Căn nhà trong mơ của hậu vệ Ngoại hạng Anh

Sau nhiều năm sống ở London, hậu vệ Ben Chilwell tìm về Surrey để gần gũi thiên nhiên hơn. “Tôi thích được ở ngoài thành phố, vẫn có thể đi dạo giữa cây cối mà chỉ mất vài phút để quay lại trung tâm”, anh nói. Khu vực này cũng nằm sát sân tập Chelsea, đội bóng cũ của anh. “Tôi mê ngủ nên ở gần chỗ tập là lựa chọn lý tưởng”, anh cười. Từng mơ được sống ở đây từ năm 12 tuổi, Chilwell cùng mẹ xem một căn nhà màu kem và ngay lập tức biết rằng đó chính là nơi dành cho mình.