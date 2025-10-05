Thứ còn gây chú ý hơn cả cúp vô địch F1, US Open

Một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho sự giao thoa này là ở quần vợt. Tại các giải đấu lớn, đồng hồ trên cổ tay VĐV xuất hiện thường xuyên chẳng kém chiếc vợt. Mỗi ngôi sao đều gắn liền với một thương hiệu, và khoảnh khắc họ đeo đồng hồ sau trận thắng nhiều khi còn được chú ý không kém màn thi đấu. Chung kết US Open 2025 vừa qua, ngoài chiến thắng của Carlos Alcaraz Garfia và Aryna Sabalenka, khán giả còn dõi theo “trang sức” trên cổ tay hai nhà vô địch. Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters.