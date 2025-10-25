Mỹ nhân '50 Sắc Thái' đáp trả chỉ trích mặc xuyên thấu

Dakota Johnson khẳng định cô mặc những thiết kế khiến mình thấy đẹp và thoải mái, bất chấp ý kiến cho rằng phong cách đó “quá gợi cảm”.

Dakota Johnson theo đuổi mốt xuyên thấu. Ảnh: Frazer Harrison.

Là gương mặt trang bìa của Vogue Đức số tháng 11/2025, Dakota Johnson chia sẻ về phong cách thảm đỏ của mình. Cô thể hiện niềm đam mê đặc biệt với những thiết kế xuyên thấu mỏng manh.

Đây cũng là trang phục luôn giúp nữ diễn viên phim 50 Sắc Thái lọt danh sách ngôi sao Hollywood mặc đẹp. Trước những ý kiến cho rằng ở tuổi 36, Johnson nên ăn mặc kín đáo hơn, cô thẳng thắn phản hồi: “Tôi thật sự không quan tâm”.

Tuy nhiên, cô khẳng định không phải thiết kế táo bạo nào cũng phù hợp với mình. Sự thích hợp này còn dựa vào phom dáng, chất liệu, màu sắc và các yếu tố khác. Nếu tìm thấy một chiếc váy đẹp, khiến bản thân thoải mái, Dakota khẳng định sẽ mặc nó.

“Ngoài ra, việc mặc một chiếc váy gợi cảm cũng rất vui mà”, cô cười nói.

Trong cuộc trò chuyện, Dakota chia sẻ về việc lớn lên trong môi trường có cái nhìn lành mạnh, tích cực về cơ thể. Là con gái của nữ diễn viên Melanie Griffith, cô cho biết mẹ mình đặc biệt cởi mở về hình thể. Bà dạy con cái cách chăm sóc, yêu thương bản thân, tin tưởng rằng cơ thể mình là điều đẹp đẽ nhất.

“Điều đó rất quan trọng với một cô gái trẻ vì chúng ta luôn bị nhồi nhét rằng mình chưa đủ tốt. Mẹ đã cho tôi một món quà lớn khi chỉ dạy điều đó”, nữ diễn viên tâm sự.

Dakota Johnson thường xuyên diện những chiếc váy trong suốt, xuyên thấu, để lộ phần lớn hình thể. Ảnh: Lexie Moreland, TMZ.

Hiện tại, Dakota được xem là một trong những mỹ nhân Hollywood nhiệt tình lăng xê những chiếc váy “khỏa thân” nhất. Trong một sự kiện giữa tháng 9, cô gây chú ý với mẫu váy xuyên thấu táo bạo. Cụ thể, cô diện chiếc đầm trong suốt, mỏng tang, để lộ phần lớn da thịt của thương hiệu Gucci.

Mẫu váy được đánh giá là “mặc như không mặc”, phơi bày toàn bộ nội y đồng màu bên trong. Với thiết kế táo bạo, Dakota khoe khéo đường cong cơ thể nóng bỏng.

Hồi tháng 6, sau khi chia tay bạn trai 8 năm Chris Martin, nữ diễn viên xuất hiện rạng rỡ trên đường phố New York (Mỹ) với chiếc váy đen trong suốt quyến rũ. Ngôi sao phim 50 Sắc Thái diện bodysuit đen giá 775 USD và chân váy tulle midi xuyên thấu giá 707 USD của thương Nensi Dojaka.

Nữ diễn viên xách theo chiếc túi Jackie 1961 có giá thành 2.950 USD của nhà mốt Gucci, hoàn thiện set trang phục xuống phố táo bạo.

Năm ngoái, nữ diễn viên xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện ra mắt phim Madame Web tại Los Angeles (Mỹ). Cô diện chiếc váy lấp lánh với thiết kế dạng lưới được thực hiện riêng bởi nhà mốt Gucci.

Mẫu váy 2 dây mạng nhện này gần như xuyên thấu, giúp người mặc phô diễn phần lớn da thịt. Cô khéo léo khoe đường cong gợi cảm với thiết kế này, tạo ra những khoảnh khắc tương đối hút mắt.

Tại Tuần lễ thời trang Milan 2023, Dakota Johnson lại tham dự buổi trình diễn của thương hiệu Gucci với bộ bodysuit kiểu nội y GG Tulle. Thiết kế trong suốt (cả phần ngực) này có họa tiết kim cương và logo Gucci đặc trưng.

Nữ diễn viên khoác thêm một chiếc blazer và chân váy ngắn đồng bộ. Bộ trang phục nửa hở nửa kín khiến cô trở nên quyến rũ, gợi cảm, ghi điểm với giới mộ điệu.

Nhìn chung, khi theo đuổi mốt xuyên thấu, Dakota thường chọn trang phục mang màu trung tính, thể hiện sự yêu thích đặc biệt sắc đen vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Dù bổ sung áo khoác để che chắn hay không, mỹ nhân này vẫn ghi điểm nhờ thần thái tự tin và hình thể quyến rũ.

Đặc biệt, sự tự tin của nữ diễn viên cũng tiếp thêm động lực, truyền cảm hứng cho các tín đồ thời trang mong muốn hưởng ứng trào lưu váy áo trong suốt.