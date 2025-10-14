Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tổng thống Trump quảng cáo đồng hồ Trung Quốc

  • Thứ ba, 14/10/2025 17:13 (GMT+7)
Đoạn video quảng cáo dòng đồng hồ “Fight Fight Fight” của Donald Trump với lời kêu gọi “Hãy đeo nó thật tự hào” khiến mạng xã hội dậy sóng.

Gần một năm sau khi ra mắt thương hiệu đồng hồ mang tên mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh bằng việc xuất hiện trực tiếp trong các đoạn quảng cáo mới trên truyền hình Newsmax.

Theo Wired, mẫu tourbillon cao cấp này “trớ trêu thay” lại chứa linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc. Dù từng vướng một số phản hồi tiêu cực về chất lượng của phiên bản mặt hồng “Inauguration First Lady”, Trump vẫn tỏ ra đầy tự tin khi xuất hiện trong chiến dịch quảng bá mới.

“Hãy nhìn chiếc đồng hồ đỏ tuyệt đẹp này, một trong những mẫu tôi yêu thích nhất. Hãy đeo nó thật tự hào, ai cũng sẽ biết nó đại diện cho ai và dành cho ai”, Trump nói trong đoạn quảng cáo, khi giới thiệu mẫu “Fight Fight Fight Chronograph Red” mới.

“Đây sẽ là một điều thật đặc biệt, từ vị tổng thống yêu thích của các bạn”, ông tiếp lời.

Tong thong Trump dong ho, dong ho Trump, Donald Trump quang cao, Fight Fight Fight anh 1Tong thong Trump dong ho, dong ho Trump, Donald Trump quang cao, Fight Fight Fight anh 2

Phiên bản "Red Beauty" mới cũng chữ ký của ông Trump in trực tiếp trên mặt số. Ảnh: Newsmax, gettrumpwatches.com.

Bộ sưu tập gồm nhiều mẫu khác nhau như “Fight Fight Fight Malachite,” “Mugshot Suit Collectible” và “First Lady Mini” màu hồng nổi bật, với mức giá dao động từ 499-799 USD.

Trên nền tảng X (Twitter cũ), Thống đốc California Gavin Newsom đã chia sẻ lại đoạn video quảng cáo từ nhà báo Aaron Rupar, kèm bình luận châm biếm: “Không có chăm sóc y tế cho bạn, nhưng bạn bắt buộc phải mua đồng hồ của tôi!”

Theo trang web chính thức, mẫu “Fight Fight Fight Chronograph Red” được bán với giá 599 USD, sử dụng bộ máy Miyota 6S20 quartz và được đánh số riêng từng chiếc. Sản phẩm được mô tả là “chiếc đồng hồ xứng đáng có một vị trí trong Phòng Bầu dục” và “vật gia truyền để đời”. Ngoài phiên bản mặt số đỏ “MAGA”, thương hiệu còn tung thêm lựa chọn hai tông màu thép - vàng cho những ai ưa vẻ trung tính hơn.

Bên cạnh đó, thương hiệu cũng giới thiệu mẫu “Fight Fight Fight Onyx GMT” mạ vàng 18K, dây đeo kiểu Jubilee, trang bị bộ máy Miyota NH35 automatic, mặc dù dòng GMT thường dùng máy NH34. Mẫu này có mặt số bằng đá onyx thật và được định giá 799 USD, trông khá giống phiên bản dupe của Rolex GMT-Master, nhưng với giới hạn mua tối đa 3 chiếc mỗi hộ gia đình.

Điều đáng chú ý là phần chữ nhỏ ở cuối quảng cáo lại nêu rõ: “Trump Watches không được thiết kế, sở hữu, quản lý hoặc kiểm soát bởi Donald J. Trump, Tổ chức Trump, CIC Digital LLC hay bất kỳ đơn vị liên kết nào”.

Tong thong Trump dong ho, dong ho Trump, Donald Trump quang cao, Fight Fight Fight anh 3

Tổng thống Mỹ đeo mẫu "Victory Tourbillon" có giá 100.000 USD. Ảnh: Telegraph.

Ngay sau khi quảng cáo được phát sóng, phần bình luận trên mạng xã hội tràn ngập những phản ứng mỉa mai.

“Một tổng thống mà cũng có dòng sản phẩm merch, thời thế đến đây là cùng”, một người dùng Facebook bình luận.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là “cuộc lừa bất tận”, ám chỉ loạt sản phẩm mang thương hiệu Trump trong nhiều năm qua, từ vodka, bít tết, nước hoa cho đến giày thể thao và Kinh Thánh.

Một số người hoài nghi hơn khi so sánh sản phẩm với hàng rẻ tiền trên các nền tảng trực tuyến.

“Trông như phiên bản AliExpress rẻ tiền với mặt số sơn lại”, người dùng Zach Dillinger bình luận.

Người khác đặt câu hỏi: “Đồng hồ này được sản xuất ở Trung Quốc à? Nếu vậy chắc được miễn thuế nhập khẩu mà ông Trump từng áp đặt”.

Như Phương

Như Phương

