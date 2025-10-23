Vợ David Beckham thừa nhận dùng đồ hiệu giả

Trong podcast "Call Her Daddy", Victoria Beckham thừa nhận từng mang túi hiệu giả trong giai đoạn định hình phong cách. NTK thời trang nổi tiếng gây bất ngờ với thông tin trên.

Victoria Beckham thừa nhận từng xách túi fake. Ảnh: @victoriabeckham.

Victoria Beckham là khách mời mới nhất của podcast Call Her Daddy, xuất hiện trong tập phát sóng ngày 22/10 (giờ Mỹ). Sau khi ra mắt bộ phim tài liệu trên Netflix, cô dành thời gian trò chuyện cùng người dẫn chương trình Alex Cooper về gia đình, nhóm nhạc Spice Girls và sự nghiệp thời trang của mình.

Sau thời kỳ hoạt động cùng Spice Girls với vai trò ca sĩ, Beckham nhanh chóng bước vào “thời WAG chuyên nghiệp”. Trong buổi phỏng vấn, cô kể lại những chuyến đi cùng đội bóng - nơi hội tụ vợ/bạn gái của các cầu thủ Manchester United.

“Tôi từng có vòng một rất lớn và thường mặc quần siêu ngắn hoặc váy cũn cỡn. Giờ nhìn lại những bức ảnh ấy, tôi mỉm cười vì nghĩ đó là cả một hành trình xây dựng phong cách cá nhân”, cô nhớ lại.

Tuy nhiên, phong cách thời trang của bà xã David Beckham không phải lúc nào cũng hào nhoáng, sang chảnh. Cô thừa nhận từng xách túi hiệu giả khi xuất hiện trước công chúng.

“Tôi nhớ lần đi mua sắm ở Bond Street (London, Anh), chiếc túi Louis Vuitton mà tôi mang lúc đó thực ra là hàng giả”, Beckham thành thật chia sẻ.

Khi nhìn thấy hình ảnh này, Marc Jacobs, Giám đốc sáng tạo của Louis Vuitton khi đó, lập tức liên hệ với cô, cho biết sẽ tặng Beckham một chiếc túi thật. Đây là kỷ niệm đáng nhớ trên chặng đường theo đuổi sự nghiệp thời trang của cô.

Victoria Beckham chia sẻ trong podcast về trải nghiệm sử dụng túi hiệu fake. Ảnh: @victoriabeckham.

Suốt thời gian hoạt động trong lĩnh vực giải trí, ngôi sao đa tài này từng nhiều lần nói về những tổn thương và bất an của bản thân. Cô cho rằng việc thành thật, dám thể hiện cả điểm yếu, sự thiếu tự tin của bản thân giúp duy trì sức hút.

Đối với Beckham, việc chuyển hướng sang thời trang là một bước đi tự nhiên, phù hợp với đam mê sáng tạo. Trong một thập kỷ qua, cô thành công xây dựng thương hiệu mang tên mình, để lại tiếng vang trong lĩnh vực.

Điều đó khiến nhiều người bất ngờ với lời thừa nhận sử dụng túi giả của vợ David Beckham. “Cô ấy nổi tiếng, tự tin và quyền lực, nhưng vẫn phải dùng đồ hiệu giả để giữ sức nóng trên mặt báo”, một khán giả để lại bình luận.

Gần đây, “tiểu thư thung lũng Silicon” Becca Bloom cũng bị nghi ngờ sử dụng hàng hiệu nhái, xây dựng lối sống hào nhoáng “phông bạt” trên mạng xã hội.

Một nhà sáng tạo nội dung có tên Andrew, sở hữu gần 30.000 lượt theo dõi trên TikTok, chia sẻ loạt video chỉ ra những điểm bất thường trên túi xách hiệu của Bloom. TikToker trên cho biết một số mẫu túi có quai lỏng, lỗ xỏ kỳ lạ, chất lượng gia công không đạt tiêu chuẩn.

Các video này lập tức thu hút hàng triệu lượt xem do Becca Bloom sở hữu số lượng lớn người theo dõi, xây dựng lối sống sang chảnh một cách chân thực, chưa từng bị nghi ngờ dùng hàng giả.

Loạt clip “bóc phốt” của Andrew nhanh chóng gây chia rẽ dư luận. Trong khi một số chỉ trích Bloom lừa dối người theo dõi, gây thiệt hại cho các nhà mốt cao cấp, những người khác lại bênh vực influencer này, cho rằng cô vẫn có điều kiện tài chính tốt, chỉ lựa chọn dùng hàng nhái để đa dạng hóa tủ đồ hiệu, phục vụ niềm đam mê thời trang.

Đây cũng là tâm lý phổ biến của khách hàng tiêu dùng hàng hiệu fake hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh OEM (viết tắt của “original equipment manufacturer”), nhà sản xuất cho các nhãn hàng phương Tây tại Trung Quốc, tuyên bố bán túi xách, trang phục và mỹ phẩm y hệt sản phẩm của hãng cao cấp với mức giá chỉ bằng 1/10.

Việc nhiều người nổi tiếng thừa nhận hoặc bị cho là tiêu dùng hàng nhái thậm chí còn được đánh giá là mở ra một thói quen sử dụng hàng thời trang mới. Việc hàng fake được chấp nhận rộng rãi cũng có thể góp phần truyền thông cho thương hiệu, giúp hàng thật được biết đến nhiều hơn.