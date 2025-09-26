Sao nữ vay 6,5 triệu USD mua penthouse ở tuổi 26

Căn penthouse rộng gần 270 m2, gồm 3 phòng ngủ, 3 phòng tắm và 4 sân thượng riêng. Phòng khách được thiết kế với lò sưởi và hệ cửa kính lớn mở ra ban công, trong khi khu vực bàn ăn có sức chứa cho bàn tiệc dài và cửa trượt dẫn ra khoảng sân khác. Các sân thượng đều được bố trí ghế sofa, bàn trà và view hướng ra toàn cảnh Manhattan (New York). Không gian bên trong tràn ngập ánh sáng nhờ hệ thống cửa kính từ trần xuống sàn.