Thứ còn gây chú ý hơn cả cúp vô địch F1, US Open

Từ những chặng đua F1 mang tên Louis Vuitton đến bảng thay người gắn logo Hublot tại các giải bóng đá lớn, có thể thấy mối quan hệ giữa hai lĩnh vực tưởng chừng xa vời, thể thao và hàng xa xỉ, ngày càng gắn kết. Theo Angus Buchanan, Giám đốc điều hành The Sports Consultancy (Anh), thể thao hiện đã trở thành biểu tượng của sự xa xỉ nhờ hội tụ đủ các yếu tố: khan hiếm, độc quyền và thể hiện địa vị. Julien Tornare, CEO Hublot, cũng khẳng định cán cân đã đổi chiều, khi chính các câu lạc bộ và ban tổ chức chủ động tìm đến thương hiệu xa xỉ để nâng tầm hình ảnh, thay vì ngược lại. Ảnh: The National News.
Một trong những minh chứng rõ rệt nhất cho sự giao thoa này là ở quần vợt. Tại các giải đấu lớn, đồng hồ trên cổ tay VĐV xuất hiện thường xuyên chẳng kém chiếc vợt. Mỗi ngôi sao đều gắn liền với một thương hiệu, và khoảnh khắc họ đeo đồng hồ sau trận thắng nhiều khi còn được chú ý không kém màn thi đấu. Chung kết US Open 2025 vừa qua, ngoài chiến thắng của Carlos Alcaraz Garfia và Aryna Sabalenka, khán giả còn dõi theo “trang sức” trên cổ tay hai nhà vô địch. Ảnh: Kevin Lamarque/Reuters.
Không chỉ thể thao, ngành giải trí cũng chứng kiến sự hiện diện đậm nét của các thương hiệu đồng hồ xa xỉ. Từ Richard Mille, Hublot đến Jaeger-LeCoultre, những mẫu đồng hồ này đã xuất hiện trên tay LeBron James, Patrick Mahomes hay các ngôi sao Hollywood. Dưới đây là những khoảnh khắc đồng hồ đáng chú ý nhất trong tuần qua, trải dài từ US Open, giải bóng bầu dục NFL đến Liên hoan phim Venice, theo Watch Pro. Ảnh: Formula 1.
Aryna Sabalenka, nữ tay vợt người Belarus thường được bắt gặp với chiếc Audemars Piguet nhỏ nhắn. Nhưng trong lần bảo vệ thành công ngôi vô địch US Open, Sabalenka đã chọn một cỗ máy ấn tượng hơn, Royal Oak Chronograph 41 mm phủ kín kim cương. Ảnh: @arynasabalenka/IG, Annie Wermiel.
Ở nội dung nam, Carlos Alcaraz cũng lên ngôi vô địch US Open lần thứ hai. Ngay sau trận đấu, anh đeo Rolex Cosmograph Daytona mặt số xanh ngọc, mẫu đồng hồ mới ra mắt tại Watches & Wonders 2025, được giới sưu tầm gọi bằng biệt danh “Tiffany”. Ảnh: Issei Kato/Reuters.
LeBron James, ngôi sao NBA khoe trên Instagram chiếc Richard Mille RM 07-04 với vỏ carbon TPT 40 mm và mặt số skeleton. Mẫu đồng hồ chỉ nặng 36 g, sở hữu bộ máy tự động cùng 50 giờ trữ cót. Ảnh: @lebron/IG.
Tại Liên hoan phim Venice, “The Rock” (ngoài cùng bên phải) gây xúc động với màn nhận tràng pháo tay kéo dài. Nhưng đồng thời, diễn viên Dwayne Johnson cũng ghi điểm khi ban ngày đeo Chopard Alpine Eagle thép, và tối đến chuyển sang bản vàng, sự thay đổi khéo léo nhưng tinh tế. Ảnh: Remo Casilli/Reuters.
Xuất hiện ở khán đài chung kết US Open, tài tử Pháp Omar Sy chọn Jaeger-LeCoultre Reverso Tribute Chronograph bằng vàng hồng. Chiếc đồng hồ mang bộ máy Calibre 860, nổi bật với cơ chế chronograph retrograde và mặt số đảo lật tinh xảo. Ảnh: Signé Magazine.
Tại Venice, Jacob Elordi tiếp tục xu hướng đeo đồng hồ ngược cổ tay trong. Các “thợ săn” đã xác định đây là Cartier Santos-Dumont XL vàng 18K, mặt số hiệu ứng gỗ và bộ máy calibre 430 MC mảnh mai. Ảnh: @theblondesalad/IG, ALTHERR.
Ngôi sao trẻ Christopher Briney góp mặt ở tiệc ra mắt Prada Paradigme tại New York (Mỹ) với TAG Heuer Carrera Date Navy & Gold 36 mm. Mẫu đồng hồ mang sắc xanh navy, vỏ thép 39 mm, bộ máy Calibre 5, kết hợp thể thao và thanh lịch. Ảnh: @pradabeauty/IG.
Tại MTV VMAs, Lenny Kravitz, đại sứ Jaeger-LeCoultre khoe Reverso Tribute Tourbillon vàng hồng. Thiết kế case siêu mỏng, để lộ toàn bộ tourbillon không cầu nối phía trên. Ảnh: @spurplay/IG, @baldassarreted/X.
Trên thảm đỏ Liên hoan phim Toronto, James McAvoy lần thứ ba gắn bó với TAG Heuer Carrera Chronograph Glassbox Gold Dial 39 mm. Lấy cảm hứng từ mẫu gốc thập niên 1960, phiên bản này chế tác từ vàng khối 18K, nổi bật với mặt số panda dial cổ điển. Ảnh: @mcavoyfiles/X, @jamesmcavoymexico/IG.
Ba lần vô địch Super Bowl và quarterback Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes vừa trở thành đại sứ mới của Hublot. Anh được bắt gặp với Big Bang 20th Anniversary King Gold Ceramic, phiên bản giới hạn 250 chiếc, chế tác từ hợp kim vàng - ceramic pha platinum, mang sắc vàng ấm cùng khả năng chống ăn mòn. Ảnh: Hublot.
