trước đó là 5,6 triệu USD được xác lập hồi tháng 2. Giao dịch này không chỉ là một cột mốc bất động sản mà còn đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách các triệu phú trẻ tuổi trong ngành giải trí số đầu tư vào những tài sản cao cấp.
Theo hồ sơ, Ross thông qua một công ty trách nhiệm hữu hạn đã vay 12,7 triệu USD từ Vaster Capital để hoàn tất thương vụ. Chủ cũ của căn biệt thự là vợ chồng Laurent và Laure Parelle, cả hai đều là CEO trong ngành hàng không vũ trụ, mua khu đất chưa phát triển này từ năm 2009 với giá chỉ 775.000 USD. Sau 16 năm, họ thu về mức lợi nhuận ấn tượng hơn 3.200%.
Căn nhà nằm tại số 14851 Southwest 21st Street, có diện tích sàn hơn 1.000 m2 với 7 phòng ngủ và 9 phòng tắm. Khuôn viên được bao quanh bởi vườn cây cảnh, hồ phun nước, hồ phản chiếu. Bên trong, bất động sản trang bị đầy đủ tiện nghi cao cấp, gồm khu bếp chuyên nghiệp, rạp chiếu phim tại gia, spa, phòng làm việc phong cách hàng hải, nhà phụ bên hồ bơi. Đặc biệt, ngôi nhà còn có studio nghệ thuật và thang máy thiết kế riêng.
Ban đầu, tài sản được niêm yết với giá 32 triệu USD vào tháng 3 và từng có khách đặt mua ở mức giá này hồi cuối tháng 5. Tuy nhiên, Ross đã chốt thành công với mức giảm khoảng 20%. Với giá trị tài sản ước tính 24 triệu USD vào năm 2025, Adin Ross là một trong những nhà sáng tạo nội dung giàu có nhất, sử dụng thành công số để đầu tư vào các tài sản hữu hình như bất động sản.
Trong thương vụ, Enzo Rosani của Barnes International Realty đại diện bên bán, còn William Abreu, cựu cầu thủ bóng chày Colorado Rockies, hiện là môi giới của Compass thuộc nhóm Nicolas Group, đại diện Ross. Davie vốn được biết đến là nơi sinh sống của nhiều vận động viên chuyên nghiệp. Trước đó, tiền vệ Tua Tagovailoa của Miami Dolphins từng mua một căn nhà ở khu vực này với giá 1,7 triệu USD vào năm 2020. Southwest Ranches, thị trấn lân cận, cũng ghi nhận thương vụ 22,5 triệu USD vào năm 2023.
|
Streamer sinh năm 2000 nổi tiếng với các buổi phát trực tuyến trò chơi điện tử nhưng cũng không ít lần vướng tranh cãi. Kể từ năm 2020, anh đã bị Twitch cấm tới 8 lần, gần đây nhất là án cấm 2 năm do không kiểm soát bình luận độc hại trong phần chat. Ngoài ra, Ross từng mời nhiều gương mặt gây tranh cãi xuất hiện trong podcast của mình, như Tổng thống Mỹ Donald Trump, võ sĩ kickboxing Andrew Tate và chính trị gia Nick Fuentes.
