Cái bẫy 'ăn gì cũng gầy'

Giữa cơn sốt thuốc giảm cân và trào lưu #SkinnyTok, nhiều phụ nữ tin rằng họ đang tự chủ với cơ thể, nhưng thực tế lại rơi vào vòng lặp ám ảnh về ăn uống.

Xu hướng ăn uống “tự do” giới trẻ, tuy có vẻ hay ho nhưng thực chất vẫn phản ánh nỗi ám ảnh giữ vóc dáng mảnh mai. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

Giảm cân vốn là hành trình gian nan, nhưng nó đang bị đảo lộn bởi sự xuất hiện của các thuốc GLP-1 như Ozempic, Mounjaro hay Wegovy. Nhiều người dùng cho biết chúng giúp giảm cảm giác thèm ăn, khiến nỗi ám ảnh với đồ ăn biến mất.

“Thay đổi lớn nhất của tôi không phải là giảm được nửa cân nặng, mà là có thể ăn khẩu phần như người bình thường”, influencer Amy Kane chia sẻ.

Dù chỉ vài mũi tiêm có thể khiến cơ thể mất cảm giác đói, niềm vui ăn uống biến mất, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Nếu hóa chất có thể khiến con người ăn khi đói và dừng khi no, việc kiểm soát cân nặng đã không còn là vấn đề.

Theo The Wall Street Journal, song song với cơn sốt thuốc giảm cân, một nhóm người tiêu dùng khác lại tìm thấy cảm hứng mới từ các influencer gầy gò - những người tin rằng chỉ cần kiểm soát bản thân đủ tốt, ta có thể ăn uống tự do mà vẫn gầy.

Xu hướng "ăn nhiều mà vẫn gầy"

Nhiều phụ nữ cảm thấy áp lực khi nhớ tới các video lan truyền về lối sống lành mạnh: ăn protein, đi bộ 10.000 bước, chia bữa thành ba miếng “nếm - thưởng thức - suy ngẫm”. Đó là công việc hàng ngày của các “skinny influencer” - những người coi vóc dáng mảnh mai là thương hiệu cá nhân.

Khác với thời kỳ ăn kiêng cực đoan tính từng calo, họ tôn vinh hình ảnh người phụ nữ biết lắng nghe cơ thể, ăn vừa đủ và giữ kiểm soát. Cảm giác “được ăn mà không mất tự chủ” trở thành vũ khí quyến rũ nhất, biểu tượng cho sự kỷ luật và thanh lịch.

Một cái tên nổi bật là Liv Schmidt (23 tuổi), sở hữu 670.000 lượt theo dõi trên TikTok. Theo WSJ, ảnh hưởng của Schmidt khiến nhiều người lo ngại xu hướng tôn sùng thân hình siêu gầy đang quay lại.

Cô cho rằng việc ăn uống không cần quá khắt khe hay phức tạp, mà quan trọng là kiểm soát lượng thức ăn được nạp vào. Trong nhiều video, cô chỉ chọn một đĩa buffet nhỏ được sắp xếp tinh tế, gọi đó là “phần ăn có gu”. Khi đi du lịch, cô khuyên nên chọn món đầu tiên để định hướng bữa ăn, sau đó gọi các món cùng hương vị và ăn để thưởng thức, không phải để no.

Nhiều người có sức ảnh hưởng khác như Brooke Molyneaux hay huấn luyện viên Amanda Dobler cũng cổ vũ tư tưởng thoát khỏi nỗi ám ảnh ăn uống, không cần ghi chép từng bữa hay cân đo từng miếng cắn.

Tiktoker Liv Schmidt là một trong những influencer nổi bật trong các trào lưu ăn mà vẫn gầy, theo cô, vẫn có thể ăn những món yêu thích nhưng với số lượng ít thì vẫn giữ được dáng. Hiện tại, kênh Tiktok của cô đã bị cấm vì ủng hộ xu hướng biến ăn những năm 2000, gây nguy hại đến cơ thể. Ảnh: @livsschmidt/IG.

