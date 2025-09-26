Sao nữ vay 6,5 triệu USD mua penthouse ở tuổi 26

|
Theo The Real Deal, giọng ca 26 tuổi nổi tiếng với bản hit Espresso đã chi gần 10 triệu USD để sở hữu căn hộ duplex tại Tribeca, New York (Mỹ), thấp hơn mức niêm yết 10,5 triệu USD. Hồ sơ cho thấy cô đã thế chấp khoản vay 6,5 triệu USD. Người bán là Cassandra Grey, nhà sáng lập thương hiệu làm đẹp Violet Grey, từng mua lại bất động sản này năm 2022 với giá 10,8 triệu USD.
Căn penthouse rộng gần 270 m2, gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và 4 sân thượng riêng. Phòng khách được thiết kế với lò sưởi và hệ cửa kính lớn mở ra ban công, trong khi khu vực bàn ăn có sức chứa cho bàn tiệc dài và cửa trượt dẫn ra khoảng sân khác. Các sân thượng đều được bố trí ghế sofa, bàn trà và view hướng ra toàn cảnh Manhattan (New York). Không gian bên trong tràn ngập ánh sáng nhờ hệ thống cửa kính từ trần xuống sàn.
|
Khu bếp phong cách “đầu bếp trưởng” gây ấn tượng với đảo đá cẩm thạch lớn, phần ốp tường đồng bộ và tủ trắng tinh.
Phòng ngủ chính sở hữu cửa kính sát trần, lò sưởi, hai phòng thay đồ riêng và lối đi ra sân thượng riêng. Các phòng ngủ phụ tuy nhỏ hơn nhưng vẫn có lối thông ra ban công.
|
Phòng tắm chính mang phong cách spa với bồn ngâm, 2 bồn rửa mặt và buồng tắm kính ốp đá cẩm thạch.
|
Ngoài kiến trúc cổ điển, tòa nhà còn cung cấp nhiều tiện ích như hồ bơi dài khoảng 30 m, bồn tắm nóng, phòng gym, rạp chiếu phim, hầm rượu và sân thượng cảnh quan với khu vực cabana, lò sưởi và bàn ăn ngoài trời. Một trong những điểm cộng lớn là gara trong nhà, đảm bảo sự riêng tư tuyệt đối cho những gương mặt nổi tiếng.
|
Nằm tại số 108 Leonard, tòa nhà phong cách Phục hưng ra đời năm 1894 do hãng McKim, Meade & White thiết kế, vốn là văn phòng trước khi được chuyển đổi thành khu dân cư năm 2018. Quá trình cải tạo do Peebles Corporation và Elad Group thực hiện, với sự tham gia của Jeffrey Beers International và SCLE, theo Elle Decor.
Căn hộ mới của Carpenter nằm trong cùng tòa nhà với cặp đôi Keith Urban, Nicole Kidman (mua căn hộ 3,5 triệu USD năm 2020) và Alexandra Clancy, vợ của huyền thoại bóng rổ Pat Clancy, người vừa chi 21,4 triệu USD cho một penthouse khác trong tòa nhà.
|
Carpenter bắt đầu sở hữu bất động sản từ năm 21 tuổi, khi mua căn nhà 1,7 triệu USD tại Northridge (Los Angeles, Mỹ) sau khi kết thúc series Girl Meets World. Năm 2023, cô tiếp tục chi 4,4 triệu USD cho căn biệt thự phong cách Tây Ban Nha thập niên 1930 tại Hollywood Hills, gồm 4 phòng ngủ, 5 phòng tắm, bếp lát đá cẩm thạch đen và khu vườn bao quanh bởi cây olive, hoa rực rỡ và sân hiên rộng.
Nhà giáo dục và hùng biện người La Mã Quintilian từng nói rằng: "Chúng ta phải xây dựng tâm trí của mình thông qua đọc sâu hơn là đọc rộng". Thực hành đọc sâu là một quá trình rèn luyện có chủ đích. Mục Lifestyle giới thiệu với độc giả 6 nguyên tắc phát triển thói quen đọc sâu để không chỉ khám phá thế giới và kiến thức mà còn khám phá về chính bản thân mình.