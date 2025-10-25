Căn nhà trong mơ của hậu vệ Ngoại hạng Anh

Nằm giữa vùng ngoại ô yên bình phía tây nam London (Anh), Surrey từ lâu nổi tiếng với khung cảnh xanh mát và vị trí thuận tiện để di chuyển vào trung tâm thành phố. Nhưng ít ai ngờ rằng nơi đây lại là chốn an cư của một cầu thủ Ngoại hạng Anh trẻ tuổi, Ben Chilwell (sinh năm 1996). Ngôi nhà của anh cũng đặc biệt không kém khi không gian mang hướng tinh giản và sang trọng trong bảng màu trung tính, theo Architectural Digest.
Sau nhiều năm sống ở London, hậu vệ Ben Chilwell tìm về Surrey để gần gũi thiên nhiên hơn. “Tôi thích được ở ngoài thành phố, vẫn có thể đi dạo giữa cây cối mà chỉ mất vài phút để quay lại trung tâm”, anh nói. Khu vực này cũng nằm sát sân tập Chelsea, đội bóng cũ của anh. “Tôi mê ngủ nên ở gần chỗ tập là lựa chọn lý tưởng”, anh cười. Từng mơ được sống ở đây từ năm 12 tuổi, Chilwell cùng mẹ xem một căn nhà màu kem và ngay lập tức biết rằng đó chính là nơi dành cho mình.
Dù có kết cấu vững chắc, căn nhà vẫn cần được chỉnh sửa để phù hợp hơn với gu thẩm mỹ của chủ nhân. Chilwell hợp tác cùng Stone Design, đơn vị thiết kế mà anh từng ấn tượng khi xem qua một căn nhà khác trong khu vực. “Tôi thích cảm giác vừa mới vừa ấm cúng, có hơi thở của một tổ ấm thực thụ”, anh nói. Cảm hứng mà cầu thủ người Anh gửi gắm cho đội ngũ thiết kế là sự kết hợp giữa mid-century modern thanh lịch của London và vẻ phóng khoáng kiểu California (Mỹ). Florence Stone, giám đốc thiết kế, mô tả thử thách lớn nhất là “thổi hồn” vào không gian rộng hơn 1.000 m2 vốn khá trống trải.
Những khu vực được làm lại nhiều nhất là phòng ngủ chính, phòng làm việc và rạp chiếu phim tại gia; trong khi bếp chỉ cần thay đổi màu sơn và ánh sáng để thêm sức sống.
Bếp là khu vực Chilwell dành nhiều tâm huyết nhất. Tông xanh lá dịu mắt, tủ bếp của Tom Howley, bàn ăn dài của Heerenhuis, ghế mây Pháp từ New Works và đèn thả Bert Frank tạo nên không gian vừa hiện đại vừa thân mật. “Tôi muốn bàn ăn đặt ngay trong bếp thay vì tách riêng để việc ăn uống diễn ra thoải mái hơn”, anh giải thích.
Ở góc nhà khác, phòng chiếu phim với sắc đỏ oxblood đậm được xem là “thiên đường riêng” của Chilwell. “Từ nhỏ tôi đã mê xem phim, mẹ từng nghĩ tôi sẽ theo nghệ thuật biểu diễn”, anh kể. Ghế sofa corduroy mềm mại có thể linh hoạt sắp xếp, quầy bar riêng với gỗ ấm màu tạo cảm giác thư giãn.
Dự án hoàn thành chỉ trong 5 tháng, dưới sự phối hợp giữa Stone Design và Elysian Group phụ trách kiến trúc và cảnh quan. Phần lớn thời gian Chilwell phải đi thi đấu, nên anh chỉ thấy thành quả khi quay về. “Khó nhất là không được chứng kiến quá trình, nhưng mỗi lần trở về, tôi đều ngạc nhiên vì sự thay đổi rõ rệt”, anh nói.
Không chỉ đáp ứng thẩm mỹ mong muốn, căn nhà còn được thiết kế để “lớn lên cùng chủ nhân”. “Chúng tôi muốn tạo nên một hành trình vừa có yếu tố gia đình, vừa có không gian để chiêu đãi bạn bè”, Stone chia sẻ. Ở tầng trệt, phòng khách với cửa sổ cao sát trần và ghế sofa thấp tạo không gian thư giãn nhìn ra vườn. Căn phòng mà Chilwell gọi là “Christmas Room”, nơi cả nhà mở quà mỗi dịp lễ, được phủ trong tông kem dịu và ánh sáng ấm. Những phòng ngủ dành cho khách đều theo bảng màu trung tính, phối cùng sàn gỗ xương cá, tạo cảm giác đồng điệu và thanh thoát.
Với bảng màu gồm be, trắng ngà và gỗ nâu ấm, ngôi nhà mang lại cảm giác như nắng California “vượt đại dương” đến Anh quốc. “Tôi thấy tự hào mỗi khi bước vào cửa. Cảm giác được về nhà, chui vào chiếc giường mình yêu thích, đó là điều tuyệt vời nhất”, anh nói.