Không ai thực sự thoát khỏi ám ảnh

Đằng sau mọi triết lý giảm cân, điều con người thật sự tìm kiếm là thoát khỏi ám ảnh với đồ ăn. Vì vậy, hình tượng phụ nữ gầy, tự chủ trở nên đầy quyền lực. Họ dường như có thể ăn mọi thứ mà vẫn giữ dáng.

Tuy nhiên, đó chỉ là một ảo tưởng được dựng nên bằng mạng xã hội.

Dù nói đang giúp người xem giảm áp lực, nội dung của họ lại khiến khán giả càng ám ảnh hơn vì xoay quanh việc “ăn gì, không ăn gì, ăn bao nhiêu”. Cái “thờ ơ với đồ ăn” mà họ thể hiện chỉ là một vai diễn được dàn dựng, trong khi bản thân vẫn kiểm soát mọi thứ khắt khe.

Một bài đăng trên Instagram của tổ chức Skinni Societe thúc đẩy các cô gái nên ăn uống dựa vào tiêu chuẩn của bản thân và biết chừng mực, thực tế, tổ chức này lại cổ xúy cho những hành động đi ngược với lợi ích sức khỏe của thành viên. Ảnh: @theskinnisociete/IG.

Trong cộng đồng trả phí mang tên Skinni Societe do Schmidt sáng lập, nhiều thành viên đã chia sẻ với New York Magazine những “bí quyết” kiểm soát việc ăn uống. Có người dùng băng keo dán miệng để tránh ăn đêm, người khác uống thêm vitamin để bù đắp tình trạng rụng tóc vì ăn quá ít. Đáng lo hơn, trong nhóm này còn có cả học sinh trung học, lứa tuổi cơ thể vẫn đang phát triển và cần được cung cấp đầy đủ dinh dưỡng.

Schmidt cho biết cô khởi xướng trào lưu này với mong muốn giúp các cô gái kiểm soát cân nặng và bớt lo lắng về chuyện ăn uống. Tuy nhiên, lời khuyên của cô lại vô tình khiến họ càng ám ảnh hơn. Việc cố gắng ăn ít khiến tâm trí họ kiệt sức, lúc nào cũng phải tự chất vấn bản thân về từng bữa ăn trong ngày.

Sự nổi lên cả những nhà sáng tạo nội dung gầy gò này cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tháng 6, TikTok đã cấm hashtag #SkinnyTok, dựa trên chính sách chống khuyến khích các hành vi giảm cân nguy hiểm. Dù vậy, các nhà sáng tạo vẫn tiếp tục đăng tải các video liên quan đến chủ đề này.

Chia sẻ với WSJ, Stephanie Kile, chuyên gia dinh dưỡng tại Equip, đơn vị cung cấp dịch vụ điều trị rối loạn ăn uống, cho biết một số bệnh nhân của cô đã đề cập đến #SkinnyTok và các thông điệp họ thấy trên các nền tảng khác về vấn đề gầy gò. Theo cô, trào lưu này đang cổ súy cho những tiêu chuẩn phi thực tế và bình thường hóa các hành vi làm rối loạn sức khỏe.

“Gầy không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với khỏe mạnh. Vấn đề không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở cảm nhận của cơ thể, khả năng hoạt động, và cách bạn làm mọi việc khác trong cuộc sống”, Kylie nói.

Theo nghiên cứu từ Liên minh Quốc gia về Rối loạn Ăn uống (Mỹ) do WSJ tổng hợp, nhiều nhà sáng tạo trên #SkinnyTok có thể đang đối mặt với chứng rối loạn ăn uống nhưng vòng lặp từ lượt thích, chia sẻ và kiếm bộn tiền tạo động lực để họ tiếp tục, ngay cả khi họ biết điều đó gây hại cho sức khỏe chính mình.

Có thể thấy, hình ảnh những người nổi tiếng vẫn gầy dù ăn uống bình thường chỉ khiến khán giả ảo tưởng về khả năng kiểm soát cân nặng. Đồng thời, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi liệu hành trình tìm kiếm vóc dáng lý tưởng đang thực sự vì sức khỏe hay chỉ là trào lưu theo đuổi các hình ảnh được dàn dựng.