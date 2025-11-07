Quan điểm gây tranh cãi của NTK Thái Công

Thái Công gây tranh luận khi cho rằng NTK nội thất cần trải nghiệm lối sống thượng lưu trước khi sáng tạo các sản phẩm xa xỉ.

Thái Công đưa ra phát ngôn gây tranh cãi. Ảnh: Thái Công Quách/FB.

Ồn ào liên quan đến thiết kế nội thất xa xỉ bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội trong tuần này. Ngày 5/11, nhà thiết kế (NTK) Thái Công đăng tải một bài viết liên quan đến chủ đề trên, gây tranh cãi, bàn luận.

Cụ thể, ông cho rằng lối sống xa xỉ là điều kiện cần thiết để thiết kế công trình, nội thất cho giới thượng lưu. “Bạn không thể tạo ra một căn penthouse hoặc dinh thự hàng trăm tỷ chỉ bằng cách xem những tấm hình trên Pinterest, trong khi mỗi sáng vẫn ngồi vỉa hè với ly cà phê sữa đá và tin rằng ‘đẹp’ nghĩa là có sofa to, đèn chùm lung linh, và tivi 85 inch”, trích bài đăng.

Cuối bài viết, Thái Công khẳng định rằng NTK cần là một phần của thế giới thượng lưu để thiết kế cho họ. Sự “bắt chước” không hiệu quả trong lĩnh vực này.

Thái Công vốn gắn hình ảnh cá nhân và thương hiệu nội thất của mình với sự xa xỉ, sang trọng và hào nhoáng. Ông từng gây chú ý khi bán rổ hoa quả trị giá gần 1 tỷ đồng thông qua sàn TMĐT.

Bài viết mới nhất thể hiện quan điểm cá nhân trong lĩnh vực thiết kế của Thái Công tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều. NTK nội thất Thu Trang, nhà sáng lập thương hiệu TTID - Design & Build Contractor, đưa ra ý kiến trái ngược với Thái Công.

NTK Thái Công gây tranh cãi về quan điểm thiết kế nội thất. Ảnh: Thái Công Quách/FB.

Theo bài đăng trên trang cá nhân, cô cho biết trải nghiệm sống là một lợi thế, song không đủ để làm nên một NTK nội thất giỏi. “Không phải ai cũng có cơ hội trải nghiệm cuộc sống thượng lưu, và điều đó không làm họ kém giá trị. Bởi vì giá trị của người làm thiết kế nằm ở tác phẩm”, Thu Trang viết.

Cô khẳng định lĩnh vực này không xoay quay việc “bắt chước lối sống sang”, mà là nghề của tư duy, văn hoá và chiều sâu nội tâm. Cuối cùng, Thu Trang kết luận rằng người làm nghề chân chính không cần nói nhiều, tác phẩm của họ sẽ tự lên tiếng.

Bên cạnh những người trong cuộc, cộng đồng mạng cũng chia thành hai phe. Trong khi một số đánh giá cao trải nghiệm sống, thưởng thức của những người làm nghề, nhiều ý kiến lại ưu tiên kiến thức chuyên môn, năng khiếu thẩm mỹ và cá tính sáng tạo của các NTK.

Cuộc tranh luận vẫn nối dài trong cộng đồng thiết kế, cho thấy những quan điểm khác nhau xung quanh việc sáng tạo không gian, môi trường sống cao cấp.

Trước đó, NTK nội thất Thái Công từng nhiều lần thu hút sự chú ý khi kết hợp giữa thiết kế nội thất và kinh doanh các sản phẩm xa xỉ.

Tháng 1 năm ngoái, ông chính thức mở phiên livestream bán hàng đầu tiên trên nền tảng TikTok. Chỉ trong 20 phút đầu, buổi phát trực tiếp này thu về hơn 1 triệu lượt thích. “Đây là sự kiện được nhiều người mong chờ bởi tôi tiên phong bán hàng xa xỉ trên TikTok Shop. Hãy xem tôi có bán được hàng không nhé”, Thái Công chia sẻ trong một video.

Trước đó, NTK nội thất này từng “gây sốt” khi tung hàng loạt sản phẩm gia dụng cao cấp lên sàn thương mại điện tử. Bộ ly, chén trà, bình hoa có mức giá lên đến hàng trăm triệu đồng khiến công chúng choáng váng. Sản phẩm đắt đỏ nhất là rổ trái cây trị giá 878 triệu đồng.

Trong phiên phát trực tiếp, Thái Công chia sẻ rằng nhiều người ở Trung Quốc livestream bán các sản phẩm cao cấp như túi xách Hermès. Tại Việt Nam, NTK này là người đầu tiên ngồi trên sóng trực tiếp để bán hàng hóa xa xỉ.

Hành động mở gian hàng trên sàn TMĐT của Thái Công khiến nhiều người bày tỏ nghi vấn. Nền tảng mua sắm trực tuyến vốn được xem là môi trường của các sản phẩm có giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của nhiều người tiêu dùng. Vì vậy, mức giá “trên trời” của các mặt hàng mà NTK này rao bán khiến nhiều người bất ngờ.