Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Thứ còn gây chú ý hơn cả cúp vô địch F1, US Open

  • Chủ nhật, 5/10/2025 17:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Từ F1, US Open đến Liên hoan phim Venice, đồng hồ đang dần trở thành“ngôn ngữ” không thể thiếu để định vị hình ảnh các ngôi sao thể thao, điện ảnh.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 1

Từ những chặng đua F1 mang tên Louis Vuitton đến bảng thay người gắn logo Hublot tại các giải bóng đá lớn, có thể thấy mối quan hệ giữa hai lĩnh vực tưởng chừng xa vời, thể thao và hàng xa xỉ, ngày càng gắn kết. Theo Angus Buchanan, Giám đốc điều hành The Sports Consultancy (Anh), thể thao hiện đã trở thành biểu tượng của sự xa xỉ nhờ hội tụ đủ các yếu tố: khan hiếm, độc quyền và thể hiện địa vị. Julien Tornare, CEO Hublot, cũng khẳng định cán cân đã đổi chiều, khi chính các câu lạc bộ và ban tổ chức chủ động tìm đến thương hiệu xa xỉ để nâng tầm hình ảnh, thay vì ngược lại. Ảnh: The National News.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 2

Một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho sự giao thoa này là ở quần vợt. Tại các giải đấu lớn, đồng hồ trên cổ tay VĐV xuất hiện thường xuyên chẳng kém chiếc vợt. Mỗi ngôi sao đều gắn liền với một thương hiệu, và khoảnh khắc họ đeo đồng hồ sau trận thắng nhiều khi còn được chú ý không kém màn thi đấu. Chung kết US Open 2025 vừa qua, ngoài chiến thắng của Carlos Alcaraz Garfia và Aryna Sabalenka, khán giả còn dõi theo “trang sức” trên cổ tay hai nhà vô địch. Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 3

Không chỉ thể thao, ngành giải trí cũng chứng kiến sự hiện diện đậm nét của các thương hiệu đồng hồ xa xỉ. Từ Richard Mille, Hublot đến Jaeger-LeCoultre, những mẫu đồng hồ này đã xuất hiện trên tay LeBron James, Patrick Mahomes hay các ngôi sao Hollywood. Dưới đây là những khoảnh khắc đồng hồ đáng chú ý nhất trong tuần qua, trải dài từ US Open, giải bóng bầu dục NFL đến Liên hoan phim Venice, theo Watch Pro. Ảnh: Formula 1.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 4dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 5

Aryna Sabalenka, nữ tay vợt người Belarus thường được bắt gặp với chiếc Audemars Piguet nhỏ nhắn. Nhưng trong lần bảo vệ thành công ngôi vô địch US Open, Sabalenka đã chọn một cỗ máy ấn tượng hơn, Royal Oak Chronograph 41 mm phủ kín kim cương. Ảnh: @arynasabalenka/IG, Annie Wermiel.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 6dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 7

Ở nội dung nam, Carlos Alcaraz cũng lên ngôi vô địch US Open lần thứ hai. Ngay sau trận đấu, anh đeo Rolex Cosmograph Daytona mặt số xanh ngọc, mẫu đồng hồ mới ra mắt tại Watches & Wonders 2025, được giới sưu tầm gọi bằng biệt danh “Tiffany”. Ảnh: Issei Kato/Reuters.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 8dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 9

LeBron James, ngôi sao NBA khoe trên Instagram chiếc Richard Mille RM 07-04 với vỏ carbon TPT 40 mm và mặt số skeleton. Mẫu đồng hồ chỉ nặng 36 g, sở hữu bộ máy tự động cùng 50 giờ trữ cót. Ảnh: @lebron/IG.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 10

Tại Liên hoan phim Venice, “The Rock” (ngoài cùng bên phải) gây xúc động với màn nhận tràng pháo tay kéo dài. Nhưng đồng thời, diễn viên Dwayne Johnson cũng ghi điểm khi ban ngày đeo Chopard Alpine Eagle thép, và tối đến chuyển sang bản vàng, sự thay đổi khéo léo nhưng tinh tế. Ảnh: Remo Casilli/Reuters.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 11

Xuất hiện ở khán đài chung kết US Open, tài tử Pháp Omar Sy chọn Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph bằng vàng hồng. Chiếc đồng hồ mang bộ máy Calibre 860, nổi bật với cơ chế chronograph retrograde và mặt số đảo lật tinh xảo. Ảnh: Signé Magazine.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 12dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 13

