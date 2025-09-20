Biệt thự tối giản 25 triệu USD của sao bóng rổ 26 tuổi

|
Ngay sau khi ký hợp đồng gia hạn 3 năm trị giá 165 triệu USD với Los Angeles Lakers, Luka Dončić đã nhanh chóng “đặt nền móng” cho cuộc sống mới ở Nam California (Mỹ). Ngôi sao NBA người Slovenia vừa tậu lại căn biệt thự ven biển tại Manhattan Beach (Mỹ) của cựu tay vợt Maria Sharapova, công trình hiện đại được rao bán với giá 25 triệu USD. Ảnh: Josh Bustos.
Theo The Sporting Tribune, thương vụ đã hoàn tất vào cuối tháng 8 thông qua một quỹ tín thác gắn với quản lý của Dončić. Giá bán cuối cùng không được tiết lộ, song mức niêm yết 25 triệu USD đưa căn biệt thự vào nhóm bất động sản đắt đỏ nhất tại Manhattan Beach, khu vực ven biển cách trung tâm Los Angeles (Mỹ) khoảng 30 km. Thành phố ven biển vốn được ưa chuộng nhờ sự yên bình từ lâu là điểm đến của giới vận động viên cũng như nghệ sĩ. Ảnh: Josh Bustos.
Sharapova, tay vợt từng giành 5 danh hiệu Grand Slam, là người trực tiếp lên ý tưởng và tham gia thiết kế căn nhà cùng KAA Design, công ty kiến trúc địa phương. Theo kiến trúc sư Grant Kirkpatrick, cựu vô địch quần vợt không chỉ cộng tác mà còn tỉ mỉ trong từng chi tiết của ngôi nhà ba tầng bê tông - kính mang đậm phong cách tối giản Nhật Bản. Ảnh: Josh Bustos.
Hoàn thiện cách đây khoảng một thập kỷ, biệt thự rộng gần 800 m2 sở hữu tầm nhìn toàn cảnh Thái Bình Dương, trải dài đến đảo Santa Catalina (Mỹ). Bên trong là 5 phòng ngủ, 8 phòng tắm cùng hàng loạt tiện nghi xa hoa như rạp chiếu phim riêng và đường bowling. Ảnh: Josh Bustos.
Phần nội thất do nhà thiết kế Courtney Applebaum thực hiện với nhiều đóng góp từ Sharapova, sử dụng chất liệu travertine, gỗ tuyết tùng và sồi tẩy trắng để tạo sự cân bằng cho kiến trúc hiện đại, góc cạnh. Ngôi nhà được xây dựng với triết lý hòa hợp không gian trong - ngoài, phòng khách lớn mở thẳng ra khu hồ bơi, sân hiên và hố lửa để ngồi thư giãn. Đáng chú ý, dù thuộc về một nhà vô địch quần vợt, bất động sản này không có sân tennis. Ảnh: Douglas Friedman, Roger Davies.
Trong suốt sự nghiệp thi đấu, Sharapova từng coi Manhattan Beach là nơi ở chính tại Mỹ. Cô trực tiếp tham gia cùng kiến trúc sư để tạo nên căn biệt thự mang cá tính riêng, với sự kết hợp của bê tông, thép và gỗ ấm áp. Ngôi nhà từng xuất hiện trên nhiều tạp chí thiết kế quốc tế. Ảnh: Douglas Friedman.
Đối với Dončić, đây là bước khởi đầu cho cuộc sống mới tại California sau khi bất ngờ rời Dallas Mavericks hồi đầu năm. “Đây là thành phố đầu tiên tôi thi đấu có đại dương và tôi thật sự rất thích biển”, ngôi sao 26 tuổi chia sẻ trong podcast Mind the Game của LeBron James và Steve Nash. Ảnh: Reuters.
