Sự cố rách váy của Cara Delevigne

Cara Delevingne vừa mang đến một khoảnh khắc thời trang đáng nhớ tại Gala Bảo tàng Điện ảnh (Academy Museum Gala 2025). Trong loạt ảnh được chia sẻ trên trang cá nhân hậu sự kiện, nữ diễn viên tiết lộ hình ảnh hậu trường đằng sau vẻ hào nhoáng trên thảm xanh. Cụ thể, cô diện một thiết kế thuộc dòng couture (may đo cao cấp) của thương hiệu Tamara Ralph, gây ấn tượng với trang phục lấp lánh trước ống kính máy ảnh. Chiếc váy ánh bạc dạng cổ yếm cắt xẻ phía sau giúp người mặc khoe khéo tấm lưng trần quyến rũ và loạt hình xăm cá tính. Ảnh: @caradelevingne.
Tuy nhiên, sự thật mà ít người biết là chiếc váy nổi bật đã bị rách ít phút trước khi Delevingne xuất hiện trước công chúng. Đây được xem là tình huống hậu trường hi hữu, khiến nữ viên viên rơi vào thế khó xử. May mắn, stylist John Mumblo đã xuất hiện kịp thời cùng bộ kim chỉ, nhanh chóng cứu nguy cho nữ minh tinh. Một đoạn video cho thấy Delevingne đứng chân trần trên vỉa hè, trong khi Mumblo quỳ gối, khâu lại đường rách lớn phía sau váy ngay trên đường đến sự kiện. Ảnh: @caradelevingne.
Phản ứng bình tĩnh của cả ngôi sao và stylist khi đối phó với tình trạng chiếc đầm dạ hội rách lớn gây ấn tượng tốt với công chúng. Khi quan sát kỹ hơn, khán giả vẫn có thể nhận thấy dấu vết của đường khâu khẩn cấp trên trang phục. Tuy nhiên, chi tiết này không làm giảm mức độ tinh xảo của mẫu váy đính hoa, cũng khó khiến Delevingne mất tự tin. Ảnh: @caradelevingne.
Song, Cara Delevingne không phải nữ minh tinh duy nhất gặp sự cố váy áo trên thảm đỏ. Giành giải Nữ chính xuất sắc với vai diễn trong phim Poor Things tại Oscar 2024, Emma Stone cũng gặp vấn đề với trang phục. Cụ thể, cô diện chiếc đầm cúp ngực màu xanh bạc hà được nhà mốt Louis Vuitton thiết kế riêng. Nữ diễn viên theo đuổi mốt peplum (váy áo có chi tiết quây như hoa loa kèn ở vòng 2). Phần peplum phóng đại tạo hiệu ứng bay, lơ lửng giữa không trung. Chân đầm bó sát, xoè nhẹ dưới đuôi giúp Emma Stone hoàn thiện tạo hình nàng tiên cá. Ảnh: AP.
Nữ diễn viên khoe khéo vòng một, xương quai xanh, lưng trần quyến rũ với chiếc váy pastel vừa thanh lịch vừa gợi cảm của thương hiệu Louis Vuitton. Emma Stone đeo thêm chiếc vòng cổ đính đá quý, kim cương, lấp đầy khoảng trống ở cổ. Một sự cố trang phục xảy ra khi ngôi sao Poor Things bước lên sân khấu nhận giải Nữ chính xuất sắc. Emma Stone nói với khán giả rằng váy của cô bị hỏng khi mải hưởng ứng ca khúc I’m Just Ken trước đó. Dương Tử Quỳnh, Jessica Lange, Sally Field và Jennifer Lawrence đồng loạt tiến lại gần, giúp Emma chỉnh sửa chiếc váy "phản chủ". Ảnh: Myung J. Chun.
Giữa năm nay, tại Lễ trao giải Rồng Xanh, diễn viên Hàn Quốc Jung Eun Chae cũng gặp sự cố váy áo đáng tiếc, tạo ra tình huống khó xử trước ống kính máy ảnh. Cụ thể, cô diện chiếc váy cúp ngực màu xanh rêu, để lộ một phần miếng dán đen, khiến tổng thể trở nên kém tinh tế, thiếu tính thẩm mỹ. Dù xây dựng tạo hình thanh lịch, tinh tế, phù hợp với sự kiện, nữ diễn viên lại không may mất điểm với lỗi chuẩn bị trang phục này, bị nhận xét là thiếu chỉn chu. Ảnh: iMBC.
Nhìn chung, sự cố váy áo là điều không thể tránh khỏi đối với người nổi tiếng. Điều quan trọng nằm ở thái độ, khả năng xử lý tình huống của các sao nữ. Sự bình tĩnh là điều kiện tiên quyết, giúp họ vẫn tỏa sáng trước công chúng, bất chấp khoảnh khắc thời trang khó xử. Ngoài ra, việc chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất hiện ở nơi công cộng cũng đặc biệt cần thiết. Ảnh: iMBC.
