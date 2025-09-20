Biệt thự tối giản 25 triệu USD của sao bóng rổ 26 tuổi

Theo The Sporting Tribune, thương vụ đã hoàn tất vào cuối tháng 8 thông qua một quỹ tín thác gắn với quản lý của Dončić. Giá bán cuối cùng không được tiết lộ, song mức niêm yết 25 triệu USD đưa căn biệt thự vào nhóm bất động sản đắt đỏ nhất tại Manhattan Beach, khu vực ven biển cách trung tâm Los Angeles (Mỹ) khoảng 30 km. Thành phố ven biển vốn được ưa chuộng nhờ sự yên bình từ lâu là điểm đến của giới vận động viên cũng như nghệ sĩ. Ảnh: Josh Bustos.