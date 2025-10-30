Hãng sneaker Onitsuka Tiger bất ngờ vượt mặt adidas, Nike

Khi đồng yen rớt giá và du lịch Nhật bùng nổ, những đôi giày Onitsuka Tiger trở thành “deal hời” cho du khách nước ngoài, đặc biệt là Gen Z.

Onitsuka Tiger bất ngờ trở lại vị thế đỉnh cao với doanh thu tăng 50%.

Ngoài matcha, mô hình Monchhichi, đồ ăn vặt 7-Eleven, du khách trẻ đến Tokyo (Nhật Bản) giờ đây có thêm món “đồ lưu niệm” phải có trong vali là đôi giày Onitsuka Tiger. Thương hiệu thể thao 76 năm tuổi đang tạo nên cơn sốt toàn cầu, nhờ làn sóng du lịch Nhật Bản và trào lưu “chuộng mọi thứ đến từ xứ hoa anh đào” lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, theo Bloomberg.

Theo báo cáo tài chính mới nhất, Onitsuka Tiger thu về gần 66 tỷ yen (tương đương 434 triệu USD ) trong nửa đầu năm 2025, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước. Cổ phiếu của công ty mẹ Asics Corp. cũng tăng gấp 3 lần chỉ trong 2 năm qua, vượt xa đà tăng 13% của adidas và mức giảm 30% của Nike trong cùng giai đoạn.

Hai dòng giày được săn lùng nhất là Mexico 66 và Tokuten, mẫu giày mảnh, đế thấp, mang màu sắc tươi sáng. Tại cửa hàng flagship ở khu Ginza (Tokyo, Nhật Bản), khách có thể dành hàng giờ để thử và tùy chỉnh giày với chữ thêu cá nhân hóa. Mẫu Mexico 66 vốn được thiết kế cho Thế vận hội 1968, sau này nổi tiếng toàn cầu nhờ xuất hiện trên chân Uma Thurman trong loạt phim Kill Bill.

Trên TikTok, hàng loạt video khoe giày Onitsuka thu hút hàng triệu lượt xem.

“Lần tới đến Nhật, tôi sẽ mua thêm bản màu bạc, vàng và nâu”, Elise Brulotte, creator người Seattle, chia sẻ trong video với đôi Mexico 66 trắng đen.

Một cửa hàng Onitsuka Tiger tại Nhật Bản thu hút đông đảo khách du lịch đến mua sắm.

Đồng yen chạm mức thấp nhất trong 38 năm khiến du lịch Nhật trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Với nhiều du khách quốc tế, mua sắm tại đây “rẻ như cho” nếu so với giá tại Mỹ hay châu Âu. Influencer thời trang Jeff Yamazaki cho biết anh chỉ trả khoảng 95 USD cho đôi Mexico 66 ở Tokyo, mức giá thấp hơn một nửa so với khi mua trực tuyến từ Mỹ.

Sau khi đóng toàn bộ cửa hàng bán lẻ tại Bắc Mỹ vào năm 2023, Onitsuka dường như đã biến sự vắng bóng của mình thành chiến lược. Giá cao hơn tại thị trường Mỹ không chỉ do thuế nhập khẩu và lạm phát mà còn giúp thương hiệu củng cố hình ảnh cao cấp. Theo kế hoạch, Onitsuka dự kiến trở lại thị trường Mỹ vào năm 2027.

“Khoảng nghỉ ở Mỹ khiến Onitsuka Tiger trở thành món hàng mang tính sưu tầm hơn là sản phẩm phổ thông”, nhà phân tích bán lẻ Jessica Ramírez nhận định.

Việc hợp tác cùng Versace và xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Milan cho thấy thương hiệu đang dịch chuyển sang phân khúc cao hơn, giống cách mà adidas Samba hay Gazelle từng làm bùng nổ trào lưu giày slim-fit.

Chuyên gia Brendan Dunne của nền tảng StockX cho rằng Onitsuka “bắt trúng thời điểm vàng của xu hướng giày mảnh”, vừa cổ điển, vừa hợp tinh thần Y2K đang trở lại mạnh mẽ.

Không chỉ Gen Z, Onitsuka Tiger còn chinh phục cả người lớn tuổi. Loulou Algosaibi, quản lý mạng xã hội người Anh, kể rằng cô chuyển từ adidas sang Tokuten nhờ lời khuyên của cha.

“Kiểu giày này cân bằng giữa nét cổ điển và hiện đại. Gen Z, thế hệ Millennial hay mẹ tôi đều có thể mang mà vẫn rất thời trang”, cô nói.