Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Lifestyle

Format-Lifestyle

Thấy gì từ vụ 'Ông Thọ Halloween'?

  • Thứ sáu, 31/10/2025 16:09 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sau khi Quỳnh Anh Shyn đăng tải bộ hình hoá thân thành nhân vật Ông Thọ, hãng sữa Vinamilk chính thức lên tiếng, gây tranh cãi lớn trên MXH, kéo theo vấn đề quyền sở hữu trí tuệ.

Tối 30/10, sự việc Quỳnh Anh Shyn hóa trang thành nhân vật Ông Thọ nhân dịp Halloween tạo ra cuộc tranh cãi lớn trên mạng xã hội. Hình ảnh Ông Thọ vốn gắn gắn liền với một dòng sữa đặc nổi tiếng của thương hiệu Vinamilk.

Cùng ngày, Quỳnh Anh Shyn quyết định gỡ bộ hình trên trang cá nhân, đồng thời gửi lời xin lỗi đến công chúng: “Nếu concept hóa trang vừa rồi vô tình khiến một số khán giả cảm thấy không phù hợp, Shyn xin lỗi thật lòng”.

Từ phía Vinamilk, nhãn hàng cũng lên tiếng về ồn ào trên. Hãng khẳng định hình ảnh lan truyền không nằm trong hoạt động truyền thông chính thức, đồng thời đề nghị người dùng ngưng sử dụng hình ảnh nhãn hiệu Ông Thọ cho các nội dung chưa được cấp phép.

Sự việc này tiếp tục gây tranh luận, dấy lên vấn đề về bản quyền hình ảnh cả ở Việt Nam và trên thị trường quốc tế.

Nối dài tranh luận

Phần lớn ý kiến cho rằng hình ảnh hoá thân của Quỳnh Anh Shyn, Saabirose và Liu Grace tương đối phản cảm, gợi liên tưởng sai lệch, ít nhiều ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu. Đặc biệt, fashionista sở hữu gần 3 triệu người theo dõi trên mạng xã hội này còn trực tiếp đề cập đến sản phẩm sữa Ông Thọ, cho thấy sự liên quan đến hãng sữa.

Quynh Anh Shyn, Vinamilk, Ong Tho, Quynh Anh Shyn Vinamilk, Yeolan, Ong Tho Halloween, hoa trang Halloween anh 1

Hình ảnh cosplay nhân vật Ông Thọ của Quỳnh Anh Shyn gây tranh luận lớn.

Cách xây dựng hình ảnh, bao gồm hệ thống nhân vật, bố cục và màu sắc, cũng mô phỏng hình minh hoạ được in ấn trên bao bì sản phẩm. Sự xuất hiện gián tiếp này buộc nhãn hàng lên tiếng đính chính, thông cáo chính thức, tránh để hiểu lầm lan rộng. Hình ảnh liên đới bị đánh giá là phản cảm có thể gây bất lợi cho hãng trong việc tiếp cận, chinh phục và giữ uy tín đối với người tiêu dùng.

Ngoài ra, một bộ phận công chúng còn lên tiếng chỉ trích cách thức phản ứng của Quỳnh Anh Shyn. Trong bài đăng trên trang cá nhân, cô chỉ gửi lời xin lỗi đến khán giả, không đính chính thông tin hay cáo lỗi với nhãn hàng.

Hành động này đi ngược lại với yêu cầu từ phía thương hiệu. “Đối với các nội dung đã đăng tải, Vinamilk mong nhận được sự phối hợp trong việc đính chính công khai trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm thể hiện sự tôn trọng với quyền sở hữu trí tuệ và cộng đồng người tiêu dùng”, trích thông cáo của hãng.

Ở chiều ngược lại, một bộ phận công chúng vẫn lên tiếng bảo vệ Quỳnh Anh Shyn, cho rằng màn hóa thân dịp Halloween chỉ mang tính chất giải trí, thể hiện sự hài hước, châm biếm, không nhằm mục đích hạ thấp uy tín nhãn hàng. Hơn nữa, concept cũng thể hiện tình cảm yêu mến đối với hình tượng Ông Thọ, lan toả, gia tăng sức sống cho nhân vật này.

Phản ứng của thương hiệu trong bối cảnh trên bị nhận xét là quá đà, làm giảm mức độ yêu mến của nhiều thế hệ khách hàng đối với hãng sữa.

Mùa Halloween năm nay, bên cạnh Quỳnh Anh Shyn, “Em Xinh” Yeolan cũng xây dựng hình tượng liên quan đến thương hiệu sữa gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Cụ thể, cô xây dựng hình ảnh “cô gái Yeolan”, lấy cảm hứng từ nhãn hiệu sữa Cô Gái Hà Lan.

Hiện nay, màn hóa thân của Yeolan chưa chịu sự chỉ trích lớn hay bị nhãn hàng quốc tế lên tiếng yêu cầu đính chính, gỡ bỏ. Tuy nhiên, sau sự việc của Quỳnh Anh Shyn, hình ảnh sáng tạo này cũng có khả năng bị hãng nhận định là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Hậu quả tất yếu

Việc ngôi sao, nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội sử dụng hình ảnh, mascot hay logo thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp mà không có thỏa thuận, giấy phép tất yếu gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng.

