Chiếc Rolex 1,3 triệu USD làm thay đổi lịch sử đồng hồ

Mẫu Rolex Oyster từng đồng hành cùng Mercedes Gleitze trong “cuộc bơi minh oan” năm 1927, được xem là chiến dịch marketing mang tính cách mạng đầu tiên của ngành đồng hồ.

Giữa dòng nước lạnh 10 độ C của eo biển Manche, chiếc Rolex Oyster đã hoạt động suốt 10 tiếng liên tiếp.

Trước khi thế giới biết đến những biểu tượng như “Paul Newman” Daytona, “Bao Dai” hay chiếc Oyster Perpetual đã cùng đoàn thám hiểm chinh phục đỉnh Everest, chiếc đồng hồ nhỏ bằng vàng khiêm tốn đã âm thầm định hình cả lịch sử của Rolex và của ngành chế tác đồng hồ nói chung. Ít người biết rằng, chiếc đồng hồ ấy gắn liền với tên tuổi nữ vận động viên bơi lội người Anh Mercedes Gleitze, theo GQ.

Đầu thập niên 1920, Mercedes Gleitze, cô thư ký trẻ thông thạo nhiều thứ tiếng, mang dòng máu Đức, bắt đầu thử sức với những chuyến bơi đường dài trên sông Thames (Anh). Đến năm 1927, ở tuổi 26, cô trở thành người phụ nữ Anh đầu tiên bơi qua eo biển Manche (Pháp), hoàn thành chặng đường từ bờ biển Pháp tới Anh trong 15 tiếng 15 phút, kỳ tích được cả nước ngưỡng mộ.

Nữ vận động viên bơi lội Mercedes Gleitze là người đặt nền móng cho huyền thoại Rolex gần một thế kỷ trước.

Thế nhưng niềm vui chưa trọn vẹn, khi một nữ vận động viên khác tuyên bố đã vượt eo biển trước cô. Dù sau đó lời khẳng định này bị bác bỏ, Gleitze vẫn quyết định thực hiện “cuộc bơi minh oan” (Vindication Swim) để bảo vệ danh tiếng. Chính sự kiện này đã đưa cô gặp Hans Wilsdorf, nhà sáng lập Rolex.

Khi đó, Wilsdorf đang hoàn thiện phát minh lớn nhất của đời mình, bộ vỏ Oyster chống nước đầu tiên trên thế giới, với cơ chế núm vặn kín và vỏ xoắn ốc giúp ngăn hơi ẩm xâm nhập vào bộ máy. Nhận thấy cơ hội quảng bá hoàn hảo, ông mời Gleitze mang theo chiếc Rolex Oyster (đang trong quá trình đăng ký bằng sáng chế) khi thực hiện cuộc bơi thứ hai qua eo biển vào ngày 21/10/1927.

Buổi sáng hôm đó, Gleitze đeo chiếc đồng hồ quanh cổ, buộc bằng ruy băng. Cô bơi suốt 10 tiếng 24 phút giữa dòng nước lạnh chỉ 10-12 độ C, trước khi buộc phải dừng lại vì thời tiết xấu. Dù không thể hoàn thành chặng bơi, điều đó chẳng còn quan trọng. Hội Bơi eo biển Anh vẫn công nhận Gleitze là người phụ nữ Anh đầu tiên vượt eo biển, khôi phục danh dự cho cô.

Còn với Rolex, đây là một chiến thắng vàng, chiếc đồng hồ vẫn hoạt động chính xác sau hơn 10 tiếng ngâm trong nước lạnh.

Mercedes Gleitze đeo Rolex Oyster quanh cổ, buộc bằng một dải ruy băng, để chiếc đồng hồ ngâm hoàn toàn trong nước biển.

Ngay sau đó, Wilsdorf đăng tải quảng cáo toàn trang trên The Daily Mail với dòng chữ: “Chiếc đồng hồ đã thách thức eo biển Manche”, cú hích truyền thông giúp tên tuổi Rolex lan tỏa khắp châu Âu. Gleitze chính thức trở thành “testimonee” đầu tiên của thương hiệu, tiền thân của danh xưng “đại sứ thương hiệu” mà Rolex sử dụng đến nay.

Chiếc Oyster của Mercedes Gleitze không phải mẫu đồng hồ đắt giá hay lộng lẫy. Cỗ máy có đường kính 27 mm, làm từ vàng 9 carat, vỏ bát giác với càng dây mảnh và viền khía, mặt số hồng ánh kim khắc số Ả Rập đen cùng kim lá đen.

Mặt sau được khắc dòng chữ tri ân của Rolex dành cho Gleitze: “Miss M. Gleitze. The Companion ‘Oyster’. Vindication Channel Swim. October 21st, 1927” (tạm dịch: “Cô M. Gleitze. Người bạn đồng hành ‘Oyster’. Cuộc bơi minh oan qua eo biển Manche. Ngày 21 tháng 10 năm 1927”. Về mặt kỹ thuật, đây là mẫu Oyster Precision cổ điển, tiền thân của dòng Oyster Perpetual ra đời sau đó, đặt nền móng cho mọi chiếc Rolex tự động hiện đại.

Cỗ máy với vỏ kín, núm vặn xoắn ốc và mặt kính ép chặt.

Sau gần 1 thế kỷ, chiếc đồng hồ lịch sử này sẽ lần đầu tiên xuất hiện trở lại tại buổi đấu giá Important Watches Live Sale của Sotheby’s Geneva vào ngày 9/11 tới, với mức ước tính 1,3 triệu USD .

Giới chuyên môn nhận định đây là một trong những chiếc đồng hồ quan trọng nhất từng được sản xuất, kết tinh tầm nhìn của Hans Wilsdorf về tính thực dụng trong chế tác, khả năng chịu đựng khắc nghiệt và sức mạnh của quảng cáo. Đồng thời, đây cũng là biểu tượng cho tinh thần kiên cường của một người phụ nữ dám bứt phá giới hạn thể chất lẫn xã hội thời bấy giờ.

Từ chiến tích ấy, Rolex không chỉ tạo ra chiếc đồng hồ chống nước đầu tiên, mà còn định hình khái niệm “đồng hồ gắn với thành tựu con người”, triết lý mà thương hiệu vẫn trung thành suốt gần 100 năm.