Áp lực 'trẻ mãi không già' của đàn ông trên 30 tuổi

Không chỉ phụ nữ chịu áp lực giữ sự trẻ trung. Giữa môi trường tôn sùng tuổi trẻ như Thung lũng Silicon, ngày càng nhiều đàn ông chi hàng chục nghìn USD cho phẫu thuật thẩm mỹ.

Áp lực giữ hình ảnh trẻ trung không còn là chuyện riêng của phụ nữ. Ảnh minh họa: Xiaohongshu.

“Bạn không thể thuê ai trên 30 tuổi”.

Câu nói của nhà đầu tư Peter Thiel với Keith Rabois, gương mặt kỳ cựu ở Thung lũng Silicon, nghe có vẻ đùa, nhưng lại nói trúng nỗi sợ lớn nhất của giới công nghệ rằng chỉ người trẻ mới có giá trị. Trong môi trường luôn chạy theo cái mới, nơi “trẻ, nhanh và sáng tạo” được xem là lợi thế sống còn, nhiều nam giới đang tìm cách níu giữ tuổi trẻ bằng phẫu thuật thẩm mỹ, theo Wall Street Journal.

Theo các bác sĩ thẩm mỹ tại California (Mỹ), số lượng đàn ông làm trong ngành công nghệ tìm đến dịch vụ căng da mặt, cắt mí hay hút mỡ vùng cổ đã tăng mạnh trong 5 năm gần đây.

Bác sĩ Ben Talei tại Beverly Hills (California) cho biết lượng khách nam trong lĩnh vực công nghệ tăng gấp 5 lần, với mức chi trung bình 125.000- 150.000 USD cho một ca nâng cơ mặt và cổ. Còn bác sĩ Andrew Barnett tại San Francisco (Mỹ) ghi nhận các ca phẫu thuật tương tự tăng 25% so với trước đại dịch.

Áp lực giữ hình ảnh trẻ trung ở Silicon Valley không còn là chuyện riêng của phụ nữ.

“Chỉ cần trông già đi, bạn có thể bị xem là lạc hậu”, bác sĩ Timothy Marten, chuyên gia thẩm mỹ tại San Francisco, chia sẻ. Ông cho biết ngày càng nhiều khách hàng nam, đặc biệt là những người trong lĩnh vực đầu tư mạo hiểm (VC) và quỹ tư nhân, tìm đến để “bảo trì sớm thay vì sửa chữa muộn”.

Các bác sĩ cho rằng sự bùng nổ của Zoom trong thời kỳ Covid-19 là yếu tố kích thích làn sóng này, đàn ông nhìn thấy gương mặt mình nhiều hơn bao giờ hết. Mô hình làm việc hybrid sau đại dịch cũng giúp họ có “thời gian nghỉ dưỡng” sau phẫu thuật mà không cần giấu giếm.

Hình ảnh trước và sau của một ca phẫu thuật căng da mặt và căng da cổ cho khách hàng 60 tuổi. Ảnh: Ben Talei.

Nếu ở tuổi 30, họ chọn Botox hay filler, thì đến tuổi 40-50, nhiều người bắt đầu làm “mini face-lift”, loại phẫu thuật cắt da ít xâm lấn hơn, chỉ cần nghỉ khoảng 10 ngày thay vì 3 tuần.

“Không ai muốn gương mặt bị kéo căng như những ca phẫu thuật cũ nữa. Mọi người chuộng vẻ tự nhiên hơn”, bác sĩ Cynthia Goodman tại Marin County (California) cho biết. Giá cho một ca căng da mặt ít xâm lấn (short-scar face-lift) của bà bắt đầu từ 15.000 USD .

Với những người lớn tuổi hơn, phẫu thuật cắt mí mắt (blepharoplasty) trở thành lựa chọn phổ biến. Bác sĩ Arman Serebrakian tại Bay Area (San Francisco) cho biết phần lớn khách hàng nam tìm đến ông để xử lý bọng mắt hoặc da chùng mí trên, với chi phí 5.000- 10.000 USD . Một quản lý sản phẩm 59 tuổi tại khu vực này kể rằng sau ca cắt mí, ông “trông trẻ hơn cả chục tuổi” và tự tin hơn hẳn khi đi làm.

Sự phổ biến của thuốc giảm cân chứa hoạt chất GLP-1 như Ozempic cũng khiến nhiều người phải tìm đến bác sĩ thẩm mỹ. Việc sụt cân nhanh khiến da mặt chảy xệ, tạo cảm giác “xẹp xuống”, buộc họ can thiệp để lấy lại đường nét. Một số bác sĩ còn giảm kích thước tuyến nước bọt để giúp gương mặt trông thon gọn và “sắc” hơn.

Theo nhà phân tâm học Stephen Sabin tại San Francisco, nhiều khách hàng nam trong ngành công nghệ tìm đến ông vì lo sợ “hết hạn sử dụng” ở tuổi 40–50.

“Trước đây, chỉ phụ nữ phải lo về tuổi tác. Giờ thì ai cũng sợ bị xem là cũ kỹ”, ông nói.

“Trước kia, chỉ cần thành công là đủ để đàn ông được tôn trọng. Giờ thì không. Họ muốn và cần trông xứng đáng với thành công của mình”, bác sĩ Marten đồng tình chia sẻ.