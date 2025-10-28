Mỹ nhân 'The Hunger Games' công khai nâng ngực

Jennifer Lawrence nhận thấy cơ thể thay đổi rõ rệt sau lần sinh thứ 2, dự định phẫu thuật nâng ngực vào tháng 11. Trước đó, Kylie Jenner cũng công khai chuyện can thiệp dao kéo.

Jennifer Lawrence đã tiêm botox, dự định nâng ngực vào cuối năm nay.

Nữ diễn viên Jennifer Lawrence vừa gây chú ý vì chia sẻ kế hoạch nâng ngực sau khi sinh con thứ 2 hồi đầu năm. Trong bài phỏng vấn đăng tải trên The New Yorker ngày 6/10, ngôi sao 35 tuổi cho biết dự định thực hiện ca phẫu thuật thẩm mỹ vào tháng 11.

Lawrence thừa nhận rằng cơ thể chứng kiến nhiều sự thay đổi sau lần sinh nở thứ 2. Trước đó, sau khi sinh con trai đầu lòng Cy, hình thể của nữ diễn viên nhanh chóng trở lại bình thường. “Nhưng lần thứ 2, chẳng điều gì quay trở lại”, Jennifer Lawrence thẳng thắn tâm sự.

Ngôi sao The Hunger Games dự kiến quay một cảnh phim khỏa thân vào mùa xuân năm sau. Đây là một trong những lý do thúc đẩy cô xúc tiến quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, Lawrence khẳng định vẫn sẽ nâng ngực kể cả khi không nổi tiếng.

“Có lẽ tôi không vội vàng đến vậy, nhưng vẫn sẽ can thiệp dao kéo”, nữ diễn viên chia sẻ.

Jennifer Lawrence công khai chia sẻ kế hoạch phẫu thuật nâng ngực sau lần sinh nở thứ 2. Ảnh: @jennifer.x.lawrence.

Lawrence cũng cho biết từng tiêm botox, song phải cẩn trọng để đảm bảo mức độ linh hoạt trên cơ mặt khi diễn xuất. Cô không sử dụng filler vì sợ để lộ dấu vết trên máy quay, nhưng vẫn tỏ ra hứng thú, khẳng định có khả năng nâng cơ mặt trong tương lai.

Nữ diễn viên thể hiện sự hào hứng khi nói về thủ thuật thẩm mỹ ngày càng phổ biến trong những năm gần đây.

Phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu là chủ đề nhạy cảm trong giới giải trí, dù đã phổ biến từ thế kỷ XX. Các ngôi sao hiếm khi công khai thủ thuật làm đẹp, và thường chỉ lên tiếng khi đối mặt với nghi vấn từ công chúng về sự thay đổi ngoại hình, theo CNN.

Ngay cả khi thừa nhận, người nổi tiếng thường chỉ nhắc đến những thủ thuật ít xâm lấn hoặc liên quan đến lý do y tế. Vì thế, quyết định công khai chuyện nâng ngực và tiêm botox của Lawrence nhận được sự ủng hộ lớn từ phía công chúng.

Trước đó, Kylie Jenner, em gái Kim Kardashians, cũng gây xôn xao nhờ chia sẻ chi tiết về ca nâng ngực trên mạng xã hội TikTok.

Khi được nhà sáng tạo nội dung Rachel Leary hỏi cần lưu ý gì khi yêu cầu nâng ngực, Kylie trả lời trong phần bình luận (hiện đã bị xóa): “445 cc, moderate profile, half under the muscle!!!!! silicone!!! garth fisher!!! hope this helps lol” (tạm dịch: "Dung tích 445 cc, dáng vừa phải, đặt một nửa dưới cơ, túi ngực silicone, bác sĩ Garth Fisher! Hy vọng thông tin này có ích nhé!")

Cô không ngần ngại công khai kích thước, loại túi, vị trí đặt túi ngực và tên bác sĩ thực hiện tại Beverly Hills (Mỹ). Sự thẳng thắn này nhận được sự ủng hộ từ nhiều người, xem đó là hành động của một “girl’s girl” - kiểu phụ nữ thấu hiểu phụ nữ.

Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ sự “thành thật” của Kylie Jenner hay Jennifer Lawrence. Một số người cho rằng cô đang cổ súy quá mức cho một thủ thuật xâm lấn, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, bệnh lý hoặc ung thư hạch không Hodgkin (BIA-ALCL).

Theo số liệu mới nhất từ Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ, số ca nâng ngực tại Mỹ năm 2023 đã vượt 300.000, tăng mạnh so với 212.500 ca năm 2000. Song đồng thời, số ca tháo bỏ túi ngực cũng tăng 9% chỉ trong năm qua.

Tuy nhiên, sự “minh bạch” của các ngôi sao nữ vô tình củng cố những tiêu chuẩn sắc đẹp phi thực tế và thậm chí nằm ngoài khả năng chi trả với nhiều phụ nữ.

Theo Elise Hu, tác giả cuốn Flawless: Lessons in Looks and Culture from the K-Beauty Capital (tạm dịch: Không tì vết: Những bài học về ngoại hình và văn hoá từ thủ phủ K-Beauty), cựu trưởng văn phòng NPR tại Hàn Quốc, các chuẩn mực sắc đẹp không hề vô hại, bởi chúng khiến con người đánh đồng ngoại hình với giá trị cốt lõi của một cá nhân.

Việc công khai tên bác sĩ hay thông tin chi tiết về vật liệu phẫu thuật khiến vẻ ngoài trở thành vấn đề của lựa chọn và tiền bạc, tạo ra ảo tưởng rằng chỉ cần đủ tài chính, ai cũng có thể sở hữu diện mạo được xã hội xem là xứng đáng.