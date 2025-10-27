Vợ Đoàn Văn Hậu khoe lưng trần quyến rũ

#1. Doãn Hải My - 8/10 điểm: Doãn Hải My ghi điểm với sự lựa chọn trang phục trong bộ hình kỷ niệm ngày cưới. Cụ thể, cô diện lên người chiếc váy đính kết cầu kỳ, cut-out phía sau, để lộ toàn bộ tấm lưng trần. Khoảng hở tinh tế giúp người mặc khoe khéo làn da trắng sáng và võng lưng quyến rũ. Thiết kế dạng cổ yếm tôn vinh bờ vai thanh mảnh, xương quai xanh gợi cảm của bà mẹ một con. Nàng WAG thực hiện kiểu tóc búi cao, trang điểm đơn giản, hướng sự chú ý vào chiếc đầm lấp lánh, nổi bật. Cô bổ sung trang sức bạc và giày cao gót metallic cho tổng thể tạo hình ấn tượng bên cạnh chồng con. Ảnh: @_doanhaimy.

Kelbin Lei - 7,5/10 điểm: Fashionista Kelbin Lei gây ấn tượng nhờ outfit linh hoạt giới (gender-fluid) tông nâu đen, phù hợp với thời tiết thu đông. Anh diện chiếc áo cánh với cổ đổ, tà dài, tạo thành điểm nhấn cho tổng thể bộ đồ. Người mặc kết hợp mẫu áo nổi bật với quần ống rộng, điểm xuyết dây lưng bản lớn đồng tông. Đôi giày tây cao gót trở thành chi tiết "nhỏ nhưng có võ", góp phần hoàn thiện outfit cân bằng giữa tính nam và tính nữ. Chiếc túi xách da cỡ lớn màu nâu be cũng là món phụ kiện lý tưởng, thể hiện khả năng phối đồ ấn tượng của người mặc.

Louis Phạm - 7/10 điểm: Louis Phạm thu hút sự chú ý với bộ đồ bơi liền thân cắt cao, khoe khéo làn da nâu và hình thể đồng hồ cát. Thiết kế dệt kim, tay bồng, bổ sung dây lưng chiết eo giúp người mặc trở nên nổi bật. Chi tiết xẻ sâu phía trước cũng giúp Louis Phạm khoe khéo vòng một đầy đặn sau phẫu thuật nâng ngực. Bikini của cựu VĐV thể dục dụng cụ sở hữu chất liệu và thiết kế không quá phổ biến, trở thành điểm nhấn cho bộ hình trong chuyến du lịch biển tuần qua.

Hoàng Minh Ngọc - 6/10 điểm: Hoàng Minh Ngọc mất điểm với sự lựa chọn trang phục tương đối sến khi tham dự một sự kiện tối. Nhà sáng tạo nội dung khoác chiếc váy xuyên thấu lấp lánh, xây dựng hình ảnh công chúa trong bữa tiệc. Phần cape kéo dài càng gia tăng sự nổi bật cho tổng thể. Hoàng Minh Ngọc thực hiện kiểu tóc búi, đeo vương miện công chúa. Dù lựa chọn trang phục, phụ kiện và kiểu tóc tương đối hoà hợp, cô lại mắc lỗi xây dựng hình ảnh sến. Phần tóc mái bồng và đôi sandal cao gót lấp lánh càng khiến tổng thể trở nên lỗi mốt, kém hiện đại.

Ngọc Thanh Tâm - 5/10 điểm: Ngọc Thanh Tâm tiếp tục mất điểm với lỗi tham chi tiết. Trên sân khấu, rich kid diện áo phông trắng in chữ hồng, đính ruy băng, kết hợp với chân váy ngắn xếp lớp, bổ sung chi tiết ruy băng nhiều màu sắc, kích thước, hình dáng. Những món phụ kiện như kẹp tóc hình ngôi sao, ruy băng cũng phủ kín mái tóc, khiến tổng thể trở nên rườm rà, rối mắt. Thậm chí, trên layout makeup, Ngọc Thanh Tâm còn đính thêm chiếc ruy băng nhỏ giữa sống mũi. Tất cả tạo nên một tạo hình thừa chi tiết, thiếu điểm nhấn, khiến người đối diện không biết đặt điểm nhìn vào đâu.

Newsfeed Rate là series chấm điểm outfit của các fashionista, influencer trong lĩnh vực thời trang thông qua hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Dựa vào những tấm hình đăng tải trên trang cá nhân của các tín đồ thời trang, chúng tôi đưa ra số điểm, đánh giá, bình luận về trang phục, phụ kiện và makeup được sử dụng.

