'Áo ngực viên đạn' của vợ Kanye West

Nữ kiến trúc sư kiêm nhà thiết kế người Australia gây chú ý với phong cách táo bạo khi trở về quê nhà, thu hút sự quan tâm với chiếc áo ngực hình viên đạn.

Bianca Censori, vợ của rapper Ye (nghệ danh cũ là Kanye West), vừa hạ cánh tại Melbourne (Australia) và mang theo phong cách đặc trưng về quê nhà.

Trong chuyến đi mua sắm cùng mẹ và chị gái, nữ kiến trúc sư 30 tuổi xuất hiện với bộ trang phục táo bạo, khiến mạng xã hội xôn xao. Censori mặc bodystocking hồng pastel mảnh mai, kết hợp cùng “áo ngực viên đạn” bằng lụa satin tím. Cô hoàn thiện outfit với nội y cotton trắng và giày cao gót mũi nhọn màu bạc.

Tạo hình này giống với hình ảnh của Jennie (BlackPink) trên CR Fashion Book. Nữ thần tượng K-pop từng bị chỉ trích vì xây dựng hình tượng mang hơi hướm Lolita.

Trở lại với Censori, set trang phục sặc sỡ được cô đăng tải trên Instagram cùng chú thích ngắn gọn “@marcjacobs”, khiến người hâm mộ đồn đoán về khả năng hợp tác giữa Censori và nhà thiết kế người Mỹ Marc Jacobs. Trên thực tế, đây là những món nội y nằm trong show Marc Jacobs Thu 2025.

Dù chưa có mối quan hệ hợp tác chính thức, Censori thường xuyên chia sẻ hình ảnh liên quan đến thương hiệu Marc Jacobs trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, Kim Kardashian, vợ cũ của Ye, từng là gương mặt đại diện cho chiến dịch Thu 2023 của hãng.

Censori vốn nổi tiếng với phong cách “mặc như không mặc”. Hình ảnh cô đứng cạnh mẹ và chị gái, những người ăn mặc kín đáo với trang phục đen và phụ kiện hàng hiệu, càng trở nên nổi bật.

Bianca Censori gây ấn tượng với bộ trang phục táo bạo tại Australia, bao gồm "áo ngực viên đạn". Ảnh: Media-Mode/SplashNews.com

Điểm nhấn của bộ đồ nằm ở chiếc “áo ngực viên đạn” (bullet bra). Món đồ còn có những tên gọi khác là áo ngực chóp nón hay mũi khoan, do Gaultier thiết kế, gắn liền với hình ảnh Madonna trong tour diễn Blond Ambition năm 1990. Khi đó, nữ ca sĩ chọn phiên bản áo nịt ngực hồng nhạt, chiết eo bằng đai bản lớn.

Mặc chiếc corset này trên sân khấu Blonde Ambition tại Nhật Bản, Madonna nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Thiết kế của Gaultier bị đánh giá là phản cảm, gợi dục. Đây là món đồ từng xuất hiện trên sàn diễn năm 1987 của nhà thiết kế người Pháp. Theo yêu cầu của Madonna, Gaultier tự tay biến tấu, điều chỉnh, giúp chiếc áo ngực trở nên phù hợp với phong cách của nữ hoàng nhạc Pop.

Thiết kế nguyên bản của Gaultier có đường may xoắn ốc, khóa kéo lộ, lấy cảm hứng từ bullet bra thập niên 1950. Năm 2021, nhà sử học thời trang Natalie Nudell chia sẻ với Page Six rằng corset truyền thống vốn được xem là trang phục bó chặt, định hình và kiểm soát cơ thể. Tuy nhiên, phiên bản của Gaultier biến nó từ đồ lót thành trang phục mặc ngoài, đưa áo nịt ngực từ phạm trù gò bó sang biểu tượng của sự tự do, giải phóng ở nữ giới.

“Kiểu dáng phóng đại vòng một này mang lại hình ảnh đầy quyền lực”, Nudell nhận định. Theo bà, những ngôi sao như Kylie Jenner, Cardi B hay Megan Thee Stallion đều thể hiện bản thân như những người phụ nữ tự tin, sử dụng cơ thể và sự gợi cảm như một công cụ khẳng định sức mạnh khi diện áo ngực hình nón.

Thiết kế độc đáo này cũng liên tục xuất hiện trên sàn diễn của thương hiệu Balmain và Schiaparelli.

Hồi tháng 8, Kylie Jenner tái hiện hình ảnh của biểu tượng thời trang Madonna khi diện áo ngực mũi khoan, bổ sung chi tiết cut-out màu đen của nhà mốt Jean Paul Gaultier. Cô kết hợp thiết kế huyền thoại này với chân váy bút chì đồng bộ trong buổi chụp ảnh quảng bá chương trình Keeping Up with the Kardashians.

Jenner tự tin đăng loạt ảnh tạo dáng trong trang phục táo bạo lên Instagram, để lại chú thích: “Tôi trông thật ấn tượng”.