Quynh Anh Shyn, Vinamilk, Ong Tho, Quynh Anh Shyn Vinamilk, Yeolan, Ong Tho Halloween, hoa trang Halloween anh 2

Yeolan cũng lấy cảm hứng hoá trang từ nhân vật Cô Gái Hà Lan nhân dịp Halloween. Ảnh: @yeolan___.

Tranh cãi truyền thông là hậu quả đầu tiên, đã xảy ra đối với trường hợp của Quỳnh Anh Shyn. Đối với những sự vụ nghiêm trọng hơn, người nổi tiếng còn có khả năng bị chỉ trích nặng nề, kêu gọi tẩy chay.

Năm nay, YouTuber Thạch Trang phải đối mặt với làn sóng tẩy chay khi bị cho là đạo nhái tranh của hoạ sĩ Nhật Bản. Vụ việc không quá tương đồng với trường hợp của Quỳnh Anh Shyn, song đều gây ra ồn ào lớn trên mạng xã hội.

Bên cạnh tác động trên phương diện truyền thông, việc sử dụng hình ảnh của thương hiệu mà thiếu sự cấp phép cũng dẫn đến hậu quả về mặt thương mại. Nhãn hàng có thể yêu cầu đính chính, gỡ bài, thậm chí đòi bồi thường đối với cá nhân, tổ chức có hành vi này.

Cuối cùng, trách nhiệm pháp lý là điều không thể tránh khỏi. Hành động vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hàng hoàn toàn có thể dẫn đến tranh chấp, kiện tụng.

Tại thị trường quốc tế, thương hiệu Walt Disney cũng nhiều lần chủ động bảo vệ hình ảnh nhân vật hoạt hình nổi tiếng như Mickey, ngăn chặn hành vi vi phạm bản quyền từ phía các nhà in, nhà bán lẻ và nền tảng.

Việc sử dụng hình ảnh nhân vật, mascot thiếu giấy phép, đặc biệt trong khai thác thương mại, tất yếu gặp rủi ro pháp lý.

Quỳnh Anh Shyn gỡ ảnh, Vinamilk lên tiếng về 'Ông Thọ Halloween'

Mùa Halloween năm nay chứng kiến màn hoá trang thành Ông Thọ hay Cô Gái Hà Lan, dấy lên vấn đề về hình ảnh thương hiệu, quyền sở hữu trí tuệ của nhãn hàng.

8 giờ trước

Hãng sneaker Onitsuka Tiger bất ngờ vượt mặt adidas, Nike

Khi đồng yen rớt giá và du lịch Nhật bùng nổ, những đôi giày Onitsuka Tiger trở thành “deal hời” cho du khách nước ngoài, đặc biệt là Gen Z.

22 giờ trước

Năm viên mãn của các 'rich kid' TP.HCM

Trong khi Tiên Nguyễn tung ảnh cưới, Huỳnh Giao tổ chức đám cưới lần thứ hai, Joyce Phạm lại chào đón người con thứ 4.

35:2109 hôm qua

Giới tinh hoa xuất bản định hình văn hóa Mỹ

Cuốn Empire of the Elite hé lộ cách Condé Nast, dưới thời Si Newhouse Jr, biến các tạp chí Vogue, Vanity Fair hay New Yorker thành biểu tượng văn hóa cao cấp Mỹ bằng việc pha trộn xa xỉ với yếu tố văn hóa đại chúng. Chiến lược đưa ngôi sao pop, truyền hình và giật gân vào thế giới thượng lưu giúp định hình thẩm mỹ yuppie, trước khi quyền lực xuất bản suy giảm vì khủng hoảng, mạng xã hội và thay đổi hệ giá trị.

Dan van phong My dang song trong so hai hinh anh

Dân văn phòng Mỹ đang sống trong sợ hãi

2 giờ trước 15:35 31/10/2025

0

Khi các công ty đua nhau “tinh gọn” bộ máy, nhân sự văn phòng đang sống trong nỗi lo bị thay thế bất cứ lúc nào. Một email sa thải có thể xóa sự nghiệp được xây dựng hàng chục năm.

Thanh nien '3 khong' o TP.HCM no luc vuot luoi hinh anh

Thanh niên '3 không' ở TP.HCM nỗ lực vượt lười

2 giờ trước 15:04 31/10/2025

0

Sau thời gian dài "không làm, không học, không đào tạo", nhiều người lao động rơi vào trạng thái trì trệ, loay hoay quay trở lại thị trường lao động, ái ngại vì CV có khoảng trống.

Thoi cua mat na LED, giuong hong ngoai hinh anh

Thời của mặt nạ LED, giường hồng ngoại

6 giờ trước 11:31 31/10/2025

0

Trước sự bùng nổ của các thiết bị làm đẹp bằng ánh sáng như mặt nạ LED, giường hồng ngoại và đèn trị liệu, giới chuyên môn vẫn tranh luận về hiệu quả thực tế của xu hướng này.

Linh Vũ

Quỳnh Anh Shyn Vinamilk Ông Thọ Quỳnh Anh Shyn Vinamilk Yeolan Ông Thọ Halloween hóa trang Halloween thương hiệu bản quyền bản quyền hình ảnh truyền thông Halloween

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý