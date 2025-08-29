Streamer 25 tuổi gây chú ý với bất động sản hơn 25 triệu USD

Adin Ross (25 tuổi), streamer gây nhiều tranh cãi trên nền tảng Twitch và Kick, vừa thiết lập kỷ lục bất động sản tại Davie (Nam Florida, Mỹ) khi chi 25,5 triệu USD để sở hữu một dinh thự rộng khoảng 4 ha. Thương vụ diễn ra vào giữa tháng 6, phá vỡ mức kỷ lục trước đó là 5,6 triệu USD được xác lập hồi tháng 2. Giao dịch này không chỉ là một cột mốc bất động sản mà còn đánh dấu sự chuyển dịch mạnh mẽ trong cách các triệu phú trẻ tuổi trong ngành giải trí số đầu tư vào những tài sản cao cấp.