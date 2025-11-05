Túi 'Hermès bạch tạng' của Đoàn Di Băng

Đoàn Di Băng sở hữu nhiều mẫu túi xách đắt đỏ, bao gồm chiếc “Hermès bạch tạng”, nhiều lần khoe được chồng tặng đồ hiệu.

Nguyễn Quốc Vũ (chồng Đoàn Di Băng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group) vừa bị bắt tạm giam với cáo buộc có hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả. Trước đó, đôi vợ chồng sở hữu lối sống xa hoa.

Với riêng Đoàn Di Băng (tên thật là Phạm Thị Thanh Thúy, sinh năm 1990) , cô có nhiều mẫu túi hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt danh tiếng trên thế giới như Hermès, Louis Vuitton hay Dior. Giống với nhiều tín đồ hàng hiệu, cô từng xách các mẫu Hermès Birkin và Hermès Kelly, thu hút sự quan tâm, chú ý.

Đặc biệt, Đoàn Di Băng từng xách chiếc Hermès Kelly Himalaya. Tại Việt Nam, món đồ thời trang này còn có biệt danh là “Hermès bạch tạng”, nhằm ám chỉ chiếc túi được làm từ da của loài cá sấu bị bạch tạng, nhưng thực tế không phải vậy.

Theo nhà đấu giá hàng đầu thế giới Christie’s, những mẫu túi này được chế tác từ da cá sấu sông Nile. Tên gọi “Himalaya” không đến từ nguồn gốc của chiếc túi, mà là thể hiện sự biến chuyển tinh tế, đặc trưng của màu sắc.

Cụ thể, chất liệu da của dòng túi này chuyển dần từ sắc xám khói sang trắng ngọc trai, mô phỏng hình ảnh dãy núi Himalaya hùng vĩ phủ đầy tuyết trắng. Quá trình nhuộm da được đánh giá là tương đối khó khăn, tốn nhiều thời gian.Sự biến chuyển tinh xảo này đòi hỏi kỹ năng điêu luyện ở đội ngũ nghệ nhân của nhà mốt.

Đoàn Di Băng sở hữu bộ sưu tập túi hiệu đắt đỏ. Ảnh: Đoàn Di Băng/FB.

Mẫu Hermès Himalaya Kelly lại được mệnh danh là “chiếc túi hiếm nhất thế giới”. Được sản xuất với số lượng hạn chế nhất từ trước đến nay, Himalaya Kelly là sự giao thoa giữa phối màu tinh tế, đặc trưng của dòng Himalaya và kiểu dáng thanh lịch của mẫu Kelly.

Khi bị nghi ngờ xách túi giả, Đoàn Di Băng từng công khai toàn bộ hoá đơn mua món đồ này, khẳng định sắm hàng hiệu thật.

Theo hình ảnh tủ đồ hiệu được đăng tải trên trang cá nhân, cô sở hữu các mẫu nổi tiếng đến từ nhiều thương hiệu danh giá. Đối với Dior, Đoàn Di Băng khoe những chiếc Lady Dior và Dior Tote Bag. Thậm chí, một chiếc Dior Tote Bag còn được thêu tên cô, cho thấy mức độ chịu chi của người dùng.

Đầu năm nay, Đoàn Di Băng cũng khoe chiếc Louis Vuitton Rivage BB Monogram Canvas do chồng tặng. Cô gọi mẫu túi xách này là “xô đá” bởi phom dáng, thiết kế có nhiều điểm tương đồng với vật dụng này.

Bên cạnh những chiếc túi nhiều màu sắc, kích cỡ, mỹ nhân sinh năm 1990 còn sở hữu balo và vali đến từ các nhà mốt danh tiếng. Đáng chú ý, cô sưu tầm nhiều mẫu vali thể hiện di sản thiết kế rương hàng trăm năm của Louis Vuitton.

Nhìn chung, Đoàn Di Băng thể hiện sự yêu thích với các món đồ hiệu chất liệu da, mang màu sắc trung tính, dễ dàng phối hợp với nhiều kiểu trang phục khác nhau.