Quỳnh Anh Shyn vẫn chưa xin lỗi Vinamilk sau vụ 'Ông Thọ Halloween'

  • Thứ hai, 3/11/2025 15:27 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Bốn ngày sau màn hóa trang thành "Ông Thọ Halloween" gây tranh cãi, Quỳnh Anh Shyn chưa gửi lời xin lỗi đến nhãn hàng liên quan, tiếp tục hoạt động bình thường trên mạng xã hội.

Ngày 30/10, sự việc Quỳnh Anh Shyn hóa trang thành nhân vật Ông Thọ nhân dịp Halloween tạo ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Hình ảnh Ông Thọ vốn gắn gắn liền với một dòng sữa đặc nổi tiếng của thương hiệu Vinamilk.

Phần lớn ý kiến cho rằng hình ảnh hoá thân của Quỳnh Anh Shyn, Saabirose và Liu Grace tương đối phản cảm, gợi liên tưởng sai lệch, ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Đặc biệt, fashionista sở hữu gần 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này còn trực tiếp đề cập đến sản phẩm sữa Ông Thọ, cho thấy sự liên quan đến hãng sữa.

Quynh Anh Shyn, Quynh Anh Shyn Vinamilk, Ong Tho Halloween anh 1

Quỳnh Anh Shyn gây tranh cãi với tạo hình "Ông Thọ Halloween".

Cùng ngày, Quỳnh Anh Shyn quyết định gỡ bộ hình trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến công chúng: “Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng”.

Tuy nhiên, phản ứng của fashionista này chưa thể xoa dịu công chúng. Trong bài đăng trên trang cá nhân, cô chỉ gửi lời xin lỗi đến khán giả, không đính chính thông tin hay cáo lỗi với nhãn hàng.

Hành động này đi ngược lại với yêu cầu từ phía thương hiệu. “Đối với các nội dung đã đăng tải, Vinamilk mong nhận được sự phối hợp trong việc đính chính công khai trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm thể hiện sự tôn trọng với quyền sở hữu trí tuệ và cộng đồng người tiêu dùng”, trích thông cáo của hãng.

Phía dưới bài đăng của Quỳnh Anh Shyn, cộng đồng mạng cũng để lại bình luận yêu cầu cô xin lỗi thương hiệu sữa. Song, fashionista này không trả lời, hoàn toàn giữ im lặng.

Bên cạnh thái độ bị cho là thiếu tôn trọng với nhãn hàng, Quỳnh Anh Shyn vẫn tiếp tục hoạt động bình thường trên mạng xã hội. Sau bài đăng trên Facebook, cô đăng tải hình ảnh tham dự tiệc Halloween và show thời trang H&M tại Seoul (Hàn Quốc) trên Instagram.

Tại đêm tiệc Halloween ngày 31/10, Quỳnh Anh Shyn và bạn trai Nam Phùng hoá thân thành các thành viên trong ban nhạc Tokio Hotel. Đây được xem là phương án an toàn trong thời điểm nhạy cảm.

Hình ảnh của các ngôi sao giải trí, huyền thoại trong lĩnh vực nghệ thuật luôn là nguồn cảm hứng hóa trang bất tận mỗi mùa Halloween. Ngoài ra, những hình ảnh này cũng không liên quan đến các nhãn hàng, tránh “đổ thêm dầu vào lửa”.

Từ phía Vinamilk, nhãn hàng đã chính thức lên tiếng về ồn ào trên từ ngày 30/10. Hãng khẳng định hình ảnh lan truyền không nằm trong hoạt động truyền thông chính thức, đồng thời đề nghị người dùng ngưng sử dụng hình ảnh nhãn hiệu Ông Thọ cho các nội dung chưa được cấp phép.

Linh Vũ

