Túi xách của nữ Thủ tướng Nhật Bản đầu tiên 'cháy hàng'

Mẫu túi thường xuyên được Thủ tướng Sanae Takaichi mang theo thu hút ống kính truyền thông, đồng thời khiến lượng đặt hàng tăng đột biến, vượt mức sản xuất hàng tháng của hãng.

Thủ tướng Sanae Takaichi xách túi da từ một nhãn hàng nội địa. Ảnh: Japan Daily.

Bà Sanae Takaichi (64 tuổi) được Quốc hội Nhật Bản bầu làm Thủ tướng trong cuộc bỏ phiếu ngày 21/10, làm nên lịch sử khi trở thành nữ lãnh đạo đầu tiên của đất nước này. Bên cạnh câu chuyện chính trị, phong cách cá nhân của tân Thủ tướng Nhật Bản cũng thu hút sự quan tâm, chú ý từ phía công chúng.

Chiếc túi thường xuất hiện bên cạnh bà nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Món phụ kiện tối giản giúp nữ Thủ tướng được khen ngợi là có gu thời trang tinh tế, thanh lịch và sang trọng.

Mẫu túi này là sản phẩm của thương hiệu Hamano Leather Craft - hãng đồ da truyền thống lâu đời của Nhật Bản. Sản phẩm gắn liền với bà Sanae Takaichi có tên Grace Delight. Việc sử dụng hàng nội địa giúp tân Thủ tướng ghi điểm với giới mộ điệu trong nước.

Chiếc túi Grace Delight nhanh chóng được các tín đồ thời trang gọi là “túi của Thủ tướng Takaichi”. Món đồ sở hữu mức giá 136.400 yen (khoảng gần 24 triệu đồng).

Dù được làm từ da thật, túi chỉ nặng 700 g, được mô tả là túi hàng hiệu nhẹ nhàng và tiện dụng. Đây cũng được xem là món phụ kiện xa xỉ dành cho người bận rộn, phù hợp với công việc của các nữ doanh nhân, chính trị gia.

Chiếc túi trên tay Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi "gây sốt", thu hút sự chú ý. Ảnh: Japan Daily, Hamano Leather Craft.

Ngay sau khi sản phẩm “gây sốt”, đại diện thương hiệu Hamano Leather Craft đã đăng tải thông báo chính thức trên website vào ngày 26/10. “Những hình ảnh Thủ tướng thứ 104 của Nhật Bản mang túi của chúng tôi lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Chỉ trong 2 ngày, số lượng đơn đặt hàng tương đương sản lượng của cả tháng”, trích thông báo của hãng.

Nhãn hàng cũng cho biết thời gian giao hàng dự kiến sẽ dời sang tháng 2 hoặc tháng 3 năm sau. Ngoài ra, một số phiên bản màu sắc cũng chính thức hết hàng. Có thể thấy, sức ảnh hưởng của tân Thủ tướng phần nào góp phần thúc đẩy thói quen mua sắm hàng thời trang trong nước.

Thành lập từ năm 1880, Hamano Leather Craft là thương hiệu thủ công có lịch sử cung cấp túi xách cho Hoàng gia Nhật Bản. Xưởng sản xuất đặt tại thị trấn Miyota, tỉnh Nagano. Chính quyền địa phương cho biết sẽ tận dụng sức hút này để quảng bá sản phẩm vùng, đồng thời khuyến khích tiêu dùng nội địa.

Trên các diễn đàn trực tuyến, người dùng Nhật Bản cũng bày tỏ sự thích thú khi nhìn thấy hình ảnh bà Sanae Takaichi xách túi da của hãng Hamano Leather Craft. “Thật vui khi thấy một thương hiệu nội địa cao cấp được chính trị gia sử dụng” hay “Tôi cũng muốn mua chiếc túi giống Thủ tướng” là những bình luận phổ biến trên mạng xã hội.

Các chuyên gia nhận định rằng tính ứng dụng cao và yếu tố truyền thống của sản phẩm phù hợp với phong cách cá nhân của bà Takaichi. Ngoài ra, “cơn sốt” này cũng phần nào khẳng định sức ảnh hưởng của chính trị gia trong lĩnh vực thời trang.

Chính khách cũng có khả năng lăng xê nhiều mặt hàng như các ngôi sao giải trí. Trước đó, tại Hàn Quốc, giày thể thao do Tổng thống Lee Jae-myung mang từng được bán hết sạch. Tương tự ở Mỹ, các sản phẩm in hình Tổng thống Donald Trump cũng được dùng để gây quỹ.