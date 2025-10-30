Jeff Bezos học vợ đeo đồng hồ xa xỉ

Từng trung thành với phong cách giản dị, Jeff Bezos gần đây khiến giới sưu tầm đồng hồ phải bàn tán khi xuất hiện cùng chiếc Richard Mille RM 27-05 Flying Tourbillon Rafael Nadal, mẫu đồng hồ trị giá 2,4 triệu USD, giới hạn chỉ 80 chiếc toàn cầu. Trong buổi tối tại Miami (Mỹ) cùng vợ, Lauren Sánchez, nhà sáng lập Amazon phối đồng hồ với áo sơ mi đen và quần jeans xám, vẻ ngoài tối giản nhưng toát lên vẻ tự tin. Ảnh: BACKGRID.
Giới quan sát cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Bezos đang “nâng cấp” gu chơi đồng hồ của mình, sau nhiều năm chỉ đeo những mẫu dễ tiếp cận hơn như Ulysse Nardin Dual Time (khoảng 7.700 USD). Cỗ máy bằng thép không gỉ 42 mm có mặt số bạc được điểm bằng các chi tiết phủ dạ quang. Ảnh: @ulyssenardinofficial/IG.
Ngoài ra, vị tỷ phú cũng thường xuyên được bắt gặp đeo chiếc Omega Speedmaster được chế tác riêng cho Bezos. Đây là cỗ máy đánh dấu khoảnh khắc ông chính thức bước vào lĩnh vực hàng không vũ trụ với chuyến bay lịch sử của Blue Origin Mission NS-16. Đồng hồ có giá khoảng 7.000-9.000 USD, sử dụng bộ máy METAS 3861 và tích hợp loạt tính năng như kim giây phụ, bộ ghi 30 phút, 12 giờ và chức năng chronograph trung tâm. Ảnh: Joe Skipper/Reuters
Người được cho là truyền cảm hứng để Jeff Bezos diện đồng hồ hơn 2 triệu USD, không ai khác ngoài Lauren Sánchez, người thường xuyên xuất hiện cùng những mẫu Richard Mille nạm đá quý, như RM 07 “Intergalactic Dark Night” có giá 290.000 USD. Có lẽ cũng nhờ Lauren mà vị tỉ phú thứ hai thế giới bắt đầu quan tâm đến những cỗ máy thời gian xa xỉ hơn. Ảnh: @affinitypicture/IG.
Ra mắt năm 2024, RM 27-05 được xem là lời chia tay hoàn hảo cho dòng đồng hồ siêu nhẹ mà Richard Mille hợp tác cùng tay vợt Rafael Nadal suốt 14 năm qua. Bắt đầu từ RM 027 (2010), bộ sưu tập này đã định nghĩa lại chuẩn mực kỹ thuật của đồng hồ thể thao, vừa siêu nhẹ, vừa có độ bền đáng chú ý. Ảnh: @aviandco/IG.
Với trọng lượng chỉ 11,5 gr (chưa tính dây đeo), RM 27-05 là chiếc đồng hồ cơ nhẹ nhất mà Richard Mille từng sản xuất. Vỏ máy làm từ Carbon TPT B.4, vật liệu tiên tiến lấy cảm hứng từ công nghệ Formula 1, có độ cứng cao hơn 15% và khả năng chống va đập tốt hơn 30% so với phiên bản trước. Thiết kế dạng khối liền giúp loại bỏ nhu cầu sử dụng ốc vít truyền thống, tăng tính bền vững và độ chính xác cơ học. Ảnh: Richard Mille.
Bên trong là bộ máy RM27-05 lên cót tay, trang bị tourbillon bay. Toàn bộ bộ máy dày chỉ 2,12 mm, gồm 22 chân kính và dự trữ năng lượng 55 giờ. Cấu trúc “skeleton” cho phép người xem chiêm ngưỡng chi tiết từng chuyển động, trong khi khung đỡ được thiết kế để chịu được lực lên đến 300 gs. Ảnh: Richard Mille.
