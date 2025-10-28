Sự cố rách váy của Cara Delevigne

Tuy nhiên, sự thật mà ít người biết là chiếc váy nổi bật đã bị rách ít phút trước khi Delevingne xuất hiện trước công chúng. Đây được xem là tình huống hậu trường hi hữu, khiến nữ viên viên rơi vào thế khó xử. May mắn, stylist John Mumblo đã xuất hiện kịp thời cùng bộ kim chỉ, nhanh chóng cứu nguy cho nữ minh tinh. Một đoạn video cho thấy Delevingne đứng chân trần trên vỉa hè, trong khi Mumblo quỳ gối, khâu lại đường rách lớn phía sau váy ngay trên đường đến sự kiện. Ảnh: @caradelevingne.