Tại Venice, Jacob Elordi tiếp tục xu hướng đeo đồng hồ ngược cổ tay trong. Các “thợ săn” đã xác định đây là Cartier Santos-Dumont XL vàng 18K, mặt số hiệu ứng gỗ và bộ máy calibre 430 MC mảnh mai. Ảnh: @theblondesalad/IG, ALTHERR.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 14dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 15

Ngôi sao trẻ Christopher Briney góp mặt ở tiệc ra mắt Prada Paradigme tại New York (Mỹ) với TAG Heuer Carrera Date Navy & Gold 36 mm. Mẫu đồng hồ mang sắc xanh navy, vỏ thép 39 mm, bộ máy Calibre 5, kết hợp thể thao và thanh lịch. Ảnh: @pradabeauty/IG.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 16dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 17

Tại MTV VMAs, Lenny Kravitz, đại sứ Jaeger-LeCoultre khoe Reverso Tribute Tourbillon vàng hồng. Thiết kế case siêu mỏng, để lộ toàn bộ tourbillon không cầu nối phía trên. Ảnh: @spurplay/IG, @baldassarreted/X.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 18dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 19

Trên thảm đỏ Liên hoan phim Toronto, James McAvoy lần thứ ba gắn bó với TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox Gold Dial 39 mm. Lấy cảm hứng từ mẫu gốc thập niên 1960, phiên bản này chế tác từ vàng khối 18K, nổi bật với mặt số panda dial cổ điển. Ảnh: @mcavoyfiles/X, @jamesmcavoymexico/IG.

dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 20dong ho xa xi, US Open, Lien hoan phim Venice, dong ho sao, Richard Mille, Hublot, Jaeger-LeCoultre, Rolex Daytona, Cartier Santos, TAG Heuer, Patrick Mahomes, LeBron James anh 21

Ba lần vô địch Super Bowl và quarterback Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes vừa trở thành đại sứ mới của Hublot. Anh được bắt gặp với Big Bang 20th Anniversary King Gold Ceramic, phiên bản giới hạn 250 chiếc, chế tác từ hợp kim vàng - ceramic pha platinum, mang sắc vàng ấm cùng khả năng chống ăn mòn. Ảnh: Hublot.

Đồng hồ độc nhất vô nhị 1,3 triệu USD của chồng Selena Gomez ở lễ cưới

Chiếc đồng hồ Jacob & Co. trên tay chú rể Benny Blanco được phủ kín kim cương Ashoka với tổng trọng lượng 22,44 carat, bao trùm toàn bộ viền, mặt số và dây đeo.

06:26 2/10/2025

Messi gây chú ý khi đeo đồng hồ Patek Philippe nữ

Kể từ ngày sang Mỹ, Messi ngày càng yêu đồng hồ. Bộ sưu tập của huyền thoại bóng đá tràn ngập Patek Philippe, xứng đáng với danh tiếng vua sân cỏ đương đại.

20:00 24/9/2025

Đồng hồ 500.000 USD trên cổ tay chủ nhân Quả bóng vàng 2025

Tiền đạo người Pháp bước lên bục vinh quang cùng Quả bóng vàng 2025 trong bộ tuxedo Zegna sang trọng, điểm nhấn là chiếc Richard Mille RM 67-02.

17:02 23/9/2025

Xu hướng thời trang bền vững tăng dần qua các năm

Bắt đầu từ khoảng năm 2014, số lượt tìm kiếm “quần áo giá rẻ” bắt đầu giảm mạnh, trong khi cùng thời điểm này, số lượt tìm kiếm “quần áo bền vững” tăng mạnh. Trong cuốn Thế giới không rác thải, tác giả Ron Gonen cho rằng sự chú ý vào xu hướng phát triển bền vững trong ngành thời trang đang tăng đột phá dưới sự mở đường của những nhà tiên phong trong lĩnh vực thời trang bền vững như Stella McCartney, Eileen Fisher và Yvon Chouinard của Patagonia.

Như Phương

đồng hồ xa xỉ US Open Liên hoan phim Venice đồng hồ sao Richard Mille Hublot Jaeger-LeCoultre Rolex Daytona Cartier Santos TAG Heuer Patrick Mahomes LeBron James đồng hồ cao cấp phong cách ngôi sao xu hướng đồng hồ thời trang thể thao đồng hồ sự kiện sao Hollywood đồng hồ style

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý